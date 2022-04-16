Две ракеты оккупантов сбили в Запорожье: Женщина получила травмы от обломков стекла

В Запорожье женщина получила травмы в результате падения обломков российской ракеты, сбитой силами ПВО.

Об этом в Telegram сообщила Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах вылетели окна.

"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена ​​в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении.

Женщине оказана медицинская помощь в условиях больницы, в дальнейшем пациентка будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. Все подробности инцидента уточняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​впоследствии.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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