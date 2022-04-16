На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список
На сегодняшний день, 16 апреля 2022 года, власти Украины согласовали 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, согласованы следующие гуманитарные коридоры:
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар до Запорожья на собственном транспорте.
📌Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
🔸 Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
🔸 Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
🔸 Попасная – Бахмут (место сбора – вул. Первомайская, 42).
🔸 Горское – Бахмут (место сбора – вул. Гагарина, 13).
🔸 Рубежное – Бахмут.
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