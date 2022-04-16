Турецкие эвакуационные корабли готовы взять на борт гуманитарный груз для Украины

Турецкие корабли, предназначенные для эвакуации граждан Турции и мирных жителей из Украины, готовы взять на борт груз гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV.

"Турция изначально заявляла, что готова оказать всестороннее содействие безопасной эвакуации наших граждан и мирных жителей из Украины, включая выделение кораблей. Также планируется, что наши корабли, отправляясь в путь, возьмут на борт гуманитарную помощь", – сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил неизменность позиции Турции по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

По его словам, в настоящее время также продолжаются усилия по достижению договоренности по возвращению в Турцию двух военных транспортных самолетов А400М ВВС Турции и турецких коммерческих торговых судов. Турция продолжает патрулирование для обеспечения безопасности судоходства, в частности из-за обнаружения морских мин.

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