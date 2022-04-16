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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны - около 20,1 тыс. человек, 163 самолета, 145 вертолетов, 762 танка и 1 982 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 апреля потери личного состава противника составляют около 20,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20100 человек,

танков - 762 ед,

боевых бронированных машин - 1982 ед,

артиллерийских систем - 371 ед,

РСЗО  - 125 ед,

средств ПВО - 66 ед,

самолетов - 163 ед,

вертолетов  - 145 ед,

автомобильной техники - 1458 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ  - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня  - 138.

Специальной техники - 26.

Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Читайте: С начала вторжения РФ в Украине погибли 200 детей, более 360 - ранены, - Офис Генпрокурора

Общие потери РФ с начала войны - около 20,1 тыс. человек, 163 самолета, 145 вертолетов, 762 танка и 1 982 бронированных машины 01

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) потери (4381)


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Топ комментарии
+17
Після затоплення флагману ЧМо флоту рф "маскви", термін "глубінний народ" заграв новими барвами.
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16.04.2022 11:42
+14
Матросня с мацквы опять не учтена...а это почти 500 рыл...
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16.04.2022 11:40
+9
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16.04.2022 11:52
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Свиноматки ешо нарожають...
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16.04.2022 11:35 Ответить
Матросня с мацквы опять не учтена...а это почти 500 рыл...
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16.04.2022 11:40 Ответить
Я тобі більше скажу, більше 50000 років зажмуренихне обліковано
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16.04.2022 11:41 Ответить
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16.04.2022 11:45 Ответить
Не факт, що вони всі загинули. А у статистику від ЗСУ, попадать тільки підтвежені дані.
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16.04.2022 11:51 Ответить
так тримати-Слава українській армії- слава героїчному українському народу-
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16.04.2022 11:40 Ответить
Після затоплення флагману ЧМо флоту рф "маскви", термін "глубінний народ" заграв новими барвами.
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16.04.2022 11:42 Ответить
Пишуть що 20100 русскіх нацистів зажмурили??
А екіпаж русского воєнного корабля ушедшего на❎✔й чомусь не врахували, а там було півтисячи фашистів!
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16.04.2022 11:42 Ответить
мабуть нема підтвердження
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16.04.2022 13:26 Ответить
45 тыс. мешков кацапы не зря заготовили. То есть пока не сдохнет у них эта сумма-единственная извилина у быдла не начнет задаваться вопросом-ЗАЧЕМ? Единичные случаи есть но массовый характер это не приобрело. 45 тыс.трупов-это граница между пропагандой и прозрением.
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16.04.2022 11:48 Ответить
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16.04.2022 11:52 Ответить
А екіпаж анало-говнєтного крейсера Мацква порахували?
450 анало-говнєтов?
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16.04.2022 12:20 Ответить
позавчорашніх дайверів 500 рил не врахували...
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16.04.2022 12:32 Ответить
глубінний народєц...
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16.04.2022 12:43 Ответить
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16.04.2022 14:40 Ответить
 
 