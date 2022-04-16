РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10823 посетителя онлайн
Новости Война
28 413 65

Использование огнестрельного оружия для гражданских во время военного положения. Правительство приняло соответствующее постановление

зброя

15 апреля на заседании Кабинета Министров Украины утвержден Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на Правительственном портале.

Соответствующее постановление разработало Министерство обороны Украины во исполнение статьи 2 Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Порядком нормирован вопрос предоставления гражданским лицам полномочий на применение огнестрельного оружия в период военного положения. Также установлен перечень правовых оснований и алгоритм принятия гражданскими лицами решений и информирования о применении огнестрельного оружия во взаимодействии с военным командованием.

Читайте: МИД РФ отправил ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине

Кабмин (14026) оружие (10215) военное положение (512)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
хватіт піздєть про бандітізм, набридло
показать весь комментарий
16.04.2022 13:54
+21
особливо на окупованих територіях це актуально- ваш дозвіл на 50 день -просто загальмовані придурки,, ну мля стидоба ви б ще через місяць дозволили
показать весь комментарий
16.04.2022 13:54
+21
"Вооруженый ГРАЖДАНИН" - это "МАСЛО МАСЛЯННОЕ"!
Ибо безоружный это НЕ ГРАЖДАНИН, а в лучшем случае ПОДДАННЫЙ, если того хуже, не РАБ! Другое дело, что подлинный, классический институт ГРАЖДАНТСВА (во имя УЗУРПАЦИИ власти) намеренно девальвировали до ПОДДАННСТВА (и РАБСТВА), ради манипуляции и мощеничества "политическими голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНТВА (НАСЕЛЕНИЯ, а не НАРОДА)!
ГРАЖДАНИН должен быть вооружен и применять оружие для своей защити, своего имущества и СВОБОДЫ вне зависимости от ситуации (идет война или нет), только, вот не все по факту являются ГРАЖДАНАМИ и достойны ими быть (это не данность данная от рождения или происхождения), это ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, которому надо соответвовать (лично каждому), удовлетворять определенным критериям и подтверждать его (объективными методами и средствами, эзаменами, тестами, службой в армии, психическим и физическим здоровьем, ответвеностью и СОБСТВЕННОСТЬЮ)!
показать весь комментарий
16.04.2022 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
инструкция. звоните на горячую линию города. говорите что вам нужно оружие. вам перезвонят из военкомата. мне дали кольт 38 спешиал. и 100 патронов. два магазина. нужен паспорт и военный билет. машинка неплохая. новая. модель 911 года. производство 86. стучите и вам откроют.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:48 Ответить
и нафига оно тебе? от кого пукалкой будешь отстреливаться? или для гоп стопа на большой дороге?
показать весь комментарий
16.04.2022 13:50 Ответить
не согласен. это не пукалка. калибр 9,3 мм. ствол длина 18 см. магазин 12 патронов. прицельная дальность 100 метров. у ПМ 25. встроенный дульный тормоз компенсатор. скорострельность 2 выстрела в секунду.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:56 Ответить
спили мушку, Крошка))
показать весь комментарий
16.04.2022 14:08 Ответить
Пистолет єто не оружие как оружие, єто не для войньі , "поваивать",єто "вспомогательное" , личное, и само по себе его не дают, оно идет комплектом к боевому самолету, танку, оф. погонам. Но если тебе его дали, то , естественно, подписал кучу бумажек, явно не читаю, а надо бьіло почитать, короче, попал тьі на бабки,а там и пеня , и неустойка. А даром оружие только в ВСУ
показать весь комментарий
16.04.2022 13:57 Ответить
дядя, ты дурак, какая пеня с неустойкой?
показать весь комментарий
16.04.2022 14:04 Ответить
он шутит.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:32 Ответить
38 спеціаль - то револьверний патрон, відповідно така ж машинка, а в ній не магазени, а барабари
показать весь комментарий
16.04.2022 14:06 Ответить
Вот это гониво! Могут выдать старый ТТ, и то, если ты бывший мусорок. Гражданским индивидуально никто ничего не выдает...
показать весь комментарий
16.04.2022 14:22 Ответить
Все правильно человек пишет. Я попросил и мне выдали кольт, M-16, Джавелин и РПК с полным боекомплектом. Потом приехали слесари, забронировали балкон, поставили артиллерийский радар и стационарный тепловизор. Приехал Турчинов, расплакался, поцеловал в обе щеки и добавил еще два ящика пива. Пожелал удачи и уехал. Жалею что танк не попросил. Завтра напишу.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:30 Ответить
проси сразу самольот!
показать весь комментарий
16.04.2022 16:21 Ответить
У меня недалеко от дома самолет на стелле установлен. Так что мне лишнего не надо. Старенький правда, МиГ-19С, но я сегодня его тряпочкой протер, колеса накачал, саморезы поподтягивал все, пепельницу вытрусил, боекомплект для штатной рогатки пополнил. Побегает еще...
показать весь комментарий
16.04.2022 21:35 Ответить
кольт 38 спешиал, это короткоствольный револьвер. 6 патронов в барабане. при стрельбе самовзводом реальное расстояние для профи10-15 метров для необученного стрелка-2-3.
иемею два таких, покупал для женщин, для стрельбы в упор.
+ постоянно заряжен, готов к стрельбе,не требует снятия с предохранителя.
- тугой взвод, низкое останавливающее действие, 6 патронов, долгое время перезарядки
показать весь комментарий
16.04.2022 14:52 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 15:02 Ответить
використання вогнепальної зброї цивільними під час воєнного стану є виправданим і потрібним - вили за потребою.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:48 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 13:49 Ответить
А де сама постанова ? І чого тільки на "військовий стан"?
показать весь комментарий
16.04.2022 13:50 Ответить
да. разрешение дают на хранение. если вы в терробороне то и на ношение.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:50 Ответить
то то я смотрю что у теробороновцев прав зараз больше чем у президента, наглые, пошлые одно хамье, слова нельзя сказать, слова не дают сказать, кричать мордой в пол!
Зато машину забрать без суда и следствия у них это норма объявив что ты пьяны без проверки, просто сказав...
показать весь комментарий
16.04.2022 16:36 Ответить
Використання вогнепальної зброї для

цивільними під час воєнного стану.

Хіба не по дебільному написано?

Можливо,
"Використання вогнепальної зброї для

цивільними під час воєнного стану?

Могли б замість ДЛЯ вписата "всюдихід" НАРАЗІ...

Яке ж речення без НАРАЗІ?
показать весь комментарий
16.04.2022 13:50 Ответить
бандитизм буде после войны капецкий! не справки с психбольницы, не о судимости нафиг надо...
показать весь комментарий
16.04.2022 13:51 Ответить
хватіт піздєть про бандітізм, набридло
показать весь комментарий
16.04.2022 13:54 Ответить
в регионах где 40% сепаров и паклонников русского мира, что они будут делать с оружием, и в кого будут они стрелять
показать весь комментарий
16.04.2022 14:47 Ответить
Дурбецало, дозвіл на зброю потрібен лише для нормальних людей. У бандитів зброя є і так. Виступати проти зброї у людей = захищати бандитів.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:24 Ответить
ок посмотрим насколько смертей увеличится после войны на дорогах киева в пробках при возникновении споров, ну и в любовных треугольников. Не тот у нас менталитет чтобы всем подряд раздавать оружие!
показать весь комментарий
16.04.2022 16:38 Ответить
ты чучело не суди о других по себе...
показать весь комментарий
16.04.2022 17:01 Ответить
Бикуєш на дорозі та ********* чужих дружин?!!! Доведеться змінювати звички...
показать весь комментарий
16.04.2022 18:34 Ответить
Ну, я певен що конкретно ВАМ, шановний, вже пора перестати вести себе як бик нардеп на дорозі, і перестати домагатися чужих жінок. Бо за таке і з тим, що можна було носити з собою ще до війни - наприклад, молоток, або розвідний ключ, - можна легко залишитись мінімум без зубів, а максимум, без дурної макітри. Людяніше треба до людей ставитися, тоді і зброя не страшна.

І до речі, як буде час та натхнення, погугліть, чим відрізняється право на зберігання зброї від права на її носіння.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:56 Ответить
Досить волати про злочинність! Злочинець завжди озброєний, на відміну від доброчесного громадянина, який керуючись законом не має зброї
показать весь комментарий
16.04.2022 14:56 Ответить
особливо на окупованих територіях це актуально- ваш дозвіл на 50 день -просто загальмовані придурки,, ну мля стидоба ви б ще через місяць дозволили
показать весь комментарий
16.04.2022 13:54 Ответить
thank you very бога much, без ради і діла не було.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:55 Ответить
ніччівонєпанімаю..
показать весь комментарий
16.04.2022 13:57 Ответить
шось не памьятаю шоб хтось в ради питався чи можна чи ні.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:58 Ответить
все роблять вчасно, нічого не скажеш.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:59 Ответить
це сарказм
показать весь комментарий
16.04.2022 14:12 Ответить
Так.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:42 Ответить
Давно надо было это сделать, у бандитов и так оружие есть, а нормальные люди, многие, смогли бы защитить себя, семьи , друга друга в соседних домах! И этот закон уже должен остаться и быть показателем, кто в Украине настоящий гражданин, а не бандит, как в Швейцарии!!! Но и за это спасибо, что наверно, начинают понимать, что приняли опозданием! Но пусть «власть» не забывает, войны кончаются и за это будут отвечать , кто был пособником и почему закрыты три демократических ТВ канала в Украине? Прямий, 5-й и Еспресо!!! ОП не играйся с людьми! Время вышло
показать весь комментарий
16.04.2022 14:13 Ответить
"Вооруженый ГРАЖДАНИН" - это "МАСЛО МАСЛЯННОЕ"!
Ибо безоружный это НЕ ГРАЖДАНИН, а в лучшем случае ПОДДАННЫЙ, если того хуже, не РАБ! Другое дело, что подлинный, классический институт ГРАЖДАНТСВА (во имя УЗУРПАЦИИ власти) намеренно девальвировали до ПОДДАННСТВА (и РАБСТВА), ради манипуляции и мощеничества "политическими голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНТВА (НАСЕЛЕНИЯ, а не НАРОДА)!
ГРАЖДАНИН должен быть вооружен и применять оружие для своей защити, своего имущества и СВОБОДЫ вне зависимости от ситуации (идет война или нет), только, вот не все по факту являются ГРАЖДАНАМИ и достойны ими быть (это не данность данная от рождения или происхождения), это ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, которому надо соответвовать (лично каждому), удовлетворять определенным критериям и подтверждать его (объективными методами и средствами, эзаменами, тестами, службой в армии, психическим и физическим здоровьем, ответвеностью и СОБСТВЕННОСТЬЮ)!
показать весь комментарий
16.04.2022 14:16 Ответить
Я зараз на добу приїхав у звільнення, прикордонна, щойно звільнена територія, автомат та боєзапас мене ротний примусив здати.
Щоб раптом мене вб'ють- держава не втратила цю виняткову цінність- автомат Калашнікова виробництва 1986 року.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:21 Ответить
Мені погрожували, що посадять. Тому я теж здав свій автомат. З першого дня місяць стояв на блокпосту, але контракт не підписав.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:22 Ответить
Добре що в мене зброя своя. А взагалі, після перемоги, треба буде книгу юморесок написати на тему: - Людина. Зброя. Війна.
Кому живому...
показать весь комментарий
16.04.2022 18:39 Ответить
Ще добра новина про юридичний захист військовослужбовців.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:26 Ответить
де в біса САМ ТЕКСТ ПОСТАНОВИ, а не повідомлення що вони щось врегулювали? На урядовому порталі немає НІЧОГО.
https://www.kmu.gov.ua/news/unormovano-zastosuvannya-vognepalnoyi-zbroyi-civilnimi-osobami-u-period-diyi-*********-stanu-uryad-prijnyav-vidpovidnu-postanovu
показать весь комментарий
16.04.2022 14:32 Ответить
користуватись не вмієш сайтом?))))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-22#n13
показать весь комментарий
16.04.2022 14:51 Ответить
Це порядок отриманн, а в статті мова йде про порядок застосування. ТЕКСТУ НЕМА
показать весь комментарий
16.04.2022 15:28 Ответить
Закон про зброю показник розвитку України..

стаття1

всі повнолітні чоловіки і жінки, що пройшли службу в підрозділах ЗСУ, Поіції, Національної Гвардії не менше як 2 роки , що вільно володіють українською мовою , що вірні присязі повинні за поданням свого безпосереднього командира до національної дозвільної системи НДСУ , повинні отримати автоматичну зброю українського виробництва та засоби догляду і зберігання до неї за рахунок держави.

стаття2
раз на рік проходити 3 тижневі підготовчі навчання з використанням власної зброї в підрозділах ЗСУ до настання 65 річного віку

АМІНЬ 🙏🏼
показать весь комментарий
16.04.2022 14:44 Ответить
Ну, і де тут амінь? Зброю дають тим, хто і так має до зброї доступ? Чудовий закон, це, я так розумію, яскравий приклад того, як влада не робить абсолютно нічого, при цьому роблячи вигляд, що щось таки робить?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:05 Ответить
"автоматичну зброю українського виробництва" ?!!! Я б від напів-автоматичної не відмовився....
показать весь комментарий
16.04.2022 18:42 Ответить
Вооруженных собственных граждан власть боится больше, чем вооруженных рашистских агрессоров! И это показательно.
Никакого "закона об оружии" нет! Это всё фикция, подмена понятий и кормушка для МВДшных коррупционеров. Настоящий "закон об оружии" подразумевает ясную и понятную процедуру: Я пришел в оружейный магазин, предъявил паспорт гражданина Украины и купил ЛЮБОЙ ствол и патроны.

Но ЛЮБАЯ власть прекрасно понимает, что тогда уже не получиться разогнать протестный митинг "космонавтами с дубинками". Ответочка прилетит быстро и уже не "булыжниками с мостовой". Поэтому и придумывают всё что угодно, только не настоящий закон об оружии.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:49 Ответить
Просто підла та сциклива влада, яку ж самі і обрали.
"...Но ЛЮБАЯ власть прекрасно понимает, что тогда уже не получиться разогнать протестный митинг "космонавтами с дубинками"....."
Скажімо, не люба влада, а тільки сциклива....там де люди є громадяни, а не раби, вони мають вільно зброю..ну як тобі наприклад Америка? А якщо, шо то можна і без "космонавтів".. нацгвардія для цього тоді існує.
показать весь комментарий
16.04.2022 18:08 Ответить
нападають - стріляй - і вся наука за тисячі років!!!
показать весь комментарий
16.04.2022 14:55 Ответить
Ми вже маємо закон від "Слуг"про "недоторканність" депутатів,підозрюю що тут щось схоже.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:14 Ответить
в той постанове про премиальные не забыли, четко написали? сколько кило сала за одного кацапа, сколько за 2-х и т.д.... премиальные не меняются от способа ликвидации раша-фашиста? например: - застрелить, заколоть вилами, разрубить топором, кувалдой рага отбить, посадить на кол, запечь на костре, повешать..., для начисления премиальных только кацапскую голову предъявлять бухгалтеру?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:45 Ответить
Відповідно до ст.і 2 порядок затвердили(хоча і тексту досі нема та мабудь скоро з'явиться) вже добре... А тепер цікаво щоб хтось з офіційних осіб роз'яснив порядок носінні та застосування відповідно до ст.4..., бо там жодного посилання на Порядок який має бути затверджено нема... як нема і жодного офіційного коментаря щодо порядку реалізації права передбаченого даною статею.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:47 Ответить
На майбутнє. Необхідно було б переглянути правові норми , чи як там правильно сказати, про оббіг , зберігання, носіння, і тд на тільки вогнепальної але й холодної зброї!!! Дуже багато випадків засудження громадян за зберігання ржавих старих багнетів, колекційних ножів, старих шабель та багато такого іншого! Весь світ давно розібрався із такими речами, тільки в нас ще все по-совєтскі! Не можемо від того сраногт совка відійти. Та і різні силові органи це питання, напевпо, спеціально саботують!!! Саме час - все це унормувати.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:49 Ответить
Питання із зброєю у нас проблематичне!
показать весь комментарий
16.04.2022 15:51 Ответить
Краще би нові ідеї генерували, рішення винаходили, як альтернативу знайти багатьом життєвим питанням. А мавпи за пукалки бьються. Зброю треба скорочувати, а не роздавати всім бажаючим. В цивільному житті, повно більш дієвих засобів для самозахисту. Зброя переваг не дає, лише зону ризику розширює. Якщо на вас "чекають" вам зброя наврядчи допоможе. А просто заради привінтивної демонстраціі, нема чого таскати пукалки з собою.
показать весь комментарий
16.04.2022 16:42 Ответить
Та що ви кажете, от які ж американці дебіли, як вас послухать! Кожен громадянин має право мати свою зброю, і чогось вони не дуже бажають це право скоротити! Або Швейцарія, де взагалі у кожного швейцарця в сейфі лежить автоматична гвинтівка - і на цю країну взагалі ніхто не нападав уже більше ста років!
А ми ось такі оригінальні і дуже розумні, так? Зброя для нас це не захист, НАТО для нас це не захист, а як прийшли орки, то будем малювать великими літерами слово ДІТИ і сподіватися, що не влучать, вірно я вас зрозумів, розумненький ви наш?

І вам теж дуже рекомендую у вільний час ознайомитися, чим відрізняється право володіння від права носіння зброї, вам може бути корисно.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:01 Ответить
Обсуждать нечего, по закону нужно получать разрешение в ментовке по большому кругу.
Заявление, справку об окончании курсов, справка от психиатра и нарколога.
В этой постанове что написали действия пост фактом, когда у тебя Уже есть Легальное и зарегистрированое оружие.
показать весь комментарий
16.04.2022 17:56 Ответить
Ціла купа позвіздеть, навіть користувати пошуком в законодавчій базі нездатні. Все коротко і "доходчіво"
15 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі ....відповідну Постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
Всього два пункти
Відповідно до статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується під час воєнного стану в Україні.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2114-20#top всього 5 статей
Стаття 1. У період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі - цивільні особи), можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і ********** до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 2. Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього Закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.
Стаття 4. У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.
Стаття 5. Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених статтею 1 та статтею 4 цього Закону.
Амінь
показать весь комментарий
16.04.2022 18:28 Ответить
Я не знаю, зто писав цей "Порядок..." https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zastosuvannya-civilnimi-osobami-vognepalnoyi-zbroyi-pid-chas-uchasti-u-vidsichi-ta-strimuvanni-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federaciyi-taabo-inshih-derzhav-448
Але це була людина, яка перебуває у своїй власній реальності разом з рожевими поні та однорогами. Ось частина цього опусу і спробуйте подумати, як потім доводити, що це було "пропорційно, неминуче, необхідно":

Цивільні особи, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України, під час застосування вогнепальної зброї повинні керуватися такими принципами, що ґрунтуються на загальновизнаних нормах міжнародного гуманітарного права:

неминучості - застосування вогнепальної зброї в разі, коли це є абсолютно очевидним та необхідним;

військової необхідності - застосування вогнепальної зброї в разі, коли в інший спосіб реалізувати право на самооборону та/або виконати поставлені завдання неможливо;

пропорційності - застосування вогнепальної зброї у тій мірі, в якій це необхідно для досягнення мети самооборони та/або відсічі, стримування збройної агресії проти України, якщо це не заподіє стороннім особам і цивільним об'єктам надмірної шкоди порівняно з очікуваними конкретними військовими перевагами.
Застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації
показать весь комментарий
16.04.2022 19:24 Ответить
Розслабтесь, влада право володіти броєю громадянам не дала і не збирається, це тимчасово.

Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
показать весь комментарий
16.04.2022 22:14 Ответить
 
 