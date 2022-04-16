18 апреля оккупанты хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд для фильтрации мужчин. Часть из них могут мобилизовать, – советник мэра Андрющенко
Российские войска 18 апреля хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд, запретить передвижение гражданским, чтобы произвести фильтрацию всех мужчин.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, которого цитирует в телеграм-канале журналист Андрей Цаплаенко, передает Цензор.НЕТ.
"Часть из них хотят мобилизовать, сообщил Андрющенко. По его словам, мужчин вывезут в Новоазовск, откуда часть отправят в российский оккупационный корпус, а другую часть - на расчистку завалов. Некоторых может ожидать казнь", - пишет Цаплиенко.
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Бомбили з Ту-22М3 українське місто Маріуполь.
Последний самолёт Ту-22М3 передан в войска в https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году .
Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено 268 Ту-22М3
поки що сили ППО дістати їх не можуть(
Стоит на вооружении
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : 60 Ту-22М3,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - Ту-22М состояли на вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВВС Украины в 1992-2003 годах (58 самолётов). С 2002 по 2006 год на авиабазах Полтаве и Прилуках а также на АРЗ в Николаеве было уничтожено 55 Ту-22М (16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3). Также, на авиабазе Озёрное были уничтожены 423 авиационные крылатые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22 Х-22 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C#cite_note-autogenerated2-28 [28] .
Роспропагандисти, намагаючись приховати свої злочини у Бучі, продовжують вкидати тези про те, що українці самі розстріляли цивільних через їхні білі пов'язки на рукавах. А Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з успіхом розбиває цю брехню.
Про примус українців носити російські розпізнавальні знаки вперше стало відомо ще у березні з новин про Маріуполь.
Тоді Телеграм-канал «Азов-Маріуполь» попереджав, що росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.
15 квітня очільник нацполіції Київщини Андрій Небітов розставив всі точки над «і» в кривавій історії про «білі пов'язки».
«Так само як у Маріуполі, окупанти змушували жителів захоплених міст на Київщині носити пов'язки як знак, що людину перевірили. Російські вбивці все одно вбивали всіх підряд», - зазначив Небітов.
https://t.me/spravdi/5545
В вов пацаны по 15 год фашистов убивали по тихому с ножами.А тут сидят мужики в подвалах и просто умирают с семьями .Это твоя участь так ты себя видишь ?Это война бл@ть ! И нада биться до конца при любых условиях.