В результате обстрела оккупантами аэродрома в Александрии Кировоградской области есть погибшие и пострадавшие

В результате обстрела российскими оккупантами г. Александрии Кировоградской области вечером в пятницу - есть погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении в телеграм-канале глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

"Кировоградщина, как и вся страна, пережила беспокойную ночь. Поздним вечером вражеские ракеты долетели до города Александрии, попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал Райкович.

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