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Новости Война
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Оккупанты репрессируют на Донбассе своих командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне с Украиной, - ГУР Минобороны

наручники,женщина

Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, "не оправдавших высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливающих задачи в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

"Выяснилось, что, согласно докладам командиров, 3-я ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% от штатного расписания. После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест и вывезены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров неизвестна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это - не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список".

Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

армия РФ (19210) разведка (4171) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+63
А вот за Басурина рад особо. После предложения задействовать химическое оружие в Мариуполе хочется пожелать ему долгой жизни в застенках ФСБ
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16.04.2022 16:07
+33
А гляньте, які казочки читають маленькі кацапенята.

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16.04.2022 16:15
+31
В школе Сызрани произошёл забавный случай, дети не успели донести на учителя, потому что он донёс на них первый!
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16.04.2022 16:07
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А вот за Басурина рад особо. После предложения задействовать химическое оружие в Мариуполе хочется пожелать ему долгой жизни в застенках ФСБ
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16.04.2022 16:07 Ответить
Это обычный пропагандон а не командир. Что прочитал то и сказал. Говорящее **** короче, которое по сути безобидно. Наговорил лишнего, теперь на бутылке.
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16.04.2022 16:17 Ответить
Это плохой исход. На такое может расчитывать хитровы***ное существо с интеллектом , аля Пушилин. А Басурин типичный безмозглый и безсердечный червяк, низшее звено эволюции, с людьми такого типа даже мелкий криминалитет якшатся не будет. Оно должно быть размазано кишками по украинской земле, как и его тупоголовые собратья гивы и мотодрылы.
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16.04.2022 17:46 Ответить
В школе Сызрани произошёл забавный случай, дети не успели донести на учителя, потому что он донёс на них первый!
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16.04.2022 16:07 Ответить
А гляньте, які казочки читають маленькі кацапенята.

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16.04.2022 16:15 Ответить
Зате без бандерівців!

... пройшов деякий час, дитинка підійшла до пляшки з мамою і татом, вилізла рука з пляшки...
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16.04.2022 17:24 Ответить
O kurwa.
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16.04.2022 17:52 Ответить
Ох#еть, казочка.
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16.04.2022 19:35 Ответить
Нехай хоч перетрахають один одного, якось по х....й
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16.04.2022 16:08 Ответить
"Більше репресій - хороших і різних!"
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16.04.2022 16:09 Ответить
А до цього все йде, як мені здається, Путіну не залишиться іншого вибору як взятись за генералів "всерьез"
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16.04.2022 18:08 Ответить
Давайте, больше ада, арестовывайте там всех! ФСБ, это ваша недоработка!

Чем больше репрессировать командиров,,тем крепче будет оборона! Заветам Сталина, будьте верны!!!111
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16.04.2022 16:09 Ответить
Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия...
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16.04.2022 16:09 Ответить
Отлично!
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16.04.2022 16:39 Ответить
Руки прочь от Эдички!!!Этот .идарас весёлый!!!
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16.04.2022 16:12 Ответить
Каждого второго расстрелять...каждого первого повесить...
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16.04.2022 16:13 Ответить
тому що всі вони-агенти кровавого пастора і за сумісництвом- аятоли Хаменеї! ВОТ ТАК!
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16.04.2022 16:13 Ответить
Або навпаки!
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16.04.2022 16:41 Ответить
в Херсоні отаке розповсюджують
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16.04.2022 16:13 Ответить
Рашистські покручі
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16.04.2022 22:27 Ответить
пирожные репрессированным!!! по две штуке на рыло...
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16.04.2022 16:14 Ответить
Та хоч повбивайте одне-одного - нам менше роботи буде.
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16.04.2022 16:14 Ответить
Такие процедуры надо делать под громкие аплодисменты!
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16.04.2022 16:19 Ответить
Эдик сел на *******... Без седла...
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16.04.2022 16:19 Ответить
мож якусь голубятню выдилыты для командырив мокшанськых?
дэсь у конче напрыклад..
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16.04.2022 16:19 Ответить
З 24 квітня по 2 березня ????? 😲😲😲😲😲
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16.04.2022 16:27 Ответить
Дибіли не розуміють, що не треба сюди лізти. Жодний командир не приведе орків до перемоги.
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16.04.2022 16:28 Ответить
Кацапські командири завжди обкрадали свої підрозділи. Так було всю історію. "Как же он может нуждаться в средствах если он командовал полком?" - це класика. Раніше найбільший зиск мали "на фуражі". Зараз на ГСМ, але "самий смак" це "мертві душі" - на додаток до цього отримувати з міністерства забезпечення на 100% особового складу, але утримувати реально 55%, та ще й обкласти їх даниною.
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16.04.2022 16:33 Ответить
Так ГСМ і є ******** фураж!
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16.04.2022 16:43 Ответить
Едічка Басурін-всьо....Ой...
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16.04.2022 16:42 Ответить
надеюсь, расстрелы этих камандирав совместят с торжествами на девятамая.
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16.04.2022 16:44 Ответить
Березень з квітнем переплутані. Проте батуріну хай щастить на підвалах батьківщині...
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16.04.2022 16:50 Ответить
р-рр-растрелять, все как орки любят
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16.04.2022 16:53 Ответить
Тараканы в банке сжирают сами себя..ПРЕКРАСНО..
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16.04.2022 17:01 Ответить
Как сообщает издание «https://www.fontanka.ru/2022/04/16/71262053/ Фонтанка », в субботу, 16 апреля в Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.
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16.04.2022 17:06 Ответить
Математика генерал-майоров следующая: заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России Андрей Суховецкий, начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России Виталий Герасимов, командир 150-й мотострелковой дивизии Олег Митяев, командир 141-го моторизированого полка Росгвардии Чечни Магомеа Тушаев. Также сообщалось, что погиб командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил России генерал-лейтенант Андрей Мордвичев и командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа россии Яков Резанцев.
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16.04.2022 17:11 Ответить
підарешт в невідомому напрямку слідом за рюзькє корблем
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16.04.2022 17:26 Ответить
Басурина давно пора ****
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16.04.2022 17:28 Ответить
автор, це як ? З 24 квітня по 2 березня
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16.04.2022 17:40 Ответить
"Русский мир" он такой...
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16.04.2022 17:41 Ответить
Опа! Теперь министерство галлюцинаций совместно с магазином "уцененный гашиш" перестало существовать? После исчезновения эдуарда.))))
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16.04.2022 17:44 Ответить
― Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
― Невозможно работать.
― Вы даете нереальные планы.
― Это как его? Волюнтаризьм!
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16.04.2022 18:21 Ответить
А МНЕ ПОХЙ !!!
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16.04.2022 18:29 Ответить
*Товарищ Путин! Произошла чудовищная ошибка...*(из незабвенного)
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16.04.2022 19:04 Ответить
Они на бутылку, их на швабру. Сруцькимирный дзен.
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16.04.2022 19:07 Ответить
Ай, молодці!
Бий своїх, щоб чужі боялись радувались!
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16.04.2022 21:17 Ответить
Почему Басурин предупредил о химической атаке? Почему его арестовали? СЛАВА УКРАИНЕ! Все будет УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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17.04.2022 06:05 Ответить
 
 