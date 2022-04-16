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В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева. ФОТОрепортаж

16 апреля российские военнослужащие в очередной раз нанесли удар по мирному населению города Николаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, фотографии последствий вражеских ударов обнародовали в Telegram Суспільне Миколаїв.

В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева 01
В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева 02
В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева 03

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В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева 04
В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева 05
В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева 06

Автор: 

армия РФ (19210) Николаев (2151) обстрел (27129)


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Топ комментарии
+7
ещё раз...нэдобраты это должны наблюдать вживую на собственных владениях..вживую.
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16.04.2022 15:56
+7
***** даже не захватывает территорию. ***** и рашисты на последней стадии сумасшествия. Они просто уничтожают весь цивилизованный мир который живет лучше них. Потому что рушится вся росийская пропаганда что на расее все делается правильно.
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16.04.2022 16:30
+6
Вже пора ********* по белгороду і ростову, щоб понюхали як воно хоронити близьких та рідних!
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16.04.2022 16:02
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ещё раз...нэдобраты это должны наблюдать вживую на собственных владениях..вживую.
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16.04.2022 15:56 Ответить
это уже надоело терпеть. мне кажется, нужно обьявить свинособакам ультиматум, дать 3 дня на размышление - каждый обстрел городов УКРАИНЫ будет иметь симметричный ответ по городам засРашки! прямо назвать города-побратимы, Харьков-Белгород, Киев-Курск, Николаев-Воронеж. . . во всеуслышание, с самой высокой площадки, СБ ООН, пусть их быдло задумается !!!
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16.04.2022 16:34 Ответить
Ви зрозумійте, ті міста, які ви на звали, вони і так в гіршому стані ніж наші обстріляні!!! Там нормально живе москва, трішки пітер, і ще два-три міста,-до яких Афальт, який ми клали, останні два роки, не долетить...!
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16.04.2022 16:43 Ответить
у нас есть чем стрелять?
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16.04.2022 17:33 Ответить
будки соловйовых,симонянов и шейниных всяких должны выглядеть именно так..
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16.04.2022 16:00 Ответить
А кто подпустил орков к Николаеву ? Опять Арахамия старается
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16.04.2022 16:00 Ответить
К нам долетают смерчи из Херсона и крылатые ракеты с рашки.
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16.04.2022 17:05 Ответить
Вже пора ********* по белгороду і ростову, щоб понюхали як воно хоронити близьких та рідних!
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16.04.2022 16:02 Ответить
путіну до сріки і бєлгород, і ростов, і мацква. самий дієвий спосіб вплинути на кремлівських *********-це беспосереднє їх знищення, або їхніх близьких та родичів.
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16.04.2022 16:46 Ответить
ПОЧАТОК ПУЙЛА БУВ, І ЙДЕ КІНЕЦЬ

Пуйло до влади добирався,

Все знищенням своїх людей.

Будинки підривати їх старався

З залученням із ФСБ свиней.

Ічкерію в терактах звинуватив,

Та проти них почав війну.

Людські життя і кошти тратив,

Отримавши за страх ціну.

Початком царювання на росії,

Підлодка «Курськ» іде на дно.

Теракт був, а не витвори стихії,

Сказало росіянам це Воно.

Пообіцяв мочити у «сартирах»,

Тих, що вбивають в мирні дні.

Люди шушукались в квартирах,

Та вибрали «царем» його дурні.

Бо страх найкраща пропаганда,

Яку створив Володя й ФСБ.

І почала творити злочин банда,

А їх оточення під себе все гребе.

Йде банда із війною не сусідів,

Несуть народам «русский мир»

Так двадцять років він досидів,

Уже зомбованих людей кумир.

Кричить Пуйло за перемоги,

За ті, що принесли колись діди.

Брехали росіянам демагоги,

Бо в перемогах українців є сліди.

Без українців їх орда сциклива,

Хіба бомбити здалеку міста.

Коли сірійців бомбами накрила

Задача терористам там проста.

Бо ті не мали чим оборонятись

Не збили ті російські літаки

Орді немає там чого боятись,

Дітей бомбити вміють мудаки.

А в лютому пролізли в Україну,

Ракетами стріляють по містах.

Не думали, що їх у нас зустрінуть

Реальний з'явиться в убивці страх.

Хвальоні танки їхні запалали,

Збиваються «відважні» літаки.

Вже здохли тисячі і генерали,

Їм показали місце козаки.

Тут знищимо орду злочинну,

Що принесла нас горе і війну

Прикриту терористами вітрину-

Російську шовіністську їх весну.

Кінець Пуйла вже на підході,

«Москва» пішла палаючи на дно.

Поразка їх чекає вже на сході,

Нарешті здохне в бункері воно.

16.04.2022 р.

Анатолій Березенський

Миколаїв
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16.04.2022 16:08 Ответить
***** даже не захватывает территорию. ***** и рашисты на последней стадии сумасшествия. Они просто уничтожают весь цивилизованный мир который живет лучше них. Потому что рушится вся росийская пропаганда что на расее все делается правильно.
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16.04.2022 16:30 Ответить
до тех пор пока Херсон и обл. будет захвачен в Николаев будет продолжать прилетать, а в направлении Мариуполя будут продолжать ехать орки.
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16.04.2022 17:02 Ответить
 
 