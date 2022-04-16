Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на всех переговорах с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки.

"Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Тупик – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", - объяснил Зеленский.

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