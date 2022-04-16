За время оккупации Херсона войсками РФ на одном из кладбищ появились более 800 новых могил, - CIR

С 28 февраля по 15 апреля вблизи оккупированного РФ Херсона выкопали не менее 824 новых захоронений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington post со ссылкой на лондонский некоммерческий Центр информационной устойчивости в Twitter.

Место захоронения находится на окраине города, к востоку от аэропорта. CIR наблюдает за рядом могил и кладбищ в оккупированных Россией районах или районах, где поблизости находятся российские войска, сказал Бенджамин Стрик, директор по расследованиям.

"Страшно подумать о том, как погибали гражданские и что еще происходит в этих районах", - сказал Стрик The Washington Post.

"Херсон был оккупирован российскими военными в течение первой недели войны с Украиной. Херсон находится на реке Днепр близ Черного моря, поэтому является стратегически важным объектом конфликта. Многие из 280 000 жителей Херсона бежали из города после вторжения. Но оккупационные российские войска также столкнулись с сопротивлением и протестами гражданского населения в городе и, похоже, потеряли контроль над его частью в конце прошлого месяца, сообщает Министерство обороны США", - говорится в сообщении.

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