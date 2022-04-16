Путин подписал указ об аресте на 15 суток за публичное сравнение СССР с нацистской Германией, - СМИ

Президент России подписал закон, предусматривающий арест или штраф за публичное отождествление СССР с нацистской Германией и отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские источники со ссылкой на указ Путина.

Согласно изданному указу, нарушение запрета в публичном выступлении, в СМИ или при размещении информации в интернете предусматривает штраф для физических лиц до двух тысяч рублей или арест до 15 суток. При повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч рублей.

Кроме того, юридические лица могут получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей. При повторном возбуждении им грозит остановка деятельности на срок до 90 суток.

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