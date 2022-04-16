Спасатели из США, Австралии, Польши, Германии прибыли на помощь украинским коллегам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Профессиональные спасатели и пожарные из разных уголков мира уже познакомились с коллегами и готовы помогать в ликвидации последствий войны в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.





"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.

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