Вражеская ракета попала в центральный район Харькова, 1 человек погиб, 18 госпитализированы, - Синегубов

Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня снова в один из центральных районов города Харькова ударила ракета оккупантов.

"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, 1 человек погиб на месте. Сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия", - говорится в сообщении.

"Прошу жителей быть крайне осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги!" - добавляет он.

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