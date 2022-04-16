Метинвест заявляет, что никогда не будет работать в условиях российской оккупации, - Reuters
Группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации, несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, более месяца находящегося в осаде российской армии.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Два крупнейших металлургических комбината – Ильича и Азовсталь – в начале войны были переведены в режим горячей консервации для защиты оборудования и предотвращения аварий. Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.
"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", - цитирует Reuters сообщение Метинвест.
Как отмечает СМИ, Украина является одним из крупнейших поставщиков железной руды в Европу. Однако после российского вторжения добыча сократилась более чем вдвое.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла около 30-40% своих металлургических мощностей из-за начавшейся Россией войны, - "Метинвест"
Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что Метинвест планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.
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Дуже страшно за них.
І навіть при овочу, продовжувалось -- біда була в небажанні "носіїв"... Ось моє місто завжди було україномовним.. ще при чехословацькій владі.. а зараз тут гостють з Києва та Харкова.. то таке враження, що навіть їх песики розмовляють російською... Справа не всамій російській мові, а у відношенні до УКРАЇНСЬКОЇ -- воно викривлене у цих "носіїв"...
При чому, що мене, україномовну киянку, часто ці панаєхавші питали-ти зі Львова.Ну прям, як в пісні.Так це бісить.
Так що не українрфобство, а меншовартісних багато.Вони і продовжкють піздіти-нє імєєт значєнія.
Ні ****, імєєт.
Звісно там не стільки патріотичний інтерес (не зрівняти з бійцем Азова в Маріуполі), доля комерційного присутня теж, проте, -- далеко не зрадницька, як ви тут "всепропалите"
А ще бісять всі ті які ненавидять олігархів просто "апріорі" -- ви нагадуєте москалів...
Ахметов, як й інші олігархи, чудово розуміють, що з приходом ********* вони втратять все. Саме тому вони на боці України. Тому хоч Ахметов та інші це сумнівні "тіпи" з мутною історієют, вони та їх ресурси потрібні Україні.
І якось зумів продати.
Цікаво за які заслуги?