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Новости Агрессия России против Украины Война
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В плену оккупантов находятся 700 военных и почти тысяча мирных жителей, - Верещук

верещук

В российском плену находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Они схватили около тысячи человек. И половина – это женщины. Я буду снова и снова повторять. Возможно, Россия услышит меня: мы не будем обменивать военных на гражданских. Это запрещено Женевскими конвенциями. Мы требуем отпустить без каких-либо условий и передать украинской стороне гражданских. Относительно военных у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество", - сказала она.

Об освобожденных 14 апреля пленных Верещук сообщила лишь, что РФ не соблюдает Женевские конвенции.

"Это не о том, что там Женевская конвенция, там просто нужно выжить. И я обращаюсь ко всем родным, которые ждут своих мужей, своих жен. Надо набраться терпения, мы даем списки постоянно. Другой вопрос, что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично, и только тех, кого считает нужным. Это постоянная перманентная борьба за людей, но мы не оставим ее. Понимаете, с каким врагом мы имеем дело", - отметила она.

Также Верещук сообщила, что сегодня работают два коридора.

"Работают коридоры - Луганская область, но вот только что пришло сообщение, что Лисичанск обстреливают. Там как раз было предусмотрено место для эвакуации. Там временно прекратили эвакуировать. Мы требуем от РФ немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарный коридор в соответствии с договоренностями, достигнутыми ночью. Также это направление Запорожье-Бердянск, но из-за сложных погодных условий автобусы не могут проехать по трассе, которая предусмотрена маршрутом. Но автомобили частные могут ехать. Мы требуем от России придерживаться взятых на себя обязательств относительно этого коридора", - заявила Верещук.

Читайте также: Состоялся очередной обмен пленными, домой возвращаются 22 военнослужащих и 8 гражданских граждан Украины, – Верещук

Автор: 

плен (2608) пленные (2137) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+17
запомни верещук. у полоні військові, цивільне населення в заручниках. скільки можна повторювати.
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16.04.2022 12:33
+11
14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".

Чому ж вони потрапили в полон, а Верещучка?
Непогано ти змінила реальність: мінні поля замінила на шатли?
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16.04.2022 12:45
+7
А ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, вивезених насильно на росію, З МАРІУПОЛЯ, і діти , і дорослі , вони хто ?
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16.04.2022 12:51
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700 військових треба забирати
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16.04.2022 12:32 Ответить
запомни верещук. у полоні військові, цивільне населення в заручниках. скільки можна повторювати.
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16.04.2022 12:33 Ответить
700 не мало як ці підараси гвалтівники стільки набрали ?
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16.04.2022 12:38 Ответить
В перші дні війни.По суті прикордонників набрали.На одній тільки ЧАЕС в перший день війни взяли майже 200 нацгвардійців.Плюс острів Зміїний та ін.
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16.04.2022 12:43 Ответить
Зі Зміїного ж вернули вже...
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16.04.2022 13:02 Ответить
Нет, не в первый. Только позавчера и торлько в Мариуполе сдались сами 1350 человек. Вчера еще 134.. https://youtu.be/KgAQKKQidm4
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16.04.2022 16:27 Ответить
Там ж дуже багато попало в ополон в Маріку при спробі прориву... Частина бригади там лишилась з Азовом, інша частина - на прорив пішла... Плюс 160 чи 170 нацгвардійців з ЧАЕС
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16.04.2022 13:01 Ответить
з них 200 з ЧАЕС без будь-якого супротиву. вважай самі подарували, тим, що не наказали відійти
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16.04.2022 12:40 Ответить
Розказували, що все під контролем.
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16.04.2022 12:44 Ответить
14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".

Чому ж вони потрапили в полон, а Верещучка?
Непогано ти змінила реальність: мінні поля замінила на шатли?
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16.04.2022 12:45 Ответить
****** Єрмаковська, доярка хренова, вбивця наших воїнів
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12.08.2022 03:15 Ответить
А ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, вивезених насильно на росію, З МАРІУПОЛЯ, і діти , і дорослі , вони хто ?
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16.04.2022 12:51 Ответить
І це буде продовжуватись ..поки...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
Слава нації
Смерть москалям
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16.04.2022 13:36 Ответить
большая часть пленных нац гвардейцы. Нужно будет что то поменять. А то это странно.
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16.04.2022 14:35 Ответить
 
 