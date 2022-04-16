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Новости Война
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В ОРДЛО мобилизуют на войну 16-летнюю молодежь, которая участвует в "патриотических клубах", – правозащитники

розвідка,ордло,призов

На оккупированных РФ территориях Луганской и Донецкой областей проходят очередные волны "мобилизации". При этом из-за того, что план по привлечению мужского населения к войне не выполняется, внимание российских властей устремилось на так называемые патриотические клубы, которые активно проводили милитаризацию детей в ОРДЛО, начиная с 2017 года. Именно их стали активнее "мобилизовать".

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова сообщает, что уже есть погибшие среди подростков. Также оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет.

К примеру, один из погибших Шифман Иван (2001 года рождения), участник т.н. Военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба, г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

"Этот факт подтверждает, что боевики с 2017 года проводили процессы детской милитаризации, чтобы в будущем привлечь этих подростков к войне", – говорит Ястребова.

Читайте также: Российские оккупанты не смогли выполнить план принудительной мобилизации в ОРДЛО, - Минобороны

Автор: 

дети (6491) правозащитники (678) мобилизация (2761) Лисянский Павел (96) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+46
В кацапа віку нема. Знищувати всіх без розбору.
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16.04.2022 11:05
+37
попробуй их возьми и перевоспитай, они тоже заражены
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16.04.2022 11:10
+36
Как у нас говорят - "Очi бачили що брали"
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16.04.2022 11:05
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Как у нас говорят - "Очi бачили що брали"
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16.04.2022 11:05 Ответить
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16.04.2022 11:24 Ответить
Поможем очистить территории Даунбасии.
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16.04.2022 11:05 Ответить
Молодняк ,лучше прожариваться будут !
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16.04.2022 11:05 Ответить
В кацапа віку нема. Знищувати всіх без розбору.
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16.04.2022 11:05 Ответить
ну дітей років до 15 не треба... їх ще можна перевиховати, інших на утилізацію
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16.04.2022 11:07 Ответить
попробуй их возьми и перевоспитай, они тоже заражены
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16.04.2022 11:10 Ответить
А ще вони дуже жорстокі, бо мізки промиті з дитинства
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16.04.2022 12:31 Ответить
Це міф, кацапські гени беруть гору над вихованням.
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16.04.2022 11:12 Ответить
посмотрите видео - как бы это не момент удара по антеннам Мацквы:
https://youtu.be/m50qWlwZWjg?t=224
кто что скажет?
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16.04.2022 11:06 Ответить
В спам
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16.04.2022 12:30 Ответить
такие "патриоты" как и их родители враги
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16.04.2022 11:06 Ответить
Щось не сходиться - 2001 рік народження, значить зараз 21 рік приблизно. Цілком повнорічна тваринка.
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16.04.2022 11:07 Ответить
даунбаские мамашки
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16.04.2022 11:10 Ответить
генетический мусор
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16.04.2022 11:12 Ответить
Так это же денацификация. Все идет по плану.
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16.04.2022 11:12 Ответить
Цих точно треба града и жарити без жалю
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16.04.2022 11:13 Ответить
орки местное бычье пустят на фарш, телок вывезут на Сахалин.....
останется сжечь самих орков и Донбасс будет стерильным..... ))
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16.04.2022 11:15 Ответить
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16.04.2022 11:17 Ответить
Ну так они обязаны сдохнуть. Нормальная молодежь петляет в Украину. Родители-"ватники"? Нууу.... шли бы он на х.й в таком случае. Надо определиться. Есть интернет и есть факты геноцида украинского народа. Или умирайте или сдавайтесь,лугандонцы.
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16.04.2022 11:18 Ответить
На крейсере Москва по некоторым данным находилось 500 ч экипаж, 600 чел десантников и до 50 ч комсостава ЧФ.
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16.04.2022 11:19 Ответить
так ватастополі паніка,заборонили про це говорити, але на кухнях..
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16.04.2022 11:38 Ответить
Нащо на крейсері десантники,можливо рота морпехів, не більше.
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16.04.2022 11:51 Ответить
...а нам тоже некоторые политики промывали мозги все 8 лет..тамженашилюди..онижедети..в институтутыбезэкзаменов....а ти малыши спокойно берут оружие и идут нас убивать..
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16.04.2022 11:19 Ответить
Шифман Іван, ты наверное хотел быть комиссаром НКВД и крошить "укроп" как дед завещал? со слов другого Ивана, Урганта! "Милый" мой - Ургант в Изгаиле кушает мацу , а твой труп доедают собаки (надеюсь читаешь меня в "Раю" )
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16.04.2022 11:20 Ответить
А я Висоцького згадав, - пісню про Мішку Шифмана.

Мишка Шифман башковит
У его предвиденье
"Что мы видим, - говорит
Кроме телевиденья?
Смотришь конкурс в Сопоте
И глотаешь пыль
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!"

Мишка также сообщил
По дороге в Мнёвники
Говорит, "Голду Меир я словил
В радиоприемнике..."
И такое рассказал
Ну, до того красиво!
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.
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16.04.2022 12:15 Ответить
в 16 лет проживших при днр ничем не отличаються от их братьев орков с промытыми мозгами в Мордоре от 18 летних что убивали и насиловали в Украине, к сожалению 16 тние то уже не наши
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16.04.2022 11:21 Ответить
Ось такі справи,рашисти давно готувалися і всі це бачили,юнармія як програма гітлерюгент ітд,а наші керманичі тільки за велике будівництво та діджиталізацію хвилювалися...
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16.04.2022 11:24 Ответить
Там нет детей, там нет невиноватых. Есть безучасные, но они виноваты в своём молчании. есть боящиеся, но они виновны в своей трусости. Кто действительно не петлял и не ложился под власть либо выехал, либо их убили
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16.04.2022 11:26 Ответить
Що просили, те і отримали.
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16.04.2022 11:26 Ответить
якщо вже Путлерюгент іде в діло то явно що у кацапів схоже агонія розпочинається
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16.04.2022 11:28 Ответить
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16.04.2022 11:29 Ответить
Схоже - ***** вирішив утилізувати увесь рузькомірський Дамбас . Т. сказать - зачистити всіх до останнього - ватніка . Так скоро почнуть роздавати зброю і немовлятам . .
Здається , пора піднімати питання геноциду рузькоміського населення Донбасу , з боку кацапіі . .
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16.04.2022 11:37 Ответить
Чем больше мы опарышей здесь и сейчас утилизирум, тем меньше нашим детям с ними и ихними личинками воевать
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16.04.2022 11:50 Ответить
Я не можу зрозуміти, чому люди у ОРДЛО нарешті не почнуть якийсь партизанський рух проти влади пушиліних і т. д. Наскільки я знаю, ситуація з мобілізацією їм не подобається зовсім. Але за свої права потрібно боротися. Іншого шляху немає.
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16.04.2022 11:43 Ответить
Всех кто хотел и мог бороться там давно уничтожили, либо они успели выехать. Остальные не согласные как при совке по кухням шепчутся
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16.04.2022 11:54 Ответить
В херсоне то не особо партизанять, нелегко против силы переть
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16.04.2022 13:38 Ответить
Нгепонятно зачем еврей полез на войну, лучше бы в Израиль спетлял
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16.04.2022 11:46 Ответить
Шифман Иван - когнитивный диссонанс
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16.04.2022 12:39 Ответить
путінюгенд іх верде шіссен ?
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16.04.2022 11:57 Ответить
Це їхні батьки у 2014 кричали "Путин введи войска" , там ще те виховання.
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16.04.2022 12:02 Ответить
це ГЕНОЦИД української найції... вирішили вбивати українцями українців... кляті кацапи, фортелі все крутять... але смерть і Бога не відфортелиш!
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16.04.2022 12:02 Ответить
После деокупации Донбасса проблем с местными ватниками не будет... Их там просто не останется.
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16.04.2022 12:05 Ответить
мальчики в трусиках пошли в расход )))
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16.04.2022 12:06 Ответить
Дядя вова, ми с тобой... ******** кончені
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16.04.2022 12:12 Ответить
Шифман Иван (2001 года рождения) - это "подросток" в 21 год ? Ястребова - пойди проспись и так крепко не бухай, и не пиши такую муйню.
ps: тоже мне, несчастных нашла блин.
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16.04.2022 12:19 Ответить
так правильно, она же говорит что это "выпускники" 2017-го. теперь дя, им по 21му году
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16.04.2022 13:22 Ответить
Туди їм й дорога...
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16.04.2022 12:33 Ответить
Таких молодих "членів" потрібно теж утилізувати. Там вже розум не прийде.
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16.04.2022 12:34 Ответить
Діти біля мами, а хто прийшов вбивати - це ворог, незалежно від віку
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16.04.2022 12:36 Ответить
як в пісні Цоя - "война дело молодых, лекарство против морщин"
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16.04.2022 13:20 Ответить
Діти, шміти. Все падло яке прийшло на українську землю з метою винищувати українців, буде утилізовано. Слава ЗСУ!
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16.04.2022 14:45 Ответить
Давно пора. Нехай щастить.
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16.04.2022 14:51 Ответить
 
 