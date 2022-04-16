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Новости Война
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Мирный договор с РФ может состоять из двух документов. Один из них о гарантиях безопасности, другой – об отношениях Украины и России, - Зеленский

зеленський

Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства заявил в интервью украинским онлайн-медиа.

"Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен относиться к гарантиям безопасности для Украины, другой – непосредственно к ее отношениям с Российской Федерацией.

Я считаю, это могут быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ - с Россией", – отметил президент.

По словам Зеленского, Москва хотела бы иметь один договор, в котором есть решение всех вопросов.

"Однако все не совсем видят себя за одним столом из РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", – пояснил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна не формализовала готовность выступить гарантом безопасности Украины, - Зеленский

Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+72
Мудак
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16.04.2022 17:38
+66
Шукай, де Ростов....
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16.04.2022 17:38
+62
яке кончене
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16.04.2022 17:38
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Страница 2 из 2
Замовкни з цими договорами вже нарешті і не зли мене.

ЖОДНИХ УГОД !

ця територія, населена тупою біомасою і виродками роду людського повинна бути знищена.

Смерть москалям.
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16.04.2022 18:04 Ответить
Яку гарантії від Кацапії??? Які відносини з кацапами???
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16.04.2022 18:05 Ответить
Поки Клован не підписав жодного документу, не дивлячись на те, що навалилась орда орків з танками, а українські міста ******** другий місяць. Ніяких безальтернативних договорняків на догоду *****, яке тільки налякало чимось
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16.04.2022 18:06 Ответить
Ох і дісталося Україні - мало було війни, а тут ще й це одоробло.
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16.04.2022 18:07 Ответить
Як тільки це буде зроблено, підеш ти вОЛОДЯ вслід за "русским кораблём"!
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16.04.2022 18:07 Ответить
Виходить, що мамамії і єрмаки вже домовилися. Які гарантії безпеки від ворога? Це не тими ракетами х-55 московити гатять по наших містах які ми їм передали для гарантії безпеки? Який мир з ворогом, який гвалтував 2-х місячних дітей, жінок, вбивав і катував...? Але про що я, їх счім'ї під надійним захистом, то вбивають простих українців.
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16.04.2022 18:09 Ответить
Він шо, знову під дозою? Поясніть вже йому хто-небудь, що кожна така заява зменшує його шанс пійти з Банкової своїми ногами...
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16.04.2022 18:10 Ответить
У відносинах з Україною росія ніколи не буде притримуватись підписаних договорів, поки ми не станемо сильнішими за них і переможемо в війні. Тоді, можливо, буде землетрус мордора, і вони довго будуть зайняті своїми внутрішніми проблемами.
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16.04.2022 18:10 Ответить
блєть, ніяких атнашеній!!! ров з кракаділамі
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16.04.2022 18:12 Ответить
Надрукуй ще третій... то буде твій заповіт.
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16.04.2022 18:13 Ответить
Третій, він же перший це капітуляція мордору.
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16.04.2022 19:15 Ответить
Ну хто ж надасть гарантії в односторонньому договорі? НАТО це двосторонній союз,ти за когось воюєш і хтось за тебе.Те саме і по технологіях.Крім того москалі відкрито кажуть про знищення українців.Хіба тобі Зеленський мало Бучі і Маріуполя.Забудься про миротворчість.Миру як такого не буде.
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16.04.2022 18:15 Ответить
Зеленський,як видається-остання надія мордору!
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16.04.2022 18:15 Ответить
Був би нормальний президент, а не клоун, то хєр би ху..ло полізло в Україну.
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16.04.2022 18:17 Ответить
Це правда !
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16.04.2022 18:24 Ответить
Так! Так! І ще раз ТАК!
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16.04.2022 18:35 Ответить
Это прямо оскорбление для "мудрого нариду"....
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16.04.2022 18:35 Ответить
100% они воспользовались моментом правления клована
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16.04.2022 18:42 Ответить
вони б все одно напали, там маховик пропоганди так було розкручено, що якщо не зараз то через рік, через 2, 3 не важливо, це невідворотне
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16.04.2022 23:12 Ответить
Москальщина має розвалитися,а не з договорами бути.
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16.04.2022 18:16 Ответить
Також захід має не постачати ліки, їжу, станки, обладнання... Зробити з рф Маріуполь без бойових дій... Те саме що рф зробила, треба застосувати до самої рф. Тільки так до дебілів дійде наука.
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16.04.2022 20:20 Ответить
гарантией безопасности Украины может быть не промокашка под названием Договор......а необходимое кол-во Ядерного и иного суперсовременного высокоточного с необходимой дальностью и силой поражения Оружия!...Все остальное для ушастых лохов или совсем конченых дурачков!!!
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16.04.2022 18:17 Ответить
..так оно и есть реальный дурачок! Да ещё плюс конченный идиот..которы никак не усвоит столетнюю мудрость..что договоры со смердячей не стоят бумаги...на которой они написаны!!
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16.04.2022 19:20 Ответить
Нічого не змінилось.
"ПАсматреть в глаза путЕну и сойтись пА середине",
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16.04.2022 18:18 Ответить
Цей піздєж, залишиться тільки піздєжом. Які гарантії? Жодних. Мирний договір, це тільки розпад московії.
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16.04.2022 18:18 Ответить
Мирний договір можна буде укладати з окремими країнами на які розвалиться кацапстан. Вдоговорі має бути другою країною-рідписантом не РФ, а новоутворена Московія.
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16.04.2022 18:20 Ответить
А кто репарации будет платить?
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16.04.2022 18:34 Ответить
Это будет ещё один договор - с главным бенефициаром - в этом слове он и скрыт.
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16.04.2022 19:39 Ответить
Які гарантії безпеки ? Який договор з Россієй ? Що ти верзеш ? В особистих цілях можна підписати договір тільки з Рамзаном Кадировим.
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16.04.2022 18:21 Ответить
Якщо Україна не отримає репарацій та контрибуцій за вторгнення і знищення населення, інфраструктури, житлового фонду, доріг і т.п , а це уже понад трильйон доларів на відновлення країни! то виникає просте питання " - хто з чим залишився і хто кому і за що заплатив. Мир зараз необхідний ***** на його умовах. Бо далі ***** як лузер втратить підтримку і перетвориться на лайно собаче яке його ж "товаращі" розмажуть по бруківці...
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16.04.2022 18:21 Ответить
Зенелох зовсім не дурень, грати дурня це його професійна діяльність, як ви не розумієте, люди добрі!!! Цей покидьок насамперед зрадник. Зрадник України та її інтересів. Він знаходиться між двух вогнів- народ та ЗСУ. Так як він здав південь та Маріуполь, так же ш він хотів здати Київ щоб охопити тіх хто боронить Донбас. Він не урахував що українці захищають свою країну, свою неньку-рідну матір. Це поняття в нього зовсім відсутнє. В його хату вдерлися розбійники,його з'вязали та покалічили, вбили батьків та братів, зґвалтували його жінку та доньку, пограбували та потім зруйнували його хату. А він -

Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший - безпосередньо її відносин із Російською Федерацією. Джерело:

Який сором бачити та чути оце! Він не є ані президент, ані верховний головнокомандуючий. Він є кукла, актор який грає роль президента. І в першу чергу зрадник
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16.04.2022 18:27 Ответить
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16.04.2022 18:41 Ответить
зЕлох, не устраивай в Украине "95 квартал"! Мирный договор с копростаном, это уже не шутка а пошлость! Одна и та же шутка, первый раз только шутка, а второй раз - пошлость! Ты, хоть в курсе, что копростан был гарантом безопасности Украины??? Пародия на клоуна, Украина возникла не с твоей каденции, а есть много вековая история!!! Шли накуй разных дерьмаков, шмыгалей, бень, химий которые ара и т. п., думай своими мозгами, если ни у тебя есть...
PS: зЕ, учи историю, или на арену цирка...
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16.04.2022 18:28 Ответить
Запитання: чи мона договорами з москвою вибудувати безпеку України та мир?
Відповідь: ага, якшо тими папірцями вибудувати Великий Китайський Мур
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16.04.2022 18:28 Ответить
Вова! Не дай боже твою дружину згвалтують ,батьків розстріляють,дітей вивезуть, ти теж будеш готовий підписати мирний договір з руснею? Хто тобі дасть гарантії ,що цього не станеться після підписання ганебного договору!Щось ти зовсім почав прислухатись до дермака!!!!
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16.04.2022 18:29 Ответить
Господи, помоги мне понять нашего Президента!
Какой договор с убийцей! Чтобы он не убивал какое то время, или убивал, но не сразу, или
убивал только определённую часть населения? Я боюсь, что на нашем Президенте испытывают
какое то новое оружие на расстаянии, либо семью держат в заложниках, либо надо проверить
близких друзей и соратников на вшивость. Кто, какой психиатр может взять на себя гарантии
за больных людей из российского руководства?
Господи, даже Ты не способен такое придумать! Но не для этого погибают лучшие сыны и
дочери нашей страны, не об этом просят замордованные души детей наших, руины городов!
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16.04.2022 18:31 Ответить
Честно говоря Господь сам в растерянности - вроде свой, а смахивает на ту сторону.
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16.04.2022 19:42 Ответить
Гарантии между Германией и Ссср???
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16.04.2022 18:32 Ответить
Мирный договор между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны не подписан до сих пор.
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16.04.2022 18:40 Ответить
Рашка в первый день войны тыкнула эти листочки про "гарантии" и их до сих пор ялозят? Представляю этот круглый стол в ОП, за которым сидят непредатели, неколоборанты, нешпионы и вчитываясь с умным видом обсуждают эти гарантии, меняют предложения местами, размышляют как это красиво втюхать народу и западу. А потом через время этот договор назовут "О восстановлении СССР" и будут праздновать ежегодно парадными шествиями с красными знаменами на могилах нациков?
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16.04.2022 18:36 Ответить
Мирний договір і гарантії безпеки це одне. А що значить відносини с рф ? Які відносини? Повний розрив дипломатичних відносин та побудова міцного кордону з мінними полями та ПВО захистом.
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16.04.2022 18:37 Ответить
Зеленскому и его банде вообще плевать на людей. Подумаешь, убили десятки тысяч. Подумаешь, подставили их под удар, наврали с три короба. Камарилья пришла воровать, и по сути, наше с вами будущее им тоже пофиг. Умыкнуть, сколько успеют, до новой войны, и трава не расти.
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16.04.2022 18:41 Ответить
кожен хрестик - це нагадування про Марік
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16.04.2022 18:41 Ответить
Президент має бути Гарантом Конституції.
Захищати територіальну цілісність України, права громадян України, згідно Конституції України, обов'язок кожного громадянина. Президента - тим більше. Так само, в Конституції України закріплено курс України на членство в НАТО.
Якщо Президент України порушує Конституцію України, чи хоча б закликає до цього - він вже чинить злочин.
Не може бути в принципі жодних "мирних угод"з агресором, доки війська агресора знаходяться на території України (включаючи Крим і ОРДЛО), доки не виплачені компенсації та відшкодування країною агресором завданих Україні збитків, доки не видані й не покарані усі особи, котрі вчиняли військові злочини проти Українців. Доки цього не сталося, будь-які заклики до "миру" з окупантом фактично є злочином. Будь-які заклики до "миру" з окупантом, який скоює військові злочини проти Українського народу, який прямо позначив метою свого вторгнення - цілковите винищення, геноцид Українського народу - є, фактично, співучастю у геноциді Українського Народу, співучастю у військових злочинах. Отже - є злочином і є Державною зрадою.
Відповідно, особа, котра до цього закликає є зрадником й злочинцем.
Відповідно й мають реагувати на ці заклики уповноважені Органи Державної влади, силові структури й т.д.
Якщо вони не реагують відповідним чином, то вже самі стають співучасниками військових злочинів й геноциду вчиненого Російською Федерацією проти України, Українського народу (військові злочини, доречи, не мають строку давності) з відповідними наслідками.


Загалом, будь-яка "мирна угода" України з Росією, навіть у разі відшкодування останньою всіх завданих збитків, в принципі є вельми спірним питанням. Адже Росія не дотримується жодних угод і є дуже сумнівним, чи ми можемо за нинішніх обставин зв'язувати себе якимись неприродними "зобов'язаннями" щодо цього "держутворення". Та ж Японія, взагалі не має "мирної угоди" з Росією. Отже, як мінімум, окрім відшкодування Російською Федерацією всіх завданих Україні збитків, має бути поставлене питання демілітаризації РФ, особливо демілітаризації прикордонних з Україною областей й відповідно мають бути чітко прописані дії України в разі порушення Росією даних зобов'язань.
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16.04.2022 18:42 Ответить
З кільцем в носі на цепку у дермака. Мене вже нудить від цього лайна.
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16.04.2022 18:44 Ответить
блін..невже таки сильно головою вдарився...***** та засунь ці договори собі в задницю.прихопивши туди єрмака з арахмією.на хера ти за людей сам все вирішуєш?остановись.
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16.04.2022 18:51 Ответить
Невже це так і навчився нічому,що до сих пір грезит русским миром на могилах українців. Хто дав йому повноваження вирішувати долю людей без їх згоди
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16.04.2022 18:55 Ответить
Пора Джонсону знову з Лондона їхати вправляти декому мозги. Бо за тиждень відпустило і знову понос про очко *****
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16.04.2022 18:56 Ответить
Йому треба було бути практологом.
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16.04.2022 19:37 Ответить
Ще з ранішнього оголошення про кількість загиблих воїнів ЗСУ, потім плавного переходу про необхідність закінчення війни, стало зрозуміло що нас вже до чогось готують. Тепер ще такий месендж... Здається мені, що має бути якась полна хрєнь, яка явно не буде до вподоби більшості населення. Пахне зрадою...
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16.04.2022 18:56 Ответить
Ну шо він пише?!! Отак ніби нічо-нічо…… А потім щось як *******… І перекреслив всі напрацювання і всю любов свого народу!!! Президенте, візьміть собі якогось цензора у поміч,бо то капець якийсь!!!
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16.04.2022 18:56 Ответить
Це все піз..ож для того щоб перебити тему Петрових "Нептунів", а то з медведчуком слабенько вийшло
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16.04.2022 18:58 Ответить
У Японії 80 років немає мирного договору з росією, бо вони поставили умову,тільки коли повернуть свої території, тоді підпишуть.
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16.04.2022 19:02 Ответить
Люди, да когда же вы наконец думать начнете? Я не голосовал за Зелю и не собираюсь этого делать в будущем. Но мне не нравится, как сейчас СМИ пытаются выкрутить ситуацию. Из того, что понял я, Зеленский наконец-то дипломатично заявил, что параша не может являться гарантом безопасности Украины! И это правильно! Я не знаю, кто его надоумил (может кто-то из консультантов Цензор читает), но это правильное заявление...
Само собой что я вообще изначально за НАТО. И на мой взгляд от НАТО отказываться нельзя. Но я не владею всей информацией, я не знаю положения дел на фронте, я не знаю договоренностей между политиками. Параша и белорашка в качестве гарантов лично для меня являются красными линиями, а остальное нужно обсуждать. Т.е. на данный момент президент ничего страшного не заявил. Он просто начал наконец-то играть в дипломатию. Если никто не даст полноценный гарантий, курс страна не изменит, но зато у нас будут основания сказать ,что мы пытались договориться!
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16.04.2022 19:08 Ответить
Как же хочеться спасти росию!
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16.04.2022 19:13 Ответить
Кровавый Пастор сказал что мы переломаем хребет росие, а этот клоун все о мирном договоре, как вшивый о бане...
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16.04.2022 19:16 Ответить
мирний договір за "зе" рівносильний тому, що "зе" дає свідомо рашистському кровожадному вбивці і окупанту України і її народу ,другу спробу докінчити,знищити,вбити Україну після того, як йому цього не вдалося зробити з першого разу.
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16.04.2022 19:20 Ответить
Гарантії безпеки це тільки ЗСУ
яки ще відносиня прибирають усіх орков з України, та крапка
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16.04.2022 19:21 Ответить
Он што до сих пор глядит ***** в глаза и видит там мир? Кто имеет с ним контакт, плесните ему в харю холодной водой. Этоя так толерантно, лучше конечно того типа в морду чем нибудь по острее.
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16.04.2022 19:23 Ответить
ДОГОВІР? З РАХОЮ? ЦЕ ТИПУ ТАКИЙ ГУМОР У ЗЕЛІНСЬКОГО?
Дякую, прокричався вголосіну)))
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16.04.2022 19:38 Ответить
За корабєлом
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16.04.2022 19:47 Ответить
Опять за свое, придурок. Если ты ету капитуляцию подпишешь, я со своей семьей валю из етой страны. И думаю миллионы людей сделают то же самое. Скорее, миллионы выехавших даже не вернутся в Украину, если Украина опять вернется в 90-е поменяв вектор с НАТО на *нейтральный* статус.
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16.04.2022 19:48 Ответить
Вартість паперу буде вищою за викладене на тому папері. Якось так
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16.04.2022 19:49 Ответить
Маємо попугая на чолі держави: хто що останнім скаже - те воно і повторює, без жодного розуміння (попугай же не стратег, його роль це забавляти людей).

Сказав Подоляк: нейтральна Украіна - папуга почала кричати «Нато нас не хоче», не треба нам Нати.

Приіхав Джонсон, сказав папузі: та навіщо вам ті перемовини, у вас є шанси перемогти. Підскочила папуга в екстазі, покричала про перемогу.

Поіхав Джонсон, поіхали додому інші гості, які радили папузі те, що й Борис. Прокинувся папуга, в голові гуде, щось треба думати...
Але тут Єрмак на вушко прошепотів: «ми про все домовились, два договори, три гаранти»... Одразу полегшало, одразу стало ясно, що тре робить - і думати не треба, як завжди.

І це вже не смішно; це біда.
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16.04.2022 19:50 Ответить
«Я - за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей», - сказал украинский президент.
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16.04.2022 21:53 Ответить
И какой это мирный договор и отношения могут быть с орками убивавшими и насиловавшими наших женщин и детей, сдиравших живьем кожу с наших людей, вспарывавших животы, выкалывавшими глаза, отреавшими конечности нашим людям? С кем ты падло хочешь мир подписать? Какой может быть мр когда сейчас окупирован крым и дамбас где миллионы наших людей в окупации?
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16.04.2022 19:52 Ответить
Довбойоб.
Вибачте за французьку.
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16.04.2022 19:52 Ответить
о каких гарантиях от кацапов оно говорит? кацапня не признает Украину и украинский народ, а этот наркоман хочет с ними договора подписывать, кончене
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16.04.2022 20:24 Ответить
****** приплыли, договор о гарантии безопасности? С козломордыми. Это какое то издевательство. Капитуляция параши, вывод войск и репарации. Виновных автоназия
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16.04.2022 20:57 Ответить
Єдиною підставою для мирного договору з росією може бути тільки її безумовна апітуляція.
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16.04.2022 21:11 Ответить
Саме так, два документи: один про капітуляцію росії і звільнення ВСІХ окупованих територій, а другий документ про виплату репарацій. Все інше - від лукавого.
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16.04.2022 21:18 Ответить
Репарації (за смерті і руйнування) повинна виплатити параша після підписання капітуляції.
Вона її не збирається підписувати.
Буде мирний договір, ... вашу мать.
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16.04.2022 21:22 Ответить
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16.04.2022 21:27 Ответить
Шут гороховий став на стежку яка веде до батька його духовного, януковича. Не встигне добігти.

Переговори з окупантами мають вестися лише на предмет капітуляції фашистів, відновлення агресором зруйнованого війною і умови виплати контрибуцій .
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16.04.2022 21:33 Ответить
В чому відмінність гарантій від вступу в НАТО? Якщо умови гарантій аналогічні НАТО, то краще одразу йти в НАТО та не видумувати аналоги. А аналоги або версії N2 Будапешського меморандуму нам не потрібні.
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16.04.2022 21:58 Ответить
Пісню згадав - Мальчік хочєт в Ростов
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16.04.2022 22:00 Ответить
Он не идиот. Они что-то мутят. Нас подготавливают.
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16.04.2022 22:45 Ответить
нет, скорее проверяют реакцию, не похоже на подготовку
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16.04.2022 23:14 Ответить
ОПЯТЬ???!!!!!!
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17.04.2022 02:11 Ответить
Бедный Володя - пластинку в голове заело. Отношений с рашей не может быть минимум на сто лет вперед. А гарантий от орды станет ожидать лишь сумасшедший...
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17.04.2022 08:53 Ответить
Договор с Россией о гарантиях безопасности. Надо же,никогда не было. И вдруг опять!
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06.06.2022 23:34 Ответить
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