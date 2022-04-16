В результате обстрела Дарницкого района Киева погиб один человек, несколько человек ранены, - Кличко

В результате утренних обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня с утра мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но со всем тем взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко.

Он еще раз призвал киевлян не возвращаться пока в столицу.

"Сейчас очень большая дискуссия: возвращаться в Киев или не возвращаться, и многие киевляне обращаются ко мне, говорили, что мэр города через неделю скажет, можно или нет. Мы не можем запретить возвращаться, мы можем исключительно рекомендовать. Но рекомендуем мы это, опираясь на рекомендации военных, имеющих больше информации", - сказал Кличко.

Он отметил, что Киев был и остается целью агрессора.

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"И мы не исключаем, что дальнейшие обстрелы столицы будут продолжаться", - сказал он.

"Я хотел бы еще раз обратиться к каждому. Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать. Если есть у вас возможность немного больше задержаться в тех городах, где безопаснее, сделайте это", - подчеркнул он.