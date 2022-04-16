Путин подписал указ об аресте на 15 суток за публичное сравнение СССР с нацистской Германией, - СМИ
Президент России подписал закон, предусматривающий арест или штраф за публичное отождествление СССР с нацистской Германией и отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские источники со ссылкой на указ Путина.
Согласно изданному указу, нарушение запрета в публичном выступлении, в СМИ или при размещении информации в интернете предусматривает штраф для физических лиц до двух тысяч рублей или арест до 15 суток. При повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч рублей.
Кроме того, юридические лица могут получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей. При повторном возбуждении им грозит остановка деятельности на срок до 90 суток.
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СРСР=фашистська Германія однозначно. Не вистачило 5 днів, щоб сересер першим напав на гітлера. Дідусь розказував багато. Їх везли на кордон з польщею, але гітлер напав раніше.
її поправляють - але ж він х*йло!
вона так вагомо: НЄ. НЕ ДОСТОЇН.
155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота, с Украины до Владивосток прибыл заместитель командира по военно-политической работе подполковник Ахмедов С.
Собрание проходило в клубе воинской части и длилось больше 4 часов. В ходе собрания подполковник Ахмедов доложил реальное состояние дел в батальонных тактических группах, которые участвуют в "специальной военной операции" на территории Украины. По его словам, в 155 обр мп очень много без вести пропавших военнослужащих, надежд что они живы практически нет. Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли забрать с района боевых действий. На сегодняшний день, потери в бригаде составляют больше 500 погибшими и безвести пропавшими
Головна характерна риса, що морда мало відрізняется від сраки.
А може, то як раз воно і є...?
але зігонуло скрєпнєнько
от як тільки до дому доїде - 15 діб
ЙЙА СКАЗАЛ!
забанят наверное..
"О, если б в час давно желанный
Восстал бы ты мой длинный член,
То я **** бы донну Анну,
И камер-фрейлину Кармен.
Я ****** бы всех старушек,
Я б изнасиловал девиц,
Я б ** курей, гусей, индюшек
И всех других домашних птиц.
(С рычанием)
Я сам с**я у** бы в жопу...
Фу. размечтался. там стучат.
Кармен, спроси, чего хотят ?
Принес какой-то *** Европу?"
Путин выдал все козыри своим врагам и Запад не упустит возможности этим воспользоваться, - Оленченко
https://youtu.be/lmHWkYuXk_U
2. У Третьего рейха просто не было иного выхода! Так что это ссср напало на Германию, а не наоборот.
3. Третий рейх воевал за своих интересы в ссср.
4. Третий рейх участвовал в войне за защиту коренных немцев, проживавших в ссср
5. ссср однозначно агрессор - в ходе Второй мировой ссср установил ряд марионеточных комуняцких в ряде стран Европы.
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Штрафуй *****
навіть якщо при цьому урахувати автомобільні та лісапедні камери
зараз його режим з фашистським не порівнює лише дуже дуже дуже лінивий
ну і ті, що наразу перебувають у комі
тобто робити як фашисти просто - тупо кальку знімати - це норм
крок за кроком
а порівняти фашизи з фашизмом - зась
дуууже по феесбешному скрєпнєнько
В документе о «Воссоединение разделенной Европы» фашизм и сталинизм, по сути, были приравнены и осуждены как тоталитарные режимы. Для безоговорочного осуждения тоталитаризма ОБСЕ предлагает учредить общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, приурочив его к подписанию пакта Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года.
Когда ему мальцом в вонючей питерской помойке
Всегда ему всю мелочь из карманов какой-то дядька вытряхал
Ходил он после на ковер борцовский, но все равно же ссацца продолжал.
Тогда он стал сильнее очень: он научился как стучать..
И где его уж очень хотят в сотрудники принять.
Это ЧМО из подворотни, дрожащее как тварь,
Теперь российскому народу диктует чтобы он вел себя подлее чем дикарь...
Но Германия потом была денацифицирована, а СССР затесался в круг победителей и не прошёл денацификацию
Тепрь мы пожимаем плоды, так сказать
менше москальні - більше світла!
Советские и немецкие солдаты. Львов, сентябрь 1939 года
Наиболее известным военным преступлением СССР во Второй мировой войне стала Катынь - расстрелы польских военнопленных под Смоленском, в Харькове, Киеве и Калинине. На фото - эксгумация в Катыни, которая была осуществлена немецкими оккупационными властями весной 1943 года
Во Львове и других городах Западной Украины НКВД без суда и следствия расстреляли несколько тысяч политзаключенных. Нацисты воспользовались этим фактом, чтобы спровоцировать еврейские погромы в начале июля 1941 года. Львов, двор тюрьмы № 1, 1941 год. Из архива ЦИОД
Президент рассеи владимер путин неформально пообщался с туристами, осматривавшими Кремль. президент шел из Большого Кремлевского дворца в свою резиденцию через Соборную и Ивановскую площади. По дороге он решил остановиться, чтобы поговорить с туристами. Среди них был и мальчик четырех-пяти лет, который на вопрос путина сказал, что его зовут Никита. путин приподнял на мальчике футболку и поцеловал его в живот.
Мировая общественность в шоке, никто не в состоянии объяснить, почему путин перед первым встречным мальчишкой опустился на колени и поцеловал его в живот, погладив при этом мошонку.
Ответ на этот вопрос можно найти, если внимательно изучить так называемые «темные пятна» в истории жизни рассеянского президента. Главное из которых: почему после окончания Краснознаменного института им. Андропова (КАИ) - где готовят кадры для службы в разведке, путина не взяли в первое главное управление КГБ СССР (ПГУ КГБ-внешняя разведка), а отправили обратно в Ленинградское УКГБ на нижестоящую должность. Любой, кто имел хоть какое то отношение к спецслужбам бывшего СССР, знает, что поступить в КАИ было практически невозможно, и если офицеру контрразведки удавалось пройти жесткий отбор и попасть на учебу в КАИ, святая святых КГБ, то это, как говорят чекисты, до конца жизни. Как об этом писал Виктор Суворов: «Вход рубль, выход два!»
И для того, чтобы выпускник КАИ, свободно владеющий немецким языком, оказался за бортом ПГУ, нужны были очень веские причины. После того, как никому не известный путин совершенно непонятным образом оказался на вершине российской власти, я начал очень тщательно и досконально исследовать каждый шаг его карьерного роста. И вот что мне удалось разузнать от тех, кто хорошо знал путина во время его учебы в КАИ.
Оказалось, что путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено что он страдает ПЕДОФИЛИЕЙ. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение путина было не достаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завелся ПЕДОФИЛ руководство КАИ побоялось. Как принято в спецслужбах под благовидным предлогом от командировки в ФРГ Путина отвели и вернули его туда откуда он прибыл в Ленинградское УКГБ, как говорится дело с концом.
Сразу же после того, как путин был назначен директором ФСБ, он начал выискивать собранный на него в спецслужбах компромат и уничтожать его, тем самым готовя себя к будущему президентству. Понятно, что, будучи директором ФСБ у него особых проблем с уничтожением компромата на самого себя не возникло. В то время путиным были найдены в управлении собственной безопасности ФСБ видеозаписи, где чекистам удалось записать своего будущего шефа в то время, когда он занимается сексом с несовершеннолетними мальчиками.
Причем путина записали в той же самой конспиративной квартире на улице Полянка, в которой был записан с двумя проститутками и Генеральный прокурор рассеи Юрий Скуратов.
Позже, когда путин по приказу Абрамовича снимал Скуратова с должности генерального прокурора, шантажируя и уговаривая его добровольно покинуть свой пост, он в сердцах пожаловался Скуратову, что его, путина, тоже засняли в этой же самой койке, при этом он, правда, умолчал о том, что его чекисты поймали за занятием педофилией. О том, что путин засветился в той же самой квартире на Полянке, Скуратов написал в своей книге «Вариант дракона» на страницах 153-154.
Кроме этого, о видеозаписи путина с мальчиками знал и расстрелянный у подъезда своего дома заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Трофимов, который в узком кругу доверенных лиц частенько сокрушался о том, что ФСБ попало в руки к педофилам.
О том, что путин страдает половым извращением, за неделю до таинственной гибели писал и главный редактор газеты «Совершенно секретно» Артем Боровик.
российский разведчик Александр Литвиненко поплатился жизнью за разоблачение педофильских наклонностей президента РФ Путина
Так почему Путин целует мальчиков в живот? Ответ на этот вопрос достаточно банальный и простой, - потому что президент рассеи страдает ПЕДОФИЛИЕЙ. Конечно, мне можно не верить и заявлять, что путин педофилом быть не может, потому как он примерный семьянин и его любят жена и дети. Однако, если вспомнить кровавую историю одного из самых жестоких маньяков современности Андрея Чикатило, который в угоду своей похоти убил 53 ребенка, то жена маньяка Чикатило, так же как и жена рассеянского президента, всегда заявляла о том, что ее муж был примерным семьянином, любил и заботился о своих детях.
владимир путин публично восхищается и завидует президенту Израиля Моше Кацаву, которого на Родине обвиняют в изнасилованиях, сексуальные домогательствах с применением силы, в интимных связях, совершенные без согласия потерпевшей стороны и прочих правонарушениях, подпадающие под закон о предотвращении сексуальных домогательств.
«Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!», - заявил Путин. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Как говорится, «посади свинью за стол, она и ноги на стол!». Кремлевская шпана более не считает нужным таиться и соблюдать даже элементарные нормы приличия. А кого, спрашивается, они должны стесняться? Буша, Блэра, Ширака? Или, может, английскую королеву? Кремлевский диктатор в ранге кавалера ордена почетного легиона, без тени смущения публично завидует серийному насильнику, и делает он это сознательно, тем самым опуская всех тех западных лидеров, кто еще совсем недавно пожимал ему руку и, приветливо хлопая по плечу, называл его своим другом.
путин сознательно опускает мировую элиту до своего уголовно-мафиозного уровня, потому как он уже давно живет по блатным законам и понятиям, а любой рассеянский зек знает, что с теми, кого обвиняют в сексуальных преступлениях, нельзя ни садиться за один стол, ни пользоваться общими столовыми приборами. И это правило свято соблюдается в каждой тюремной камере!
Как я уже писал ранее в статье «Кремлевский чикатило», есть самые серьезные основания подозревать путина в отклонениях на сексуальной почве. И вполне возможно, что если бы на рассее была хоть малейшая возможность привлечь президента страны к уголовной ответственности, то в прокуратуру пришли бы не десятки, а сотни специально подобранных и привезенных ему для сексуальных утех мальчиков. И удивляться здесь совершенно нечему, потому как для российских чекистов еще со времен Берии изнасилования и сексуальные домогательства стали нормой.
Так называемая «сортирная и половая» тема постоянно преследует путина, причем, когда ему случайно встречаются объекты его сексуальных влечений, он полностью теряет контроль за собственным поведением и публично совершает поступки, явно выходящие не только за рамки протокольных мероприятий, но даже за нормы обыкновенного приличия. После всего этого ни сам путин, ни его многочисленная челядь так и не в состоянии внятно объяснить заинтересованной общественности, что же в очередной раз произошло с президентом рассеи, и что стоит за его не совсем адекватным поведением.
Так случилось в июле сего года, когда путин публично целовал в живот пятилетнего Никиту, на которого он случайно наткнулся, следуя по территории Кремля. Эту, явно педофильскую, выходку своего шефа кремлевским холопам так и не удалось замять по той простой причине, что путина, стоящего на коленях перед не знакомым ему ребенком, сфотографировали на свои камеры десятки зарубежных туристов, находящихся рядом.
Днями позже, объясняя случившееся, путин заявил буквально следующее: «Он показался мне таким невинным, нежным, беззащитным, захотелось помять его». Заявляя это, Путину было явно невдомек, что в средине восьмидесятых точно такое же, почти дословное совпадающее с путинским, объяснение своим поступкам, как писала советская пресса, в ходе допросов давал арестованный маньяк Сливко, на кровавом счету которого было одиннадцать до смерти замученных мальчиков и какое-то число старушек.
Так зададимся же теперь вопросом: можно ли считать психически здоровым президента эрэфии, целующего в живот незнакомых ему детей, без разрешения на то их родителей, или публично призывающего мочить в сортире тех, кого он там поймает, а так же завидующего насильнику беззащитных женщин и не скрывающего этого? Кто он, этот мелкий и мстительный человечек, который поставил на колени безропотное российское быдло? Чего еще можно ожидать от неадекватного правителя страны, в которой тонны химического и бактериологического оружия, в период очередного осеннего или весеннего обострения его воспаленного сознания? Каких еще жертвоприношений в виде непокорных журналистов, брюнетов, рожденных на ненавистном ему Кавказе, или маленьких и беззащитных мальчиков потребует кремлевский маньяк для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные инстинкты?
дарагие гости от гитлера.
https://youtu.be/0Mqnc5tb8wk
Мене би задовольнила тільки та новина , що воно цим чайником розідрало себе дупу до лютої смерті !
Нечего демонизировать гитлеровцев, сравнивая их со свинособаками лишнехромосомными!!! А Гитлера с ******...
не хочет самого близкого и точного сравнения