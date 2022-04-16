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Новости Агрессия России против Украины Война
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ГУР МО получило список россиян из центра радиоэлектронной разведки, совершающих военные преступления в Украине

розвідка

Обнародован список военнослужащих 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки (в/ч 25137) г. Калининград, совершивших военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" - пишут украинские разведчики и знакомят с личным составом врага. Найти имена 157 врагов, от майоров до рядовых, можно по ссылке.

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Автор: 

армия РФ (19197) разведка (4171) военные преступления (1434)


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ГУР МО України-черговий респект...
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16.04.2022 12:45 Ответить
З Кенігсбергу шкодять?
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16.04.2022 12:52 Ответить
Найдем нацисты рабсейские всех и уничтожим, ни вил, ни яхт не будет.
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16.04.2022 12:52 Ответить
І граблів теж.
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16.04.2022 12:55 Ответить
надоел этот трындёж гур-гур-гур стара пы*да з пэчи... дольше всего пишется отчет о непроделанной работе... хотя о чем это... а что еще может сказать сожитель гогика булданов?
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16.04.2022 14:33 Ответить
 
 