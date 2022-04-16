Пока ни одна страна не формализовала готовность выступить гарантом безопасности Украины, - Зеленский
По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности нашей страны. Большей конкретики следует ожидать через 7-10 дней
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", - заявил президент.
В то же время есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них:
- США;
- Британия;
- Турция;
- Италия;
- Польша;
- Евросоюз в целом;
- Франция;
- Германия.
Зеленский добавил, что больше конкретики станет известно уже через 7-10 дней.
Топ комментарии
+58 Scorpman Y
показать весь комментарий16.04.2022 17:11
+39 Scorpman Y
показать весь комментарий16.04.2022 17:22
+33 Scorpman Y
показать весь комментарий16.04.2022 17:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАТО , цілий блок не підписує, а окремі його члени погодяться ?
Це просто смішно.
Після війни можливо.
Никто не будет что то гарантировать ничего не получая взамен.
НАТО нет альтернативы.
Україна буде в НАТО.
Тут ******* казати які росіяни дурні, але вони знають, що роблять. Вони роблять Україну максимально непридатною для любих воєнних союзів. І ні на кого вони нападати не будуть, поки не вирішать стратегічні задачі тут.
Тому я б радив просто не мати ілюзій на рахунок вступу до НАТО чи до якогось нового воєнного союзу. Хіба що союз з Туреччиною, якщо десь буде ескалація в Сирії чи на Кавказі.
Зеленській зізнався, що «не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки».
Шкодую, що в їх число не входить Україна(
Для мене в цьому позиція Банкової неприйнятна, а позиція Байдена і Джонсона саме те, бо ***** - м'ясник і військовий злочинець(
Є Конституція України виконуйте її.
а українцям, дійсно, це зе гірше лайна.
--
Нічого смішнішого за сьогодні не читав. Нехай самі собі раду з безпекою дадуть. Бо без США не протримаються й 72 годин. Хіба що Польща та Велика Британія зможуть дати відсіч.
Так меморандум і був тією демонстрацією.
Твоі ефесбешнірадники, мабуть, у відчаї?!
ЗЕленский, президент України, де путін влаштував геноцид !
і жодна людина не розуміє, чому дупоголовий покидьок сидить на троні!
мова про людей, 73-х не стосується
зелений придурок все-таки підписав Законопроект № 7176, що дозволяє звільнити членів Наглядових рад державних компаній і банків за негайне неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу.
Бандит каломойський танцює від радості - гарний подарунок отримав від Вовочки. Тепер замість іноземців, які були перепоною для корупції, каломойський поставить своїх людей, і грабунок державних компаній піде з новою силою.
Петро Шуклінов не добирає слів: "Партія Володимира Зеленського під гуркіт війни протягла мародерський закон 7176, яким викидає іноземних представників з Наглядових рад. Це були єдині люди, яким не було сенсу красти ваші гроші, і які штовхали реформи. Навіть війна не зупинила. Навіть смерті і вбивства. Які ж ви кончені".
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Верховна Рада фактично здійснила "давню мрію, наприклад, Коломойського, якого наглядова рада Привату "доганяє" в лондонському суді". Він заявив, що наглядові ради досі ухвалювали рішення в режимі онлайн і з цим не було жодних проблем.
Після прийняття ТАКОГО Закону, ЗЕлені дебіли можуть не розраховувати на допомогу Заходу у відбудові країни.
Бо получиться ситуація: Захід вливає сотні мільярдів доларів в Україну, а ці гроші ефективно «освоюють» люди Каломойші…
Болт вам, а не «план Маршалла»
Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких
$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries
На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума решти 29 країн НАТО.
China друга після США по видаткам на армію у 2021 - $240.3 billion
Russia видатки на армію у 2020 - $66.8 billion
Україна маючи ВВП 2021 - $181 billion виділила на армію - $1.8 billion
Якби Україна виділила по обов'язковим для країн НАТО 2% ВВП на фінансування армії - сума становила б - $3.62 billion
Питання: Яка, окремо взята країна, візьме на себе укладенням військового союзу зобовязань захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $1.8 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО по тій простій причині що ще у 1948 зрозуміли - колективний захист у ********* світі є найефективніша форма ґарантій власної безпеки і єдинний шлях уникнення війн.
Забепечивши власну безпеку, яка з цих країн буде прагнути отримати нову головну біль у вигляді України з її політичними непевностями, навіть якщо ЗСУ і частина суспільства продемонстрували свою ефективність? Виникає закономірне питання - чи готове українське суспільство дотримуватися одного разу обраного шляху, а чи після наступних виборів знову змінить його на протилежний?
США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачучи Україну як готовою бути членом цієї організації (з її політичними коливаннями і змінами курсу, корупцією від політичних верхів до самих низів суспільства) одноосібно не візьмуть на себе роль захисника.
Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не будапештсько-декларативний захист, просто не існує.
Враховуючи вище наведене, висновок один - для України немає альтернатив НАТО і ця мета досягається не закликами і вимогами, а першочергово критичною оцінкою власних бажань і можливостей, вирішенням власних внутрішніх проблем і діями виходячи з обєктивної оцінки світових реалій.