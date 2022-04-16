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Новости Агрессия России против Украины Война
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Спасатели из США, Австралии, Польши, Германии прибыли на помощь украинским коллегам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Профессиональные спасатели и пожарные из разных уголков мира уже познакомились с коллегами и готовы помогать в ликвидации последствий войны в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Спасатели из США, Австралии, Польши, Германии прибыли на помощь украинским коллегам 01
Спасатели из США, Австралии, Польши, Германии прибыли на помощь украинским коллегам 02

"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.

Смотрите также: За сутки работники ГСЧС обезвредили более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых 2 бомбы. ФОТО



Автор: 

Германия (6952) Польша (8409) США (26620) ГСЧС (4966) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+31
Друзі пізнаються в біді! Дякуємо за допомогу і за співчуття!
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16.04.2022 12:42
+25
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.04.2022 12:41
+25
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 12:42
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Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.04.2022 12:41 Ответить
Друзі пізнаються в біді! Дякуємо за допомогу і за співчуття!
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16.04.2022 12:42 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 12:42 Ответить
тупой кацапский сброд
думает что вечно врать по телеку про "нацистов" получится
да хоть весь мариуполь который под завалами живет
будет обвинять всу в чем угодно
это ничего не значит

пока вы не пришли, там люди жили спокойно
зищащют они там, помогают
чтобы у вас руки отсохли от такой помощи
твари
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16.04.2022 12:46 Ответить
У рашистов давно все отсохло. Это биомусор, подлежащий утилизации. Но самое интересное что именно своей же утилизацией они же и занимаются.
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16.04.2022 12:49 Ответить
Щиро дякуємо!
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16.04.2022 12:49 Ответить
это бесстрашные люди. и не могут сидеть дома когда комуто нужна помощь. Храни Вас БОГ.
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16.04.2022 12:50 Ответить
посольство росії у США "воює" з проєкцією прапора України на своїй будівлі: епічне відео

https://twitter.com/benjaminwittes/status/1514422654152982529

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16.04.2022 12:50 Ответить
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16.04.2022 12:59 Ответить
КрасівоЄ
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16.04.2022 13:32 Ответить
Покажіть Макрону, як виглядають справді братські народи. Щира подяка!
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16.04.2022 12:59 Ответить
Краще казати дружні народи.
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16.04.2022 13:59 Ответить
В стране, где почти не бывает землетрясений, гибнет под завалами больше всего в мире людей... Почему сосед-каин рядом, а настоящие друзья за океаном ?
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16.04.2022 13:06 Ответить
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16.04.2022 13:12 Ответить
Зараз також нам потрібні сапери. Тисячі саперів для розміновування звільнених територій. Бо те, що твориться у тій же київській області то просто пісец.
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16.04.2022 13:12 Ответить
а ДСНС інших областей їздить гасити траву при надбавці + 30 000 грн на час військового стану
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16.04.2022 14:19 Ответить
 
 