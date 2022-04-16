Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира, и средства продолжают поступать, - Ермак

Сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн, и средства продолжают поступать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Они (средства. – Ред.) идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах", – рассказал руководитель Офиса президента, руководитель Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Андрей Ермак.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи. Были закуплены продовольствие у украинских производителей и укомплектованы продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, на западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой, Словакией еще на первой неделе были развернуты логистические центры, куда международные доноры и партнеры отправляют гуманитарную помощь.

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Львовщина стала крупнейшим в Украине хабом гуманитарной поддержки, приняв 51% грузов с помощью из-за границы.

Из гуманитарных хабов, расположенных во всей стране, груз распределяют между областными военными администрациями, благотворительными организациями, органами местного самоуправления, общественными организациями и волонтерами, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по его словам, с помощью платформы help.gov.ua люди со всего мира каждый день заполняют анкеты и отправляют помощь в Украину.

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