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Новости Война
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Россия запретила въезд на свою территорию Джонсону и членам правительства Великобритании

Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и почти всех членов его правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Как говорится в заявлении МИД РФ, кроме Джонсона, в "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Дорис.

Кроме того, в списке фигурируют депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

"Данный шаг сделан в ответ на решение Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушение отечественной экономики", - уверяют в МИД РФ.

Более того, российское внешнеполитическое ведомство пригрозило в ближайшее время расширить этот список.

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россия (95502) санкции (11288) Джонсон_Борис (504) Мэй Тереза (166) Уоллес Бен (184) Рааб Доминик (31) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+51
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16.04.2022 12:59
+41
Джонсон напевно в істериці

Як так ?
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16.04.2022 12:59
+40
тепер не побачить лапті берега Морєвих...
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16.04.2022 12:59
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Боже, як вони всі це переживуть. Сидять плачуть, напевне
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16.04.2022 14:45 Ответить
От дауни. Хоч би не ганьбилися. Ніхто до вас не хоче їхати, кому ваші Сизрані потрібні!
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16.04.2022 14:51 Ответить
Це ж не по-людськи... Звірі якісь!
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16.04.2022 15:06 Ответить
Кому з політиків не закриють в'їзд до мордору найближчим часом, той підарас. Орбану і Сі Цзіньпіну - вітання.
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16.04.2022 15:17 Ответить
Це вони хочуть перемогти у шоу "Розсміши коміка".
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16.04.2022 15:18 Ответить
Кому ви суки потрібні і яка нормальна людина поіде в цю нациську імперію зла ? ви ізгоі ,а приіхати до вас можуть хіба що диктатори ізгоі як лукашенко.
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16.04.2022 15:20 Ответить
Просто не знаю як Джонсон це переживе.
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16.04.2022 15:23 Ответить
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16.04.2022 15:29 Ответить
Ну все,теперь круиз Джонсона по Свиногорью накрылся медным тазом.Надеюсь Борис успел отогнать свою яхту из моря Лаптевых.
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16.04.2022 15:40 Ответить
Настрашили їжака голою сракою!!!???Кому до цих дикунів хочеться їхати???Це те саме, щоїхати до гітлеровськоі Німеччини вкінці 1941го року…
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16.04.2022 15:51 Ответить
Борис, Борис! а ведь мог отдыхать на южном берегу северного моря и хранить деньги в сбере. как он теперь это переживет!
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16.04.2022 15:58 Ответить
Аж страшно!
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16.04.2022 16:08 Ответить
Перечень населенных пунктов, запрещенных для посещения Борисом Джонсоном:

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16.04.2022 16:09 Ответить
Свого часу Джону Макейну забороняли, так він дуже "переживав", що не зможе відпочивати на курортах Сибіру та відкривати рахунки в Сбєрбанку.
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16.04.2022 16:15 Ответить
башта кацапського танку. Не фотошоп
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16.04.2022 16:22 Ответить
Нефартить Борісу, нефартить
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16.04.2022 16:33 Ответить
Певно він так засмутився)
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16.04.2022 16:43 Ответить
Тобто громадянство рфії Борис Джонсон вже може навіть не просити?))) (дбл бл - Лавров)
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16.04.2022 17:00 Ответить
Бідний Борис Джонсон, не побачить півнів у селі Великі Говнюки, не поїсть млинців з лопати, не вжреться горілкою до поросячого вереску, як не пощастило людині.
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16.04.2022 20:54 Ответить
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