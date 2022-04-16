Общие потери РФ с начала войны - около 20,1 тыс. человек, 163 самолета, 145 вертолетов, 762 танка и 1 982 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 апреля потери личного состава противника составляют около 20,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20100 человек,

танков - 762 ед,

боевых бронированных машин - 1982 ед,

артиллерийских систем - 371 ед,

РСЗО - 125 ед,

средств ПВО - 66 ед,

самолетов - 163 ед,

вертолетов - 145 ед,

автомобильной техники - 1458 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 138.

Специальной техники - 26.

Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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