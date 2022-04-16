РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Война
1 419 2

На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

луганщина,евакуація

На сегодняшний день, 16 апреля 2022 года, власти Украины согласовали 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, согласованы следующие гуманитарные коридоры:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар до Запорожья на собственном транспорте.

📌Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

🔸 Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

🔸 Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

🔸 Попасная – Бахмут (место сбора – вул. Первомайская, 42).

🔸 Горское – Бахмут (место сбора – вул. Гагарина, 13).

🔸 Рубежное – Бахмут.

Смотрите: Из Марьинки эвакуированы 30 человек, - Нацполиция. ФОТО

эвакуация (2072) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.04.2022 09:54 Ответить
 
 