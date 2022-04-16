В РФ заявили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область
В РФ заявили о начале вывоза украинцев из Изюма Харьковской области на территорию Белгородской области. Страна-агрессор сообщает о почти 100 таких людях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РИА Новости".
"Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области – примерно 100 человек. Пункт назначения – Белгородская область", – говорится в сообщении.
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