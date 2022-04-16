18 апреля оккупанты хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд для фильтрации мужчин. Часть из них могут мобилизовать, – советник мэра Андрющенко

Российские войска 18 апреля хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд, запретить передвижение гражданским, чтобы произвести фильтрацию всех мужчин.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, которого цитирует в телеграм-канале журналист Андрей Цаплаенко, передает Цензор.НЕТ.

"Часть из них хотят мобилизовать, сообщил Андрющенко. По его словам, мужчин вывезут в Новоазовск, откуда часть отправят в российский оккупационный корпус, а другую часть - на расчистку завалов. Некоторых может ожидать казнь", - пишет Цаплиенко.

Читайте также: Провел встречу со всеми руководителями силового блока, главная тема – Мариуполь, – Зеленский