Мирный договор с РФ может состоять из двух документов. Один из них о гарантиях безопасности, другой – об отношениях Украины и России, - Зеленский
Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства заявил в интервью украинским онлайн-медиа.
"Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен относиться к гарантиям безопасности для Украины, другой – непосредственно к ее отношениям с Российской Федерацией.
Я считаю, это могут быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ - с Россией", – отметил президент.
По словам Зеленского, Москва хотела бы иметь один договор, в котором есть решение всех вопросов.
"Однако все не совсем видят себя за одним столом из РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", – пояснил глава государства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна не формализовала готовность выступить гарантом безопасности Украины, - Зеленский
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ЖОДНИХ УГОД !
ця територія, населена тупою біомасою і виродками роду людського повинна бути знищена.
Смерть москалям.
"ПАсматреть в глаза путЕну и сойтись пА середине",
Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший - безпосередньо її відносин із Російською Федерацією. Джерело:
Який сором бачити та чути оце! Він не є ані президент, ані верховний головнокомандуючий. Він є кукла, актор який грає роль президента. І в першу чергу зрадник
PS: зЕ, учи историю, или на арену цирка...
Відповідь: ага, якшо тими папірцями вибудувати Великий Китайський Мур
Какой договор с убийцей! Чтобы он не убивал какое то время, или убивал, но не сразу, или
убивал только определённую часть населения? Я боюсь, что на нашем Президенте испытывают
какое то новое оружие на расстаянии, либо семью держат в заложниках, либо надо проверить
близких друзей и соратников на вшивость. Кто, какой психиатр может взять на себя гарантии
за больных людей из российского руководства?
Господи, даже Ты не способен такое придумать! Но не для этого погибают лучшие сыны и
дочери нашей страны, не об этом просят замордованные души детей наших, руины городов!
Захищати територіальну цілісність України, права громадян України, згідно Конституції України, обов'язок кожного громадянина. Президента - тим більше. Так само, в Конституції України закріплено курс України на членство в НАТО.
Якщо Президент України порушує Конституцію України, чи хоча б закликає до цього - він вже чинить злочин.
Не може бути в принципі жодних "мирних угод"з агресором, доки війська агресора знаходяться на території України (включаючи Крим і ОРДЛО), доки не виплачені компенсації та відшкодування країною агресором завданих Україні збитків, доки не видані й не покарані усі особи, котрі вчиняли військові злочини проти Українців. Доки цього не сталося, будь-які заклики до "миру" з окупантом фактично є злочином. Будь-які заклики до "миру" з окупантом, який скоює військові злочини проти Українського народу, який прямо позначив метою свого вторгнення - цілковите винищення, геноцид Українського народу - є, фактично, співучастю у геноциді Українського Народу, співучастю у військових злочинах. Отже - є злочином і є Державною зрадою.
Відповідно, особа, котра до цього закликає є зрадником й злочинцем.
Відповідно й мають реагувати на ці заклики уповноважені Органи Державної влади, силові структури й т.д.
Якщо вони не реагують відповідним чином, то вже самі стають співучасниками військових злочинів й геноциду вчиненого Російською Федерацією проти України, Українського народу (військові злочини, доречи, не мають строку давності) з відповідними наслідками.
Загалом, будь-яка "мирна угода" України з Росією, навіть у разі відшкодування останньою всіх завданих збитків, в принципі є вельми спірним питанням. Адже Росія не дотримується жодних угод і є дуже сумнівним, чи ми можемо за нинішніх обставин зв'язувати себе якимись неприродними "зобов'язаннями" щодо цього "держутворення". Та ж Японія, взагалі не має "мирної угоди" з Росією. Отже, як мінімум, окрім відшкодування Російською Федерацією всіх завданих Україні збитків, має бути поставлене питання демілітаризації РФ, особливо демілітаризації прикордонних з Україною областей й відповідно мають бути чітко прописані дії України в разі порушення Росією даних зобов'язань.
Само собой что я вообще изначально за НАТО. И на мой взгляд от НАТО отказываться нельзя. Но я не владею всей информацией, я не знаю положения дел на фронте, я не знаю договоренностей между политиками. Параша и белорашка в качестве гарантов лично для меня являются красными линиями, а остальное нужно обсуждать. Т.е. на данный момент президент ничего страшного не заявил. Он просто начал наконец-то играть в дипломатию. Если никто не даст полноценный гарантий, курс страна не изменит, но зато у нас будут основания сказать ,что мы пытались договориться!
яки ще відносиня прибирають усіх орков з України, та крапка
Дякую, прокричався вголосіну)))
Сказав Подоляк: нейтральна Украіна - папуга почала кричати «Нато нас не хоче», не треба нам Нати.
Приіхав Джонсон, сказав папузі: та навіщо вам ті перемовини, у вас є шанси перемогти. Підскочила папуга в екстазі, покричала про перемогу.
Поіхав Джонсон, поіхали додому інші гості, які радили папузі те, що й Борис. Прокинувся папуга, в голові гуде, щось треба думати...
Але тут Єрмак на вушко прошепотів: «ми про все домовились, два договори, три гаранти»... Одразу полегшало, одразу стало ясно, що тре робить - і думати не треба, як завжди.
І це вже не смішно; це біда.
Вибачте за французьку.
Вона її не збирається підписувати.
Буде мирний договір, ... вашу мать.
Переговори з окупантами мають вестися лише на предмет капітуляції фашистів, відновлення агресором зруйнованого війною і умови виплати контрибуцій .