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Новости Война
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Две ракеты оккупантов сбили в Запорожье: Женщина получила травмы от обломков стекла

війна

В Запорожье женщина получила травмы в результате падения обломков российской ракеты, сбитой силами ПВО.

Об этом в Telegram сообщила Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах вылетели окна.

"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена ​​в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении.

Женщине оказана медицинская помощь в условиях больницы, в дальнейшем пациентка будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. Все подробности инцидента уточняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​впоследствии.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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Запорожье (2651)


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Топ комментарии
+7
ППО України-респект...
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16.04.2022 18:24
+6
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16.04.2022 18:30
+6
я в Зп и точно знаю чем сбили... слава ВСУ!!!
до этого с неделю назад 3 сразу сбили... и тут еще парочка!!!
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16.04.2022 18:59
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ППО України-респект...
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16.04.2022 18:24 Ответить
Значить є чим збивати. Мають відповідну рогатку.
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16.04.2022 18:44 Ответить
я в Зп и точно знаю чем сбили... слава ВСУ!!!
до этого с неделю назад 3 сразу сбили... и тут еще парочка!!!
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16.04.2022 18:59 Ответить
Люто плюсую, сам тоже из Запорожья, знаю где сбили (летели наверно на Днепр), слава нашим доблестным ПВО и ВСУ.
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16.04.2022 20:03 Ответить
Маякни хоть в каком районе. Сам на даче, но слышал что-то серьезное под утро.
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16.04.2022 20:12 Ответить
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16.04.2022 18:30 Ответить
Американські петріоти вже на чергуванні. Відсоток збитих ракет збільшився. Гут!
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16.04.2022 18:32 Ответить
як би ж..
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16.04.2022 18:38 Ответить
Я теж із Запоріжжя родом.
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16.04.2022 20:54 Ответить
Странно не че не слышно с 24 фев числа кроме сирены иногда...
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16.04.2022 21:03 Ответить
И слава Богу и ЗСУ вся слава и хвала, что мы в ЗП ничего не слышим кроме сирен!
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16.04.2022 21:10 Ответить
Запорожье сегодня были обстрелы. ПВО отработала на отлично, сбив две вражеские ракета.

Но обломки упали в жилом квартале, в домах повылетали стёкла, вследствие чего пострадала 29-летняя женщина, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
https://t.me/truexanewsua/41682
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16.04.2022 21:35 Ответить
 
 