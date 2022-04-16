Турчинов: Судьба всей войны и страны решается на востоке и юге Украины

Судьба всей войны и страны сегодня решаются на востоке и юге Украины.

Об этом по телефону в эфире "Прямого" рассказал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, находящийся на одной из передовых позиций, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, если мы удержим восток и юг, мы полностью поставим точку в этой войне, сломав хребет Российской империи", – сказал Турчинов.

Экс-секретарь СНБО отметил, что несмотря на то, что враг имеет преимущество в технике, артиллерии, авиации и численности своих войск, "мы сильнее их, потому что имеем преимущество в нашем духе, в нашей воле, нашей вере, убеждении и ответственности за защиту своих детей, своих родных, своей страны!"

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Турчинов подчеркнул, что когда на востоке и юге Путин получит такое же поражение, как и под Киевом, "это полностью перечеркнет все его стратегические задачи и приведет к такому же позорному финалу, как и у крейсера "Москва".

"Но, безусловно, борьба будет достаточно жесткой и тяжелой", – сказал экс-секретарь СНБО, выразив убеждение, что именно на пасхальные праздники Путин получит очередное фиаско, потому что "Господь борется сегодня вместе с нами, – Он вместе с нами в наших окопах, – и победа будет за нами!"