ГУР МО получило список россиян из центра радиоэлектронной разведки, совершающих военные преступления в Украине

Обнародован список военнослужащих 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки (в/ч 25137) г. Калининград, совершивших военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" - пишут украинские разведчики и знакомят с личным составом врага. Найти имена 157 врагов, от майоров до рядовых, можно по ссылке.

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