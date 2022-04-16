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Новости Война
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Из-за обстрелов оккупантов за прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 39 человек

миколаївщина

За сутки, 15 апреля, в Николаевской области оккупанты ранили 39 человек. Большинство из них – гражданские. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Твари вчера обстреливали жилые кварталы Николаева, где нет военных объектов! Одна из ракет даже прилетела на территорию нашей областной онкологической больницы. Продолжили оккупанты наносить удары и сегодня.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 302 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевщину", - говорится в сообщении.

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Николаев (2151) Николаевская область (2121) обстрел (27114)


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там чето приехало. пацаны говорят что это будет сюрприз для лаптеногих. еще говорят что спорят кто будет ездить на трофейной тезнике. каждый хочет мочить москаля из его оружия.
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16.04.2022 13:26 Ответить
 
 