Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира, и средства продолжают поступать, - Ермак
Сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн, и средства продолжают поступать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.
"Они (средства. – Ред.) идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах", – рассказал руководитель Офиса президента, руководитель Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Андрей Ермак.
Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи. Были закуплены продовольствие у украинских производителей и укомплектованы продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.
Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, на западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой, Словакией еще на первой неделе были развернуты логистические центры, куда международные доноры и партнеры отправляют гуманитарную помощь.
Львовщина стала крупнейшим в Украине хабом гуманитарной поддержки, приняв 51% грузов с помощью из-за границы.
Из гуманитарных хабов, расположенных во всей стране, груз распределяют между областными военными администрациями, благотворительными организациями, органами местного самоуправления, общественными организациями и волонтерами, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Кроме того, по его словам, с помощью платформы help.gov.ua люди со всего мира каждый день заполняют анкеты и отправляют помощь в Украину.
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мудрий нарід як бут так і є дуже дуже мудрим...
якщо зрадник не може бути у владі, то варто починати зверху, а потім вже холуїв карати.
Бо стільки грошей але чомусь
Збераємо для одягу,качок,броніків і т.п.
Чому люди помічають дрібне лайно в сортирі ОП, а кавелик на троні впритул не бачать?
Добре, що ГШ його послав за руським кораблем!
Так може звільнимо всіх чинуш, за яких цей дєрьмак працює? Економія бюджетних коштів - на армію. А дєрьмаку - титул найверховнішого віцеЗе у всьому Всесвіті!
Як цей завхоз бісить! А перші 2 тижні було не видно й не чутно цю крису, а зараз он як розійшовся!
Где Премьер-министр, где Голова Верховной Рады?...ах да, забыл...у нас завхоз руководит всеми "потоками" международных процессов и банковской сферой, он же министр экономики, министр иностранных дел, министр премьем-министра и так далее....
Алени чертовы, вы там упоролись на этом "министре"?
Все аналитики, с которыми я общаюсь в Европе и Британии (Штаты еще не вернули фидбек, и похоже, они уже бухают) дружно повесили нос из-за #7176 и сказали, что уходят на праздники до вторника и сказали, что будут думать насколько имеет смысл толкать государственные и негосударственные программы помощи.
Дословно:
From today, we can state that the corporate governance in Ukrainian state-owned companies has lost quality. Whether we are ready to support the state economy is a big question that will require from a month to two additional studies. We are sorry
А вы тут размечтались про План Маршалла
Sergey Kovalenko:
Ну так як, порушувати режим тиши, чі писати про 7176?
Мабуть не буду. Але хочу донести одну думку. Яка навіть с менеджментом не зав'язана. Ця історія напряму зменшує нашу обороноздатність та шанси в цій війні. Про відновлення я вже мовчу.
Слава ЗСУ
Згадайте як приймали наших прем'єрів . Це були постаті. Яценюк. Гройсман.
А зараз людям впарює невідомо що невідомо хто.
Зробили з держави бананову республіку.
https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
Краще купіть вари та проконтролюйте за розподілом.