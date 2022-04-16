4 781 17
Румыния с 17 апреля запрещает кораблям под российским флагом заходить в свои порты
Военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Ziua de Constanta.
В ведомстве сообщили, что под запретом будет заход "любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или изменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022".
Однако Румыния позволит заходить в свои порты российским судам, нуждающимся в помощи или ищущим место убежища.
Также исключение будет сделано для кораблей, которым требуется аварийная остановка.
Топ комментарии
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.04.2022 13:53
+7 Alex Tom
показать весь комментарий16.04.2022 13:53
+7 Людмила Карпова #384972
показать весь комментарий16.04.2022 14:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивна новина. Про цю заборону неодноразово писав Цензор. Якщо Румунія заборонила, то значить інші країни ні ?
Чи тут знову якась подвійна гра ?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/5/7137265/
Запрет должен быть для судов, посетивших рашинские порты