Румыния с 17 апреля запрещает кораблям под российским флагом заходить в свои порты

Военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Ziua de Constanta.

В ведомстве сообщили, что под запретом будет заход "любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или изменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022".

Однако Румыния позволит заходить в свои порты российским судам, нуждающимся в помощи или ищущим место убежища.

Также исключение будет сделано для кораблей, которым требуется аварийная остановка.

Читайте: Зеленский призвал ЕС и Норвегию закрыть порты для российских судов