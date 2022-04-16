В результате обстрела оккупантами аэродрома в Александрии Кировоградской области есть погибшие и пострадавшие
В результате обстрела российскими оккупантами г. Александрии Кировоградской области вечером в пятницу - есть погибшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении в телеграм-канале глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.
"Кировоградщина, как и вся страна, пережила беспокойную ночь. Поздним вечером вражеские ракеты долетели до города Александрии, попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал Райкович.
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