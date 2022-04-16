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Для жителей Луганщины и Донетчины 16 апреля назначен эвакуационный поезд из Покровска, - Гайдай

уз,укрзалізниця

"Укрзализныця" назначила на субботу, 16 апреля, бесплатный эвакуационный поезд из Покровска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.

По его словам, 16 апреля эвакуационный поезд отправится из Покровска.

"Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп", - написал Гайдай.

Он добавил, что из Луганской области подвоз людей в этот поезд будет осуществляться автобусами на безоплатной основе.

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Автор: 

эвакуация (2072) Донецкая область (9636) Покровск (591) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Когда будут коридоры из Херсона, или мы не люди, или может уже договорняк, или дождемся пока боевые действия масштабные начнутся, чего ждём, типа рассосётся?
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16.04.2022 12:10 Ответить
 
 