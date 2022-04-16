Метинвест заявляет, что никогда не будет работать в условиях российской оккупации, - Reuters

Группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации, несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, более месяца находящегося в осаде российской армии.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Два крупнейших металлургических комбината – Ильича и Азовсталь – в начале войны были переведены в режим горячей консервации для защиты оборудования и предотвращения аварий. Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", - цитирует Reuters сообщение Метинвест.

Как отмечает СМИ, Украина является одним из крупнейших поставщиков железной руды в Европу. Однако после российского вторжения добыча сократилась более чем вдвое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла около 30-40% своих металлургических мощностей из-за начавшейся Россией войны, - "Метинвест"

Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что Метинвест планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.