Из-за обстрелов оккупантов за прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 39 человек

За сутки, 15 апреля, в Николаевской области оккупанты ранили 39 человек. Большинство из них – гражданские. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Твари вчера обстреливали жилые кварталы Николаева, где нет военных объектов! Одна из ракет даже прилетела на территорию нашей областной онкологической больницы. Продолжили оккупанты наносить удары и сегодня.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 302 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевщину", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким. ФОТОрепортаж