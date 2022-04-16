Мирный договор с РФ может состоять из двух документов. Один из них о гарантиях безопасности, другой – об отношениях Украины и России, - Зеленский

Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства заявил в интервью украинским онлайн-медиа.

"Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен относиться к гарантиям безопасности для Украины, другой – непосредственно к ее отношениям с Российской Федерацией.

Я считаю, это могут быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ - с Россией", – отметил президент.

По словам Зеленского, Москва хотела бы иметь один договор, в котором есть решение всех вопросов.

"Однако все не совсем видят себя за одним столом из РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", – пояснил глава государства.

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