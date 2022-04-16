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Новости Борьба с коррупцией Война
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На Закарпатской таможне компания, связываемая с Медведчуком, незаконно провозила нефтепродукты. Работникам, "не замечавшим" этого, вручено подозрение, - ГБР

медведчук

О подозрении сообщили трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар. При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Как сообщают в ГБР, работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Более того, проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1789) ГБР (2985) подозрение (490) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+16
А шо ж дбр три роки не помічало такий зашквар? Чи вони були в долі? коля-котлета недарма поселився на митницях Закарпаття - дуже непоганий улов припливає в офіс главкоуна.
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16.04.2022 10:45
+12
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16.04.2022 10:42
+12
Два основных клана в Закарпатье - Медведчука и Балоги . Они конкуренты и вели конкурентные войны - и контрабандисты. Все это началось еще в 90х . Много закарпатцев на контрабанде скупили себе дома в Будапеште и на Балатоне . И оба клана были завязаны на Могилевича , который тогда жил в Будапеште и провёл операцию по коррумпированию молодого Орбана . Ходят слухи, что без Могилевича в Украине и собаки на лают . Сам он , международный преступник, сейчас вроде живет в Сочи
Думаю, что ГБР и СБУ все это знает , но договорняки ещё пока портят жизнь украинцам и потому в СМИ инфу не дают
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16.04.2022 10:50
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16.04.2022 10:42 Ответить
Нехай так вважають і надалі.
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16.04.2022 11:06 Ответить
россия начинает космическую войну: Медведев заявил о поставленных задачах уничтожить спутники STARLINK Илона Маска






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16.04.2022 10:43 Ответить
Эта правда? комсомаскальская?...
)))
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16.04.2022 10:48 Ответить
Дарт Вейдер, блін, гідроцефальний прокинувся )))
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16.04.2022 10:50 Ответить
************* Медведев , шо его кто-то кончит
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16.04.2022 10:53 Ответить
Карликовый Димка фантастики начитался. Долбоящер. ****** они там на раисе олигофрены. Чем он там сбивать собрался? Какашками *****? Или рогами оленевода?
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16.04.2022 11:00 Ответить
Ох і свистить. Маасква наскочила на міну. Нехай читає повідомлення кацЗМІ.
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16.04.2022 11:10 Ответить
Закарпаття - это контрабанда и выкачка минеральной воды . Мне рассказывали давно , что в 90х , в Закарпатье заезжали сотрудники фсб с чемоданами налички и скупали заводы минеральных вод . Так шо ГБР И СБУ там работы хватит раскурочить жти гнезда
Также тема с сигаретами - когда производством сигарет рулит кацапский концерн и потом везёт их в ЕС через тот же ЧОП и никто не видит . Прибыль с одной фура не менее 1 млн евро. Это не стиральный порошок через границу перевозит по 10 пачек 🤣🤣
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16.04.2022 10:44 Ответить
Два основных клана в Закарпатье - Медведчука и Балоги . Они конкуренты и вели конкурентные войны - и контрабандисты. Все это началось еще в 90х . Много закарпатцев на контрабанде скупили себе дома в Будапеште и на Балатоне . И оба клана были завязаны на Могилевича , который тогда жил в Будапеште и провёл операцию по коррумпированию молодого Орбана . Ходят слухи, что без Могилевича в Украине и собаки на лают . Сам он , международный преступник, сейчас вроде живет в Сочи
Думаю, что ГБР и СБУ все это знает , но договорняки ещё пока портят жизнь украинцам и потому в СМИ инфу не дают
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16.04.2022 10:50 Ответить
"О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...."
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16.04.2022 14:56 Ответить
А шо ж дбр три роки не помічало такий зашквар? Чи вони були в долі? коля-котлета недарма поселився на митницях Закарпаття - дуже непоганий улов припливає в офіс главкоуна.
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16.04.2022 10:45 Ответить
Чому тільки три?
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16.04.2022 11:02 Ответить
Так пише в методичці
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16.04.2022 11:43 Ответить
Тищенко там от "слуг "смотрящим , жлобяра даже в ресторанах по счетам не платит
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16.04.2022 12:02 Ответить
дозвіл зробити це дали тільки зараз??
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16.04.2022 10:48 Ответить
закарпаття страшно корумповане. плюс до всього значна частина голів отг від опзж. любов до москви висока. чесно кажучи прихильність до угорщини значно нижче чим до москви. це досить повязано з тим, що велика частина ще за часів союзу, а потім і незалежної україни виїзжали на заробітки до росії.
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16.04.2022 10:51 Ответить
Скільки ще таких митниць та інших "мертвячуків". Якщо Україна навіть після (під) час війни не змінеться, а продовжить деградувати, красти, лизати тупорилим брехливим начальникам-крадіям, то країна зникне. Це треба зрозуміти. Або змінюється свідоміть людей, або деградація, занепад та розвал вслід за рашкою
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16.04.2022 10:52 Ответить
Хто там мертвечину обмінювати хотів? Йому обвинувачень не на одне довічне хватить.
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16.04.2022 10:58 Ответить
Публічно випороти, забрати все майно, перевести в двірники до скону. А якщо будуть погано мести - випороти ще раз!
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16.04.2022 11:02 Ответить
а до арешту не помічали?Чи дерибан активів почався?Тищенко ж завідує від слуг закарпаттям?
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16.04.2022 11:09 Ответить
за все кремлевской мрази надо напомнить
https://m.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Tv8MKUGgK64&feature=emb_title
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16.04.2022 11:12 Ответить
Де зараз медведчук?
Під домашнім арештом чи нарешті в СІЗО?
Хтось бачив повідомлення влади про це?
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16.04.2022 11:18 Ответить
Противно и мерзко!
Дураку понятно что вот это вот "протягом 2017-2018 р." - это не борьба с коррупцией, а борьба против Порошенко. Сцыт Зеленский. Знает что после победы к нему будет ОЧЕНЬ много вопросов. И вопросы эти может начать задавать именно Порошенко. Вот и пытается сейчас зеленая шобла наработать максимальное количество негатива на " период президенства Порошенко".
И это во время войны! Противно и мерзко!
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16.04.2022 11:28 Ответить
На злодієві і шапка горить? )))
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16.04.2022 11:45 Ответить
Досить бити дохлу собаку медведчука. Єрмака коли?
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16.04.2022 11:30 Ответить
Все супер, єдине питання як вони його легалізували в Україні як нафтопродукт і яким чином продавали товар який не завозився і на який реєструється акцизна накладна при продажу. Сказали А то кажіть Б.Податкова теж очі закривала. Облік нафтопродуктів на податковому рівні доволі складний і такі об'єми просто продати, якщо воно не завозилось що б це не було видно- неможливо.
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16.04.2022 11:32 Ответить
Зеля, шо ти робиш? )))
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16.04.2022 11:46 Ответить
Це мабуть ті ж самі співробітники - що "не помітили" вивезення готівки суркісами і дружиною котвицького.
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16.04.2022 12:13 Ответить
«Працівникам, що "не помічали" цього вручено підозру»??? -А може в ДБР і СБУ раніше не помічали злочинів чмоні?
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16.04.2022 12:13 Ответить
А як вони можуть щось поітити - якщо їхнє керівництво в хороших стосунках з медведчуком.
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16.04.2022 12:15 Ответить
А у нас война уже закончилась? Что значит - вручили? Минимум поместили в Сизо... А то таможня как был гальюн так и остался... Миллионы нала они не замечают.......
Кстати что там с этими крысами?
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16.04.2022 13:22 Ответить
НУУУУУ, Я так розумію розпочали ділити, бізнес медведчука. Догадайтесь кто керує.
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16.04.2022 13:33 Ответить
Усіх цих «митників»-НА ФРОНТ!!!…
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16.04.2022 15:58 Ответить
 
 