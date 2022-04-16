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Мультипредметный тест можно будет пройти в Украине или за рубежом, физическое присутствие обязательно, - Минобразования

вно

Национальный мультипредметный тест можно будет сдать как в Украине, так и за рубежом, но физическое присутствие обязательно.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает Цензор.НЕТ.

"ВНО будет, но его формат изменен. Основным отличием является: если раньше ученики сдавали 3 или 4 экзамена, сегодня будет 1 экзамен – национальный мультипредметный тест, который продлится 90 минут – не в режиме онлайн, а в учебных заведениях, и будет содержать 3 важных дисциплины: украинский язык, математика и история Украины (по 20 задач по каждой дисциплине). Также будет возможность прерваться во время воздушной тревоги и затем продолжить сдавать тест", - объяснил Шкарлет.

Министр подчеркнул, что физическое присутствие для сдачи теста обязательно.

"Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступать в высшие учебные заведения Украины, будут иметь такую возможность. На территории стран ЕС они смогут сдать национальный мультипредметный тест либо в столицах европейских государств, либо на базе университетов этих стран", – сказал глава МОН.

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школа (3014) Минобразования (1736) ВНО (417) Шкарлет Сергей (297)


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Якщо на період складання теста триватиме війна то це дурість!
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16.04.2022 16:16 Ответить
Як на мене це ідіотизм. Знаючи росіян які кидають ракети і бомби саме по закладах освіти, бути присутнім фізично - це абсурд. Плюс зосередитись на іспитах під час сирени, потім переривання, потім знову сиди і думай прилетить чи ні, і може швидше треба тести вирішувати.
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16.04.2022 17:07 Ответить
Шкарлет вічно якісь хренові ідєї знаходить. "видатний" та "легетімний" теж мені.
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16.04.2022 17:40 Ответить
 
 