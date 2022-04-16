Россия запретила въезд на свою территорию Джонсону и членам правительства Великобритании

Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и почти всех членов его правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Как говорится в заявлении МИД РФ, кроме Джонсона, в "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Дорис.

Кроме того, в списке фигурируют депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

"Данный шаг сделан в ответ на решение Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушение отечественной экономики", - уверяют в МИД РФ.

Более того, российское внешнеполитическое ведомство пригрозило в ближайшее время расширить этот список.

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