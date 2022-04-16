С начала войны в Украине от действий оккупантов погиб 21 журналист
Комитет по свободе слова Верховной Рады сообщает о 21 задокументированном случае гибели представителей медиа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Требуем мировой реакции на преступления, которые совершают российские оккупанты в Украине, в том числе и на уничтожение представителей свободных медиа", - говорится в сообщении.
Члены профильного комитета призвали правоохранительные органы тщательно документировать преступления против журналистов.
"Информация – это оружие. И журналисты, как воины информационного фронта, вносят свой неоценимый вклад в нашу победу. Но война не различает национальностей или языков", – отмечается в сообщении.
В частности, с 24 февраля этого года от рук оккупантов погибли:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведаравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
- Зореслав Замойский.
"Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности", - подчеркнули в комитете.
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материалы надо отправлять о событиях ежедневно , а то скоро в новостях начнут Украину отодвигать на второй план ( раша платит некоторым сми очень хорошо)
Їх навмисне вбивають. Бо кацапи не ******* правди.