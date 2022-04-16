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"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ", - жителей региона призывают уехать

евакуація

Жителей Луганщины призывают эвакуироваться из региона и этим помочь Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами, поскольку ситуация ухудшается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай в Telegram.

"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть изменения", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но наши защитники отбивают атаки – и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений захватчики обстреливают мирных жителей.

По словам главы ОВА, ситуация обостряется – Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все труднее. Доступ уже затруднен даже в Кременную.

"Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" – подытожил Гайдай.

Смотрите также: После утренних обстрелов произошел пожар на рынке в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

обстрел (27114) эвакуация (2072) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+5
Сьогодні чув його по радіо - коли казали людям "тікайте!" і були автобуси, то їхали одиниці, а як почалися обстріли і народ почав тікати, то вже можливостей для евакуації майже не було. Біда з нашими людьми
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16.04.2022 13:13
+4
Місцева вата до останнього сидить бо досі вірить в добрий русскій мір.
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16.04.2022 13:11
+4
Хоче в Європу на шару, поки біндери від русского міра відбивають їхні ватні *****.
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16.04.2022 13:13
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..ні, недарма Укрзалізницю звуть логістичним військом України

Хто такий путін? | Потяг Слов'янськ - Ужгород - https://www.youtube.com/watch?v=0TO-wVh7jgc&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
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16.04.2022 12:52 Ответить
Находитесь в беспечных местах? Лол! Границу откройте! Бред.
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16.04.2022 12:59 Ответить
Ти жіночка чи євнух?
Яку тобі ***** граніцу?
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16.04.2022 13:04 Ответить
Так грніца с рассєєй открита, чемодан-вокзал-воронеж, что ти тут ватноє ****** єщє дєлаєш?
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16.04.2022 13:10 Ответить
Хоче в Європу на шару, поки біндери від русского міра відбивають їхні ватні *****.
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16.04.2022 13:13 Ответить
Ага, а потім в Європі ще буде кричати "ето націкі укри бомбят наші города, расія памагі"
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16.04.2022 14:15 Ответить
Орк ?
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16.04.2022 13:12 Ответить
Місцева вата до останнього сидить бо досі вірить в добрий русскій мір.
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16.04.2022 13:11 Ответить
Сьогодні чув його по радіо - коли казали людям "тікайте!" і були автобуси, то їхали одиниці, а як почалися обстріли і народ почав тікати, то вже можливостей для евакуації майже не було. Біда з нашими людьми
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16.04.2022 13:13 Ответить
хто їм дохтор,якщо ще є такі люди які вірять,що їх "русский мир" пощадить...
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16.04.2022 13:21 Ответить
Херсон, Мелитополь, Бердянск практически не подверглись разрушениям. Люди считают что и их домам может также повезти как херсонским.
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16.04.2022 13:46 Ответить
Ага когда орки будут отходить совсем будет другая картинка.А пока они там прикрываються мирными.
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16.04.2022 15:03 Ответить
 
 