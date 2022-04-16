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Новости Война
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Метинвест заявляет, что никогда не будет работать в условиях российской оккупации, - Reuters

промышленность,металлургия

Группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации, несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, более месяца находящегося в осаде российской армии.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Два крупнейших металлургических комбината – Ильича и Азовсталь – в начале войны были переведены в режим горячей консервации для защиты оборудования и предотвращения аварий. Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", - цитирует Reuters сообщение Метинвест.

Как отмечает СМИ, Украина является одним из крупнейших поставщиков железной руды в Европу. Однако после российского вторжения добыча сократилась более чем вдвое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла около 30-40% своих металлургических мощностей из-за начавшейся Россией войны, - "Метинвест"

Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что Метинвест планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.

металлургия (449) оккупация (10137) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+9
Прошла новость, что Азовсталь уже бомбят ковровыми с Ту-22. Так что вопрос возможности работы в оккупации орки решили без Ахметова.
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16.04.2022 17:21
+8
Бо там наші хлопці..
Дуже страшно за них.
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16.04.2022 17:36
+6
скоро ахмєтка з колєсніковим собі тараса григоровича наб'є на усю спину...а на грудях степана андрійовича..
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16.04.2022 17:22
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прочитав ментівест
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16.04.2022 17:20 Ответить
Прошла новость, что Азовсталь уже бомбят ковровыми с Ту-22. Так что вопрос возможности работы в оккупации орки решили без Ахметова.
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16.04.2022 17:21 Ответить
Бо там наші хлопці..
Дуже страшно за них.
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16.04.2022 17:36 Ответить
Йдуть перемовини про припиненя вогню в Маріуполі. Мабуть будуть домовлятися про виведення залишків військ.
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17.04.2022 13:37 Ответить
скоро ахмєтка з колєсніковим собі тараса григоровича наб'є на усю спину...а на грудях степана андрійовича..
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16.04.2022 17:22 Ответить
Українською почне балакати і скаже що купив за свої кошти ППО для Запоріжжя. Це 80-й левел патріотичності
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16.04.2022 17:40 Ответить
і криївку свою всім покаже...
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16.04.2022 18:04 Ответить
Погуди,ринатка
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16.04.2022 17:23 Ответить
Та на самій рф незабаром вся металургія стане!
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16.04.2022 17:23 Ответить
згоден з вами, але по-трохи, це змінювалось... Навіть назву вам коли -- з часів "бджоляра"...
І навіть при овочу, продовжувалось -- біда була в небажанні "носіїв"... Ось моє місто завжди було україномовним.. ще при чехословацькій владі.. а зараз тут гостють з Києва та Харкова.. то таке враження, що навіть їх песики розмовляють російською... Справа не всамій російській мові, а у відношенні до УКРАЇНСЬКОЇ -- воно викривлене у цих "носіїв"...
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16.04.2022 17:33 Ответить
Київ ніколи не був українофобським, але з 2000 став мітєчковим, через велику кількість з переферії.Які вчора гикали у себе в селі, а тут вирішили, що АнтілігЄнт значить піздєть пА руцькі.
При чому, що мене, україномовну киянку, часто ці панаєхавші питали-ти зі Львова.Ну прям, як в пісні.Так це бісить.
Так що не українрфобство, а меншовартісних багато.Вони і продовжкють піздіти-нє імєєт значєнія.
Ні ****, імєєт.
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16.04.2022 17:33 Ответить
А що трапилось 2000-го? Цікаво, що я пропустив
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16.04.2022 17:43 Ответить
Мабуть пані Інна у 2000 стала киянкою ))
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16.04.2022 18:44 Ответить
"дітки ********"? Да ты сам ********, урод
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16.04.2022 18:17 Ответить
Даремно, товариші, осуджуєте... Компанії Ахметова, та ж ДТЕК постійно відновлює електрокомунікації, щоб ви (та ми всі) тут могли строчити свої "недо" оціночні судження, наприклад..
Звісно там не стільки патріотичний інтерес (не зрівняти з бійцем Азова в Маріуполі), доля комерційного присутня теж, проте, -- далеко не зрадницька, як ви тут "всепропалите"

А ще бісять всі ті які ненавидять олігархів просто "апріорі" -- ви нагадуєте москалів...
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16.04.2022 17:28 Ответить
+1
Ахметов, як й інші олігархи, чудово розуміють, що з приходом ********* вони втратять все. Саме тому вони на боці України. Тому хоч Ахметов та інші це сумнівні "тіпи" з мутною історієют, вони та їх ресурси потрібні Україні.
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16.04.2022 17:35 Ответить
взагалі то їх ресурси отримані нечесним шляхом, ті ресурси українські а не ахмєтовські, і скорше це Україна потрібна їм а не вони потрібні України, без олігархів корупціонерів, які тут бардак всі роки робили за ради своєї вигоди, так що навіть нас стали розглядати сусіди як смачний пиріжок.
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16.04.2022 19:30 Ответить
Так що треба подякувати Януковичу, що він свому дружбану КИЇВЕНЕРГО підігнав?
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16.04.2022 17:48 Ответить
Після війни виявиться, що справжнє прізвище Ахметова - Шухевич, просто він його приховував, бо жив в Донецькій області, в ворожому стані, наш Юний Орел!
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16.04.2022 17:29 Ответить
портезанил помалу...
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16.04.2022 17:33 Ответить
А кстати где этот юный орел поплавский? Такой же украинец и патриот был, а сейчас не слышно и не видно
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17.04.2022 01:00 Ответить
Ахметка чемпион по переобуванию в воздухе с полупереворота.
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16.04.2022 17:32 Ответить
ну, он еще накануне войны активно выступал в поддержку Украины. Видать уроки 2014 хорошо усвоил
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17.04.2022 00:57 Ответить
А коли пан ахмєтов продав свої шахти в ростовській області, які справно платили в бюджет кацапляндії?
І якось зумів продати.
Цікаво за які заслуги?
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16.04.2022 17:36 Ответить
Гуди, рудий, гуди далі... Цінності і пріоритети вже змінилися кардинально- будете ви летіти, пердіти й радіти, хто в клітку ,а хто й на той світ...а ти гуди!
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16.04.2022 17:40 Ответить
оккупанты это и не заметят
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16.04.2022 19:25 Ответить
Ахметов гарний хлопец
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16.04.2022 21:56 Ответить
Отстраивать придется много, так что помощь и средства лишними не будут. А что другие олигархи, ничего сказать не хотят? Коломойский, Пинчук, Ярославский?
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17.04.2022 00:56 Ответить
 
 