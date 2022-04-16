На Закарпатской таможне компания, связываемая с Медведчуком, незаконно провозила нефтепродукты. Работникам, "не замечавшим" этого, вручено подозрение, - ГБР

О подозрении сообщили трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар. При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Как сообщают в ГБР, работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Более того, проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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