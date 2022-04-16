Оккупанты репрессируют на Донбассе своих командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне с Украиной, - ГУР Минобороны

Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, "не оправдавших высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливающих задачи в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

"Выяснилось, что, согласно докладам командиров, 3-я ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% от штатного расписания. После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест и вывезены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров неизвестна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это - не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список".

Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.