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Новости Война
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Вражеская ракета попала в центральный район Харькова, 1 человек погиб, 18 госпитализированы, - Синегубов

харків

Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня снова в один из центральных районов города Харькова ударила ракета оккупантов.

"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, 1 человек погиб на месте. Сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия", - говорится в сообщении.

"Прошу жителей быть крайне осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги!" - добавляет он.

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Автор: 

армия РФ (19197) обстрел (27114) ракеты (3568) Харьков (7475) Синегубов Олег (559)


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16.04.2022 14:07 Ответить
Чому не бахнути по кримському містку?
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16.04.2022 14:08 Ответить
Нічим поки що
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16.04.2022 14:09 Ответить
по белгороду
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16.04.2022 16:36 Ответить
«Американский генерал Dana Pittard заявил в CNN: США должны предупредить Кремль, если РФ применит тактическое ядерное оружие против Украины, то США воспримут это как начало ядерный войны и по России будет нанесен масштабный массированный ядерный удар»
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16.04.2022 14:25 Ответить
 
 