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За сутки работники ГСЧС обезвредили более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых 2 бомбы. ФОТО

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 206 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 1 тыс. 669 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы, обследована территория площадью 329 га.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

За сутки работники ГСЧС обезвредили более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых 2 бомбы 01

Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине - 2 тыс. 615 раз, Николаевщине – 1 тыс. 91, Киевщине – 766, Донетчине – 291, Сумщине – 290.

Спасатели подчеркивают, что всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 65 212 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 937 авиационных бомб. Обследована территория площадью 9 тыс. 189 га.

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по номеру телефона 101", - напоминают в ГСЧС.

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бомба (370) минирование (1446) ГСЧС (4966)


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16.04.2022 11:12 Ответить
 
 