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Новости Агрессия России против Украины Война
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За время оккупации Херсона войсками РФ на одном из кладбищ появились более 800 новых могил, - CIR

С 28 февраля по 15 апреля вблизи оккупированного РФ Херсона выкопали не менее 824 новых захоронений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington post со ссылкой на лондонский некоммерческий Центр информационной устойчивости в Twitter.

Место захоронения находится на окраине города, к востоку от аэропорта. CIR наблюдает за рядом могил и кладбищ в оккупированных Россией районах или районах, где поблизости находятся российские войска, сказал Бенджамин Стрик, директор по расследованиям.

"Страшно подумать о том, как погибали гражданские и что еще происходит в этих районах", - сказал Стрик The Washington Post.

"Херсон был оккупирован российскими военными в течение первой недели войны с Украиной. Херсон находится на реке Днепр близ Черного моря, поэтому является стратегически важным объектом конфликта. Многие из 280 000 жителей Херсона бежали из города после вторжения. Но оккупационные российские войска также столкнулись с сопротивлением и протестами гражданского населения в городе и, похоже, потеряли контроль над его частью в конце прошлого месяца, сообщает Министерство обороны США", - говорится в сообщении.

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Автор: 

оккупация (10135) Херсон (2815) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+24
бідні Херсонці... тримайтесь рідненькі, ми врятуємо вас! в нас в Харкові теж спекотно, прасують нас ракетами цілодобово
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16.04.2022 14:13
+22
Мда.. як могли віддати цілу область оркам...
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16.04.2022 14:13
+21
Як же не віддали ? Тимчасово віддали. Оборону не організували. Всі силові структури покинули місто, напевно з дозволу Зеленського. Це моя особиста думка після його слів щодо Маріуполя.
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16.04.2022 14:23
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бідні Херсонці... тримайтесь рідненькі, ми врятуємо вас! в нас в Харкові теж спекотно, прасують нас ракетами цілодобово
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16.04.2022 14:13 Ответить
Бережіть себе і Україну.
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16.04.2022 14:35 Ответить
Мда.. як могли віддати цілу область оркам...
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16.04.2022 14:13 Ответить
не отдали. воюют. да тяжко. главное бить москаля.
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16.04.2022 14:16 Ответить
Як же не віддали ? Тимчасово віддали. Оборону не організували. Всі силові структури покинули місто, напевно з дозволу Зеленського. Це моя особиста думка після його слів щодо Маріуполя.
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16.04.2022 14:23 Ответить
Люди які здали були на місцях, вони вже в парашу втікли. Думаю місцеве сбу теж допомогло.
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16.04.2022 14:25 Ответить
А чому без прізвищ ?
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16.04.2022 14:39 Ответить
Прізвищ я не згадаю, але всіх їх можна знайти. Треба просто трохи витратити час, google в допомогу. Їх всіх потім покарають, ніхто не буде пробачати цього.
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16.04.2022 15:24 Ответить
Ага, саме з "дозволу". Вати на керівних посадах, як неприємно виявилось, було достатньо. І не тільки в Херсоні
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16.04.2022 14:58 Ответить
Бо найвеличнійший наказав розмінувати вихід з Криму, та мости.
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16.04.2022 14:58 Ответить
Й що це за новина?Хто похований?Що люди 52 дні не помирають?
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16.04.2022 14:15 Ответить
800 за 52 дня?
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16.04.2022 15:58 Ответить
"Втратили контроль над його частиною"?
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16.04.2022 14:15 Ответить
Почему не взорвать мост и вся правобережная группировка орков практически окажется отрезанная от снабжения?
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16.04.2022 14:19 Ответить
Там ще Каховка є.
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16.04.2022 14:22 Ответить
и орки окажутся в окружении.
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16.04.2022 14:22 Ответить
Каховська ГЕС, дамба, міст... Теж підривати порадите?
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16.04.2022 16:48 Ответить
спокойно....
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16.04.2022 14:53 Ответить
Ага спокойно на крыльях?Сами себе отрежем?....
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16.04.2022 14:56 Ответить
Ну да, ну да, ведь новоордынцы такие тупые, что они отступая не взорвут мост? Позволить оркам захватить областной центр и значительную часть запорожской области, убивать и калеча тысячи украинцев, разрушая градами, ураганами и смерчами Николаев, держа в заложниках около ляма людей на свежеприобретенных оккупированных территориях но мост мы конечно же не взорвем, ведь мост куда ценнее всего вышеперечисленного.
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16.04.2022 16:32 Ответить
ну нечего посидим еще на жопе ровно. Там же тихо, нах его освобождать. Готовимся к битве за донбасс которая может начать аж осенью.
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16.04.2022 14:28 Ответить
Дурню не говоріть, битва вже скоро почнеться. Про швидкий початок всі наші та міжнародні експерти говорять.
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16.04.2022 16:13 Ответить
В чем ВРАНЬЕ журналистких броских заголовков? А в том, что ради "красного словца" можно манипулировать цифрами (как вздумается). За 90 лет все нынешнее 300 тысячное население долно естественно умереть, а значит в день ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ = 300 000 чел/90 лет/365 дней = 9 человек! За 50 дней должно умереть порядка 50х9=450 чел, а по факту около 800, значит НЕЕСТЕСТЕННАЯ УБЫЛЬ: 800-450=350 человек!
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16.04.2022 14:45 Ответить
Жалкая арифметика. Часть херсонцев уехала. Осталось около 70%
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16.04.2022 15:00 Ответить
ви забули про тих хто євакуювався!
чим ви відрізняєтеся від журналістів, тай ваш розрахунок досить примітивний!
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16.04.2022 15:00 Ответить
Вранья нет. Просто сообщили количество могил как информация для вот таких, как Ваши, расчётов.
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16.04.2022 15:01 Ответить
"втратили контроль над його частиною" - а от з цього місця прошу докладніше!
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16.04.2022 16:50 Ответить
 
 