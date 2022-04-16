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Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира, и средства продолжают поступать, - Ермак

єрмак

Сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн, и средства продолжают поступать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Они (средства. – Ред.) идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах", – рассказал руководитель Офиса президента, руководитель Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Андрей Ермак.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи. Были закуплены продовольствие у украинских производителей и укомплектованы продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, на западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой, Словакией еще на первой неделе были развернуты логистические центры, куда международные доноры и партнеры отправляют гуманитарную помощь.

Читайте: Япония выделяет Украине 13 миллиардов иен помощи

Львовщина стала крупнейшим в Украине хабом гуманитарной поддержки, приняв 51% грузов с помощью из-за границы.

Из гуманитарных хабов, расположенных во всей стране, груз распределяют между областными военными администрациями, благотворительными организациями, органами местного самоуправления, общественными организациями и волонтерами, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по его словам, с помощью платформы help.gov.ua люди со всего мира каждый день заполняют анкеты и отправляют помощь в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Астронавт NASA Скотт Келли собрал 500 тысяч долларов в поддержку украинцев

помощь (7798) Ермак Андрей (1262) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+34
І знову якийсь дерьмак.
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16.04.2022 11:22
+30
Я дивлюся, операція відмивання Дермака від лайна не закінчилася. Зелі вже пора зрозуміти, що цей зрадник не може бути у владі
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16.04.2022 11:26
+29
ты еще тут предатель?
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16.04.2022 11:22
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16.04.2022 11:19 Ответить
ты еще тут предатель?
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16.04.2022 11:22 Ответить
І у цієї гниди дЕрьмака ще вистачає совісті щось говорити і взагалі з'являтися на людях. заткнися, гнида. ті навіть не держслужбовець і чому не в Армії, тварюка квартальна?
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16.04.2022 13:16 Ответить
І знову якийсь дерьмак.
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16.04.2022 11:22 Ответить
Дерьмак , в сральні закінчився туалетний папір - займись своїми безпосередніми обов"язками !
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16.04.2022 13:21 Ответить
Цей якийсь вже зацікавився скарбницею.
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16.04.2022 23:31 Ответить
Сколько заместителей у Ермака? Юлія Соколовська , Ігор Жовква, кто еще, давайте посчитаем
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16.04.2022 11:26 Ответить
https://www.president.gov.ua/administration/office-management
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16.04.2022 11:27 Ответить
друзья, не знаю...., не хочу разгонять, но вот такое пишут.....
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16.04.2022 11:26 Ответить
що я тільки шо прочитав? наш воїн з Маріка вибрався, взяв Бк підкріплення і повернувся? це якийсь сюр
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16.04.2022 11:30 Ответить
Це мабуть щось дуже старе.
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16.04.2022 22:38 Ответить
Я дивлюся, операція відмивання Дермака від лайна не закінчилася. Зелі вже пора зрозуміти, що цей зрадник не може бути у владі
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16.04.2022 11:26 Ответить
в них голуба устріца .. а коли ж гей-коханці зраджували-тоді тільки ненависть
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16.04.2022 11:31 Ответить
- а хто керує всією зграєю зрадників і колаборантів?

мудрий нарід як бут так і є дуже дуже мудрим...
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16.04.2022 11:40 Ответить
як може зелайно зрозуміти, що вимазаного лайном єрмака треба відсторонити?!
якщо зрадник не може бути у владі, то варто починати зверху, а потім вже холуїв карати.
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16.04.2022 12:25 Ответить
Помилка з самого початку, не Єрмак при зелі, а нелох при Єрмаку, Єрмак повністю керує зеЛохом.
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16.04.2022 16:29 Ответить
Скажи мне кто твои друзья и я скажу, кто ты - Карнеги. Зе окружает себя грязью не спроста(( на велосипеде как в сериале они ездить не намерены
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16.04.2022 16:34 Ответить
Сподіваюсь що все витратять задля ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!
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16.04.2022 11:27 Ответить
Ми теж сподіваемось.
Бо стільки грошей але чомусь
Збераємо для одягу,качок,броніків і т.п.
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16.04.2022 11:33 Ответить
але ж тоді зе не зможе будувати дороги
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16.04.2022 12:26 Ответить
Тим часом ціни пруть шо капець...
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16.04.2022 11:29 Ответить
наконец-то секретарь первый и последний раз сделал свою работу - проинформировал народ Украины о получении $924 млн... не прошло и двух лет, а человек освоил участок работы...
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16.04.2022 11:29 Ответить
Ты для нас предатель. Не хотим тебя ни слышать ни видеть в Украине
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16.04.2022 11:30 Ответить
Така свора як - офіс президента, іноді нагадує болото з піявками.
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16.04.2022 11:30 Ответить
всё было бы ещё лучше, если бы дерьмака, демченка и игривую обезьяну в клетку заперли. на продажности этой троицы парашных кротов, тысячи жизней украинцев.
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16.04.2022 11:33 Ответить
зе ще не знає, що вони погані. а як дізнається, то ....
Чому люди помічають дрібне лайно в сортирі ОП, а кавелик на троні впритул не бачать?
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16.04.2022 12:31 Ответить
Я фігєю! З послами G7 зустрічається (МЗС), безпекові питання обговорює (РНБО), гуманітарку приймає та розподіляє (ДСНС, КабМін)...
Добре, що ГШ його послав за руським кораблем!

Так може звільнимо всіх чинуш, за яких цей дєрьмак працює? Економія бюджетних коштів - на армію. А дєрьмаку - титул найверховнішого віцеЗе у всьому Всесвіті!

Як цей завхоз бісить! А перші 2 тижні було не видно й не чутно цю крису, а зараз он як розійшовся!
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16.04.2022 11:35 Ответить
Ну прямо как дороги!

Где Премьер-министр, где Голова Верховной Рады?...ах да, забыл...у нас завхоз руководит всеми "потоками" международных процессов и банковской сферой, он же министр экономики, министр иностранных дел, министр премьем-министра и так далее....

Алени чертовы, вы там упоролись на этом "министре"?
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16.04.2022 11:35 Ответить
Ти завзхоз за мітли та віники відповідай. Це не твого рівня інфа
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16.04.2022 11:39 Ответить
Дєрьмак закатав рукава. Роботи- непочатий край. Фіктивні рахунки..мутні схеми..офшори....Дєрібан
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16.04.2022 11:39 Ответить
где бабло, там эта гнида
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16.04.2022 11:39 Ответить
аби ж гнида була одна - а то всі соплі урода - гниди, під керівництвом 95-го кварталу...
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16.04.2022 11:44 Ответить
а ти вже хавало роззявив і чекаешь на откати
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16.04.2022 11:39 Ответить
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт
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16.04.2022 11:40 Ответить
Denis Dovgopolyi:
Все аналитики, с которыми я общаюсь в Европе и Британии (Штаты еще не вернули фидбек, и похоже, они уже бухают) дружно повесили нос из-за #7176 и сказали, что уходят на праздники до вторника и сказали, что будут думать насколько имеет смысл толкать государственные и негосударственные программы помощи.
Дословно:
From today, we can state that the corporate governance in Ukrainian state-owned companies has lost quality. Whether we are ready to support the state economy is a big question that will require from a month to two additional studies. We are sorry

А вы тут размечтались про План Маршалла

Sergey Kovalenko:

Ну так як, порушувати режим тиши, чі писати про 7176?

Мабуть не буду. Але хочу донести одну думку. Яка навіть с менеджментом не зав'язана. Ця історія напряму зменшує нашу обороноздатність та шанси в цій війні. Про відновлення я вже мовчу.

Слава ЗСУ
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16.04.2022 11:42 Ответить
Я так розумію що касиром над ціми грошима, буде сам Єрмак!?
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16.04.2022 11:44 Ответить
Он хоть гривну своих личных отдал? Так отчитывается как за свои личные
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16.04.2022 11:50 Ответить
Сподіваюсь корупціонерів на час війни одразу ж розстрілюють
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16.04.2022 11:56 Ответить
Знов красти почнуть?
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16.04.2022 12:00 Ответить
Уже и на самолёты хватит...
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16.04.2022 12:04 Ответить
Пєрдаку вистачить на новенький Мерседес?
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16.04.2022 12:10 Ответить
Ну, если с Зё я смирился до окончания войны (никуда не денешься от Конституции), то почему я этого зрадника должен видеть и слушать? Вылез опять. А где был первые три недели войны? Да и кто он такой?
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16.04.2022 12:41 Ответить
Не три тижні.Воно з'явилось і почало розповідати 31.03.22року.А до того здається,що сиділо вичікувало.
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16.04.2022 13:44 Ответить
рузькій дєрьмак, іді *****, чьмо.
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16.04.2022 12:43 Ответить
А який благодійний внесок ермака?
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16.04.2022 12:49 Ответить
пляать, сколько же они ******* ((( или уже ((( И фиг проверишь что и куда пошло
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16.04.2022 12:52 Ответить
рашистский колаборант - дерьмак - має бути на нарах!
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16.04.2022 13:07 Ответить
Було велике крадівницдтво, тепер велике освоєння гумдопомоги...
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16.04.2022 13:16 Ответить
Воєнком, чому Єрмаку не вручили повістку? Він не держслужбовець та броні для нього немає. Вік призовний, рило ледве в телевізор влазить і не до ЗСУ.
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16.04.2022 13:18 Ответить
самое главное, что деньги в твоем кармане не осели....
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16.04.2022 13:32 Ответить
Може краще взяти у наших корупціонерів, які нагребли мільярди на крадівництві + олігархи?
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16.04.2022 13:34 Ответить
Як же можна. А хто ж бубу буде з телеканалів нахвалювать.
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16.04.2022 13:58 Ответить
Ермак отримав можливість трирічний Мерседес замінити на новий Майбах.
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16.04.2022 13:38 Ответить
Де гроші,а особливо "ВЕЛИКІ" гроші,там і ВІН.Офіс думає,що війна все спише?Сумніваюсь.Здається,що війна поставила ще більше запитань,на які прийдеться давати відповіді.
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16.04.2022 13:41 Ответить
Я абсолютно впевнена, що увесь їх піар і брехня для того, щоб наложити лапу на кошти, що надають Армії і Народу України західні і не лише країни. Найбільша корупція в Україні за презедента зє визнана західним світом до війни, тому жодних шансів, що люди чи військові отрмають якусь належну допомогу, швидше подачки з барського плеча... Ті схематози які вони влаштували до війни нікуди не поділись, а враховуючи, що закрили проукраїнські телеканали, і постійно брешуть і корчать із себе героїв, то крадівництво на крові буде....
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16.04.2022 13:50 Ответить
Про це має говорити представник уряду, а не якийсь Єрмак.
Згадайте як приймали наших прем'єрів . Це були постаті. Яценюк. Гройсман.
А зараз людям впарює невідомо що невідомо хто.
Зробили з держави бананову республіку.
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16.04.2022 13:57 Ответить
Это чмо у власти, агент кремля, предатель украинского народа, из за работников офиса президента, весь мир был уверен,что Украину захватят за 96 часов
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16.04.2022 14:05 Ответить
180 тисяч тон гуманірки: куди дівається і хто наживається на допомозі українцям
https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
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16.04.2022 14:38 Ответить
Досить цього щура масковскава піарити!
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16.04.2022 17:31 Ответить
Давай, ****, швиденько дороги добудовувати за благодійні гроші, чі дерева садити!!! Дві падли (разом з Зеленський) зраджували наших контрозвідників, не фінансували армію. Ваша пряма вина в смертях наших солдатів і дітей! Прийде час, будете за все відповідати.
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16.04.2022 18:53 Ответить
Не передавайте цій владі гроші - вони всі офшорні крадії!
Краще купіть вари та проконтролюйте за розподілом.
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16.04.2022 22:42 Ответить
 
 