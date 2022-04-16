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Новости Санкции против России
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Наложенные на РФ санкции слабоваты, Европа не делает всего, что должна, - премьер Польши Моравецкий

моравецький

Польша делает все возможное, чтобы помочь Украине победить российского агрессора, но европейские санкции против РФ на сегодняшний день являются слабыми, их нужно ввести против российских энергоносителей.

Об этом во время пасхального видеообращения к полякам заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил председатель Совета министров РП, Варшава делает очень много, чтобы за восточной границей Польши как можно скорее наступил мир, "чтобы Украина победила в войне с российским агрессором".

Он добавил, что правительство страны одновременно делает все возможное, чтобы нивелировать для поляков экономические последствия войны россии против Украины.

В этом контексте премьер Польши подчеркнул, что правительство приняло так называемый "антипутинский щит" в экономике, в частности, снижая таможенную пошлину на базовые товары, в частности на энергию и топливо.

Он напомнил, что еще перед полномасштабной агрессией россии против Украины Польша предупреждала, к чему ведет проект Nord Stream 2 и на что направлены имперские планы кремля. Он напомнил, что еще перед полномасштабной агрессией россии против Украины Польша предупреждала, к чему ведет проект Nord Stream 2 и на что направлены имперские планы кремля.

"Смотря на российские зверства в Буче, Краматорске, Мариуполе, Гостомеле, Ирпене, надо прямо сказать: Европа не делает всего, что должна делать. Наложенные на сегодня санкции (против рф – ред.) слабые. Мы громко говорим: нет – российской нефти, нет – российскому газу, нет – российскому углю", - подчеркнул председатель Совета министров РП.

Он добавил, что правительство РП сделает все возможное, чтобы санкционные решения против россии в меньшей степени касались кошельков поляков.

В обращении Моравецкий также подчеркнул, что сейчас о Польше говорят "много и хорошо". По его словам, каждая польская семья, принявшая в свой дом беженцев, внесла в это свой вклад. Он подчеркнул, что рядовые поляки, неправительственные организации, представители местных администраций сейчас показывают всему миру, что означает солидарность.

Как сообщалось, накануне в Польше вступил в силу закон о запрете импорта в страну угля и кокса из россии.

Польша (8409) санкции (11289) Евросоюз (17121) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+21
Дякуємо польським друзям за підтримку...
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16.04.2022 18:32
+14
dziękuję Polsko.
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16.04.2022 18:35
+11
спасибо! Польша как никто другой взбадривает Европу...
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16.04.2022 18:33
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Дякуємо польським друзям за підтримку...
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16.04.2022 18:32 Ответить
спасибо! Польша как никто другой взбадривает Европу...
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16.04.2022 18:33 Ответить
Мерзкий поступок, когда думаешь ниже уже некуда, россия пробивает очередное дно "
У мемориала в Катыни прошла акция, обращенная к простым польским гражданам"
https://www.youtube.com/watch?v=qmPnM4lsTB0&t=9s
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16.04.2022 18:33 Ответить
dziękuję Polsko.
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16.04.2022 18:35 Ответить
дякуємо Вам, польский народе! У важкі часи ви підставили плече, приймаєте наших жінок і дітей, допомогаєте де тільки можете.
Після війни, ми врегулюємо наші спільні історичні питання, і будемо разом триматись.
Україна-Польща, за підтримки Британіі та США складе серйозну конкуренцію Німеччина-Франція, і буде відігравати провідну роль у всьому ЕС.
Богдане, Хмельницький, вибач, ти був не правий - ляхи виявились людянішими за москалів
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16.04.2022 18:36 Ответить
У цьому контексті прем'єр Польщі підкреслив, що уряд прийняв так званий "антипутінський щит" в економіці, зокрема знижуючи митний збір на базові товари, зокрема на енергію та паливо.
 То есть -- ни от чего парашного, Польша резко не отказалась -- только таможенный сбор изменила...
К тому же, поляки перестали в Германии работать. Но уже давно -- ещё с Ковида -- и я не знаю, почему?
Пан шо-то мутит левое... Типа Зеленского.
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16.04.2022 18:36 Ответить
ВСУ уничтожили еще одного путинского генерал-майора

Сегодня заместителя командующего 8-й армией Владимира Фролова похоронили в Санкт-Петербурге.

16 апреля в Петербурге https://www.unian.net/war/unichtozhen-v-chernobaevke-vsu-likvidirovali-eshche-odnogo-rossiyskogo-generala-arestovich-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11759224.html похоронили заместителя командующего 8-й армией, генерал-майора Владимира Петровича Фролова.
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16.04.2022 18:40 Ответить
який це вже на рахунку? 9ий?
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16.04.2022 18:51 Ответить
Ясне діло мало. Але гроші не пахнуть. І не червоного кольору.
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16.04.2022 18:41 Ответить
будут новые союзы...фундамент уже заложен.
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16.04.2022 18:48 Ответить
Україна словами президента руйнує всі протипутинські заслони фейковими договорняками. Що там в офісі від стресу приймають,бо таке нестійке бачення війни. Один день ні метра землі України, другий уже договори і не один. Боже бережи Україну
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16.04.2022 19:03 Ответить
эх запустил бы плешак хоть один калибр по берлину сразу бы и санкции ввели адекватные а не это что имеем
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16.04.2022 19:16 Ответить
Імпотентні "пекельні санкції" тільки заоохочують путлєра до подальшої експансії.
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16.04.2022 19:51 Ответить
 
 