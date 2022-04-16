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Турецкие эвакуационные корабли готовы взять на борт гуманитарный груз для Украины

туреччина

Турецкие корабли, предназначенные для эвакуации граждан Турции и мирных жителей из Украины, готовы взять на борт груз гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV.

"Турция изначально заявляла, что готова оказать всестороннее содействие безопасной эвакуации наших граждан и мирных жителей из Украины, включая выделение кораблей. Также планируется, что наши корабли, отправляясь в путь, возьмут на борт гуманитарную помощь", – сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил неизменность позиции Турции по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

По его словам, в настоящее время также продолжаются усилия по достижению договоренности по возвращению в Турцию двух военных транспортных самолетов А400М ВВС Турции и турецких коммерческих торговых судов. Турция продолжает патрулирование для обеспечения безопасности судоходства, в частности из-за обнаружения морских мин.

Читайте: Турция назвала условие введения санкций против России: должны быть утверждены на уровне ООН

корабль (2041) Турция (3379) Украина (44939) эвакуация (2072) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+6
Доставте гумдопомогу до Азова. І заберіть поранених. Це б була дійсна допомога, вас рашисти перевіряти не будуть
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16.04.2022 11:57
+1
https://gordonua.com/news/worldnews/papa-rimskiy-zayavil-chto-lyudi-iz-za-rasizma-delyat-bezhencev-na-kategorii-i-prinimayut-ukraincev-luchshe-chem-drugih-1604873.html Папа римский заявил, что люди из-за расизма делят беженцев "на категории" и принимают украинцев лучше, чем других

Коли потриздів з Патріархом Кирилом...
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16.04.2022 12:05
+1
можете взяти тоді беріть ! ви вже 3 тижні евакуацію Маріуполя проводите , балаболи .
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16.04.2022 12:13
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Доставте гумдопомогу до Азова. І заберіть поранених. Це б була дійсна допомога, вас рашисти перевіряти не будуть
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16.04.2022 11:57 Ответить
Это все слова! Ничего они не сделают для Украины! Как спасать кацапских моряков, так Турция тут как тут...как "о том что он говорит", так Турция неприделах!

Очнитесь, умоляю вас, Турция нам не союзник!!!!!!!!!!!!!!
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16.04.2022 12:22 Ответить
Мардву подбирал проходящий сухогруз
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16.04.2022 12:25 Ответить
Ты сам в это веришь? Сухогруз, который просто так "шел" через зону боевых действий! Ох ты и обсос....у тебя жена не летала в Турцию? А то похоже что ты куколд турецкий, еще тот
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16.04.2022 12:45 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/papa-rimskiy-zayavil-chto-lyudi-iz-za-rasizma-delyat-bezhencev-na-kategorii-i-prinimayut-ukraincev-luchshe-chem-drugih-1604873.html Папа римский заявил, что люди из-за расизма делят беженцев "на категории" и принимают украинцев лучше, чем других

Коли потриздів з Патріархом Кирилом...
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16.04.2022 12:05 Ответить
А як же міни?
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16.04.2022 12:10 Ответить
можете взяти тоді беріть ! ви вже 3 тижні евакуацію Маріуполя проводите , балаболи .
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16.04.2022 12:13 Ответить
Скільки, вже, "героїчні турки" рожають???
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16.04.2022 12:31 Ответить
Цікаво, кому ж до рук потрапить та гумдопомога в Маріуполі, якщо вони туди таки наважаться плисти? Постачати гумдопомогу в окуповані міста і села - це фактично дарувати її кацапам. Можливо в якихось містах ще є варіанти, що щось дістанеться до цивільних мешканців, але точно не в Маріуполі.
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16.04.2022 12:49 Ответить
Таркам разрешили только кацапских моряков-убийц из моря спасать. А гражданских из Мариуполя хрен ***** разрешит. Нужно было тех моряков в камеру и на обмен
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16.04.2022 12:49 Ответить
 
 