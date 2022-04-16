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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате обстрела оккупантами аэродрома в Александрии Кировоградской области есть погибшие и пострадавшие

ракета

В результате обстрела российскими оккупантами г. Александрии Кировоградской области вечером в пятницу - есть погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении в телеграм-канале глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

"Кировоградщина, как и вся страна, пережила беспокойную ночь. Поздним вечером вражеские ракеты долетели до города Александрии, попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал Райкович.

Читайте: Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области

обстрел (27114) аэродром (293) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+33
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16
+6
Може родичі і знали.. але наші служби/військові просять поменьше бовкати у "ефірі"
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16.04.2022 13:46
+5
..жаль твоих родственников... которые никогда не видели и не знают..что в Александрии базируются вертолётные подразделения ВСУ и .МЧС..)))) Кацапсины знали и ударили... а местные ни сном ни духом!! Выходит коровы и погибли и пострадали..)))))
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16.04.2022 13:28
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Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16 Ответить
Вы уверены? Что то я сомневаюсь,на фото он вооружен хэлфаерами а у них дальность около 10 км ну пусть с высоты планировать смогут ну до 20 км думаю но как на 1900? Там ракета должна быть тонн 5 минимум.
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16.04.2022 20:58 Ответить
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16.04.2022 12:51 Ответить
Там поле на котором коровы паслись. Был при совке ещё вертолетная часть. Будем считать что прям стратегический объект. Да и родственники там рядам, ничего не слышали.
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16.04.2022 13:13 Ответить
..жаль твоих родственников... которые никогда не видели и не знают..что в Александрии базируются вертолётные подразделения ВСУ и .МЧС..)))) Кацапсины знали и ударили... а местные ни сном ни духом!! Выходит коровы и погибли и пострадали..)))))
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16.04.2022 13:28 Ответить
Може родичі і знали.. але наші служби/військові просять поменьше бовкати у "ефірі"
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16.04.2022 13:46 Ответить
Пляшка,на краю поля, - піди присядь...
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16.04.2022 15:26 Ответить
А всякие ништяки от союзников вы на горбу будете таскать?
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16.04.2022 19:12 Ответить
а что теперь захочет увидеть гарант в глазах военного преступника и убийцы детей? стремление к миру? или он готовится к Пасхе, чтобы пошамать кулич?
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16.04.2022 14:30 Ответить
Буду проезжать мимо Александрии специально заеду посмотреть что там и как. Мое мнение, что при любом раскладе ущерб не может бьіть значителен, но , конечно, больше чем от бомбежки старого курятника, ну и пусть палят свое анало-говнетное оружие, а падением оборонного потенцила росии, обязательно кто-то воспользуется. Самое интересное впереди.
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16.04.2022 15:46 Ответить
Необхідно біля об'єктів критичної інфраструктури створити бомбосховища, щоб не наражати працівників цих об'єктів на ураження. Крім того, повинні бути засоби ППО. Це ж не перший день війни! Все повинно бути в режимі воєнного стану, а особливо аеродроми та інші стратегічні об'єкти. Невже сторож захистить такі об'єкти від нападів рашистів!?
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16.04.2022 16:40 Ответить
А Конча-Заспа? Напризволяще?
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16.04.2022 19:13 Ответить
Біля кожного об'єкту критичної інфраструктури необхідно влаштувати бомбосховище. Окрім того відомо, що будуть бомбувати аеродроми. Невже не можна їх захистити засобами ПВО. Сторожів на це не достатньо.
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16.04.2022 16:46 Ответить
як би то ще й область декіровоградизувати, а то так і проситься на язик "курвоградська". Міркую, я не один в такій ідеї..)
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16.04.2022 16:49 Ответить
це все що ти зміг написати під новиною про загиблих людей і ще вважаєш це смішним?
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16.04.2022 17:18 Ответить
Надіюсь, досі там відкритим - нічого не було.
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16.04.2022 18:34 Ответить
 
 