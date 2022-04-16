Спасатели из США, Австралии, Польши, Германии прибыли на помощь украинским коллегам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Профессиональные спасатели и пожарные из разных уголков мира уже познакомились с коллегами и готовы помогать в ликвидации последствий войны в Украине
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+31 Нина Лабунская
показать весь комментарий16.04.2022 12:42
+25 Amber
показать весь комментарий16.04.2022 12:41
+25 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.04.2022 12:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
думает что вечно врать по телеку про "нацистов" получится
да хоть весь мариуполь который под завалами живет
будет обвинять всу в чем угодно
это ничего не значит
пока вы не пришли, там люди жили спокойно
зищащют они там, помогают
чтобы у вас руки отсохли от такой помощи
твари
https://twitter.com/benjaminwittes/status/1514422654152982529