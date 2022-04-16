В ОРДЛО мобилизуют на войну 16-летнюю молодежь, которая участвует в "патриотических клубах", – правозащитники

На оккупированных РФ территориях Луганской и Донецкой областей проходят очередные волны "мобилизации". При этом из-за того, что план по привлечению мужского населения к войне не выполняется, внимание российских властей устремилось на так называемые патриотические клубы, которые активно проводили милитаризацию детей в ОРДЛО, начиная с 2017 года. Именно их стали активнее "мобилизовать".

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова сообщает, что уже есть погибшие среди подростков. Также оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет.

К примеру, один из погибших Шифман Иван (2001 года рождения), участник т.н. Военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба, г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

"Этот факт подтверждает, что боевики с 2017 года проводили процессы детской милитаризации, чтобы в будущем привлечь этих подростков к войне", – говорит Ястребова.

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