На Закарпатской таможне компания, связываемая с Медведчуком, незаконно провозила нефтепродукты. Работникам, "не замечавшим" этого, вручено подозрение, - ГБР
О подозрении сообщили трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.
В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар. При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.
Как сообщают в ГБР, работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
"Более того, проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн гривен", - говорится в сообщении.
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Также тема с сигаретами - когда производством сигарет рулит кацапский концерн и потом везёт их в ЕС через тот же ЧОП и никто не видит . Прибыль с одной фура не менее 1 млн евро. Это не стиральный порошок через границу перевозит по 10 пачек 🤣🤣
Думаю, что ГБР и СБУ все это знает , но договорняки ещё пока портят жизнь украинцам и потому в СМИ инфу не дают
https://m.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Tv8MKUGgK64&feature=emb_title
Під домашнім арештом чи нарешті в СІЗО?
Хтось бачив повідомлення влади про це?
Дураку понятно что вот это вот "протягом 2017-2018 р." - это не борьба с коррупцией, а борьба против Порошенко. Сцыт Зеленский. Знает что после победы к нему будет ОЧЕНЬ много вопросов. И вопросы эти может начать задавать именно Порошенко. Вот и пытается сейчас зеленая шобла наработать максимальное количество негатива на " период президенства Порошенко".
И это во время войны! Противно и мерзко!
Кстати что там с этими крысами?