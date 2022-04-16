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Новости Война
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В результате обстрела Дарницкого района Киева погиб один человек, несколько человек ранены, - Кличко

кличко

В результате утренних обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня с утра мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но со всем тем взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко.

Он еще раз призвал киевлян не возвращаться пока в столицу.

"Сейчас очень большая дискуссия: возвращаться в Киев или не возвращаться, и многие киевляне обращаются ко мне, говорили, что мэр города через неделю скажет, можно или нет. Мы не можем запретить возвращаться, мы можем исключительно рекомендовать. Но рекомендуем мы это, опираясь на рекомендации военных, имеющих больше информации", - сказал Кличко.

Он отметил, что Киев был и остается целью агрессора.

Читайте: Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, - Кличко

"И мы не исключаем, что дальнейшие обстрелы столицы будут продолжаться", - сказал он.

"Я хотел бы еще раз обратиться к каждому. Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать. Если есть у вас возможность немного больше задержаться в тех городах, где безопаснее, сделайте это", - подчеркнул он.

Киев (25516) Кличко Виталий (4640) обстрел (27114) ракеты (3568) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+18
Люди зрозуміли, що проистояння з кацапами надовго. Залишитися на чужині це все одно що повинуватися агресору. Люди ******* Київ і готові в ньому жити навіть за умов загрози життю. Вони обов'язково вироблять правила поведінки, які мінімізують загрози життю. А всім добродіям час зрозуміти, що висилення українців з України не пройде ні під яким приводом: ні під кацапською загрозою, ні під ліберальномиротворчим скигленням. Київ- це культурний, історичний, науковий, а зараз і політичний центр світу. Саме він пробуджує Європу від лівацького франкфуртського наркотичного сп'яніння, так що дуже добре, що люди їдуть у Київ і наповнюють його життям:працють, народжують дітей, навчаються, б'ють кацапів і т.д.
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16.04.2022 13:36
+11
Эти ублюдки будут пулять хоть сто лет со своей территории (и Беларуси) по Украине, поскольку не получают ответки. Военные объекты можно же обстреливать на территории раши. Но это не делается.
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16.04.2022 14:07
+7
тим часом по 50к людей в день повертаються до Київа... а потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна не закінчилася...
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16.04.2022 13:23
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16.04.2022 13:21 Ответить
тим часом по 50к людей в день повертаються до Київа... а потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна не закінчилася...
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16.04.2022 13:23 Ответить
Люди зрозуміли, що проистояння з кацапами надовго. Залишитися на чужині це все одно що повинуватися агресору. Люди ******* Київ і готові в ньому жити навіть за умов загрози життю. Вони обов'язково вироблять правила поведінки, які мінімізують загрози життю. А всім добродіям час зрозуміти, що висилення українців з України не пройде ні під яким приводом: ні під кацапською загрозою, ні під ліберальномиротворчим скигленням. Київ- це культурний, історичний, науковий, а зараз і політичний центр світу. Саме він пробуджує Європу від лівацького франкфуртського наркотичного сп'яніння, так що дуже добре, що люди їдуть у Київ і наповнюють його життям:працють, народжують дітей, навчаються, б'ють кацапів і т.д.
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16.04.2022 13:36 Ответить
Женщинам с детьми в любом случае не время возвращаться. Только тем, кто может воевать с орками.
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16.04.2022 13:40 Ответить
Зараз загроза життю українцям може бути в будь-якому місці країни, тому життєва позиція "сховатися" не врятує. Потрібно змінити парадигму протистояння русичів-укріїнців з московитами від "вони постійно нападають-ми постійно захищаємося" на "ми б'ємо на упередження і деморалізуємо їх невідповідністью їх історичної міфологеми як одно народу. Ця країна має бути демонтова, а населення розійтися по своїм історичним стежкам згідно з правдивої історії. Жінки мають масово повертатися не тільки в Київ, а і в інші міста і народжувати побільше дітей, бо маючи придурка-сусіда під боком завжди є загроза загибелі людей і дітей у тому числі.
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16.04.2022 15:00 Ответить
Женщины должны возвращаться в МИРНЫЕ города, точно не под ракеты и бомбы. Сегодня обстреляли Львов и ранили трехлетнего ребенка. Убили уже более 200 детей - это только официально подтвержденные случаи. До конца войны нужно прятать будущее Украины за пределами страны. Разобъем врага, вот тогда вернем наших женщин и детей в безопасную жизнь.
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18.04.2022 15:42 Ответить
И что с того? Какая разница, орки своей ракетой могут достать в любой точке Украины. Киев, Львов, Тернополь, Черкассы, Черновцы и так далее по списку находятся ровно в одинаковой опасности от ракетных ударов. Только есть ньюанс, лучшее ПВО находиться, как бы в Киеве, а значит шансов, что ракета в Киеве будет сбита и будут минимизированы потери среди гражданских куда больше, чем в любом другом тыловом городе. Ну а на счет сегодняшнего удара по Дарницкому району, по моему и дураку было понятно, куда рашисты могут ударить, таких мест, ну или подобных еще много осталось по всей Украине, не только в Киеве
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16.04.2022 20:20 Ответить
Предположительно территория КБТЗ. В любом случае война продолжается и возвращаться в Киев женщинам и детям пока точно не стоит.
Для мужчин работа всегда найдется)
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16.04.2022 13:51 Ответить
Эти ублюдки будут пулять хоть сто лет со своей территории (и Беларуси) по Украине, поскольку не получают ответки. Военные объекты можно же обстреливать на территории раши. Но это не делается.
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16.04.2022 14:07 Ответить
наверное, потому что у нас нет столько ракет для этого. Те единичные экземпляры, что успели произвести "ранее", берегут для решения задач на фронте.
Надо же понимать, что если бы мы перед войной тратили деньги на вооружение, то пришлось бы прекратить укладывать дороги.
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16.04.2022 15:33 Ответить
100%. Для орковских танков.
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16.04.2022 16:23 Ответить
Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:

- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.

На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).https://t.me/Chornovil_official
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17.04.2022 14:02 Ответить
 
 