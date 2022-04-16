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Новости Санкции против России
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Румыния с 17 апреля запрещает кораблям под российским флагом заходить в свои порты

порт,румунія

Военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Ziua de Constanta.

В ведомстве сообщили, что под запретом будет заход "любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или изменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022".

Однако Румыния позволит заходить в свои порты российским судам, нуждающимся в помощи или ищущим место убежища.

Также исключение будет сделано для кораблей, которым требуется аварийная остановка.

Читайте: Зеленский призвал ЕС и Норвегию закрыть порты для российских судов

корабль (2041) порт (733) россия (95502) Румыния (1089)


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Топ комментарии
+11
Румунам-респект...
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16.04.2022 13:53
+7
Євроімпотенти мабуть не знають, що торгівельних суден під москальським аквафрешем не існує в природі.
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16.04.2022 13:53
+7
Да не ходят они под парашинским флагом. И давно

Запрет должен быть для судов, посетивших рашинские порты
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16.04.2022 14:35
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Румунам-респект...
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16.04.2022 13:53 Ответить
За що?
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16.04.2022 13:54 Ответить
За що?
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16.04.2022 13:54 Ответить
Хіба з 15-16 квітня ЄС не заборонив проїзд транспорту з Білорусії і Росії через свій кордон і захід російських кораблів в свої порти ?
Дивна новина. Про цю заборону неодноразово писав Цензор. Якщо Румунія заборонила, то значить інші країни ні ?
Чи тут знову якась подвійна гра ?
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16.04.2022 14:01 Ответить
- заборона російським кораблям та кораблям з російськими операторами заходити у порти країн ЄС - але з певними винятками, як "сільськогосподарська продукція і продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/5/7137265/
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16.04.2022 14:03 Ответить
Да не ходят они под парашинским флагом. И давно

Запрет должен быть для судов, посетивших рашинские порты
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16.04.2022 14:35 Ответить
запрет для галочки, отметиться какие мы принципиальные румыны.
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16.04.2022 15:53 Ответить
Євроімпотенти мабуть не знають, що торгівельних суден під москальським аквафрешем не існує в природі.
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16.04.2022 13:53 Ответить
Румунія , тим кораблям ,що потребують допомоги , буде веслами допомагати
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16.04.2022 13:54 Ответить
Потрібно заборонити заходити тим, які вийшли (або навіть заходили останні вісім років) в касапські порти.
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16.04.2022 13:58 Ответить
а чо там с босфором. вроде закрыли а что по факту? кто скажет?
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16.04.2022 14:10 Ответить
.лять, цирк, всеравно что запретить марсианам в порт заходить!!!! хз на кого расчитано, кто нибуть видел кацапские корыта под кацапской тряпкой???? я за 30 лет морской практики только раза 3! Все их корыта работают под удобным флагом Маршаловых островов, Антигуа, Мальта и т.д.
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16.04.2022 14:37 Ответить
И прикройте им сразу попытки фрахтование судов которые следуют в порты кацапии
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16.04.2022 14:39 Ответить
Бесполезный запрет. Тоннаж судов под российским флагом одна сотая процента от мирового. Их под флагом росии и не было практически. В основном под удобными. Если бы запретили, как выше кто то писал, заход всем судам которые посещали российские порты после какого то числа определенного, то да. И такие прецеденты есть. Заход в порт Фамагуста на турецкой стороне Кипра токсичен для дальнейшей работы судна в мировом торговом мореходстве. Если только оно не работает исключительно на линии Фамагуста -Турция. Это было бы действительно ударом по торговле росии на мировых рынках.
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16.04.2022 14:44 Ответить
 
 