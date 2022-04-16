С начала войны в Украине от действий оккупантов погиб 21 журналист

Комитет по свободе слова Верховной Рады сообщает о 21 задокументированном случае гибели представителей медиа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Требуем мировой реакции на преступления, которые совершают российские оккупанты в Украине, в том числе и на уничтожение представителей свободных медиа", - говорится в сообщении.

Члены профильного комитета призвали правоохранительные органы тщательно документировать преступления против журналистов.

"Информация – это оружие. И журналисты, как воины информационного фронта, вносят свой неоценимый вклад в нашу победу. Но война не различает национальностей или языков", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Белый дом не исключает, что войска РФ в Украине намеренно убивают журналистов

В частности, с 24 февраля этого года от рук оккупантов погибли:

Пьер Закжевски Александра Кувшинова Александр Лыткин Павел Ли Сергей Пущенко Евгений Сакун Брент Энтони Рено Оксана Баулина Дилербек Шакиров Виктор Дедов Виктор Дударь Лилия Гумянова Юрий Олейник Олег Якунин Максим Левин Мантас Кведаравичюс Сергей Заиковский Денис Котенко Евгений Баль Роман Нежиборец Зореслав Замойский.

"Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности", - подчеркнули в комитете.