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Новости Агрессия России против Украины Война
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В РФ заявили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область

депортація

В РФ заявили о начале вывоза украинцев из Изюма Харьковской области на территорию Белгородской области. Страна-агрессор сообщает о почти 100 таких людях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РИА Новости".

"Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области – примерно 100 человек. Пункт назначения – Белгородская область", – говорится в сообщении.

Читайте также: Более 500 тысяч украинцев принудительно вывезли в Россию, - Зеленский

Автор: 

депортация (681) россия (95502) Изюм (270)


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16.04.2022 10:14 Ответить
набирають обмінний фонд, суки
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16.04.2022 10:20 Ответить
москальская орда захватывает и угоняет людей в рабство
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16.04.2022 10:30 Ответить
Бл*** 18 век, как в дикие времена нападают на поселения и похищают людей и вывозят в рабство
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16.04.2022 10:35 Ответить
у них там родственники могут быть
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16.04.2022 10:38 Ответить
А может окупантам пофиг есть кто из родственников или нет. Главное побольше Украинцев вывезти из Украины. Крымских татар сажли и вывозили(как и продолжают) из Крыма, и зселяют своей биомассой
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16.04.2022 10:50 Ответить
Ага, тамбовськи вовки
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16.04.2022 12:41 Ответить
А чому тут дивуватися. Гітлерівська Німеччина робила те саме. Чи ви думаєте, що 4 Рейх буде кращий 3-тього?
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16.04.2022 10:56 Ответить
Это устройство - клин Шавгулидзе. Его используют, чтобы пускать под откос железнодорожные составы.
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16.04.2022 12:09 Ответить
 
 