"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ", - жителей региона призывают уехать

Жителей Луганщины призывают эвакуироваться из региона и этим помочь Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами, поскольку ситуация ухудшается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай в Telegram.

"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть изменения", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но наши защитники отбивают атаки – и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений захватчики обстреливают мирных жителей.

По словам главы ОВА, ситуация обостряется – Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все труднее. Доступ уже затруднен даже в Кременную.

"Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" – подытожил Гайдай.

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