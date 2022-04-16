В сети показали последствия вражеских обстрелов жилых кварталов и детских площадок Николаева. ФОТОрепортаж

16 апреля российские военнослужащие в очередной раз нанесли удар по мирному населению города Николаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, фотографии последствий вражеских ударов обнародовали в Telegram Суспільне Миколаїв.







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