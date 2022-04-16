Использование огнестрельного оружия для гражданских во время военного положения. Правительство приняло соответствующее постановление

15 апреля на заседании Кабинета Министров Украины утвержден Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на Правительственном портале.

Соответствующее постановление разработало Министерство обороны Украины во исполнение статьи 2 Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Порядком нормирован вопрос предоставления гражданским лицам полномочий на применение огнестрельного оружия в период военного положения. Также установлен перечень правовых оснований и алгоритм принятия гражданскими лицами решений и информирования о применении огнестрельного оружия во взаимодействии с военным командованием.

Читайте: МИД РФ отправил ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине