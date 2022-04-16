Две ракеты оккупантов сбили в Запорожье: Женщина получила травмы от обломков стекла
В Запорожье женщина получила травмы в результате падения обломков российской ракеты, сбитой силами ПВО.
Об этом в Telegram сообщила Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах вылетели окна.
"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении.
Женщине оказана медицинская помощь в условиях больницы, в дальнейшем пациентка будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.
Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. Все подробности инцидента уточняются. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии.
Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
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до этого с неделю назад 3 сразу сбили... и тут еще парочка!!!
Но обломки упали в жилом квартале, в домах повылетали стёкла, вследствие чего пострадала 29-летняя женщина, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет.
Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
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