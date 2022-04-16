Наложенные на РФ санкции слабоваты, Европа не делает всего, что должна, - премьер Польши Моравецкий

Польша делает все возможное, чтобы помочь Украине победить российского агрессора, но европейские санкции против РФ на сегодняшний день являются слабыми, их нужно ввести против российских энергоносителей.

Об этом во время пасхального видеообращения к полякам заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил председатель Совета министров РП, Варшава делает очень много, чтобы за восточной границей Польши как можно скорее наступил мир, "чтобы Украина победила в войне с российским агрессором".

Он добавил, что правительство страны одновременно делает все возможное, чтобы нивелировать для поляков экономические последствия войны россии против Украины.

В этом контексте премьер Польши подчеркнул, что правительство приняло так называемый "антипутинский щит" в экономике, в частности, снижая таможенную пошлину на базовые товары, в частности на энергию и топливо.

Он напомнил, что еще перед полномасштабной агрессией россии против Украины Польша предупреждала, к чему ведет проект Nord Stream 2 и на что направлены имперские планы кремля. Он напомнил, что еще перед полномасштабной агрессией россии против Украины Польша предупреждала, к чему ведет проект Nord Stream 2 и на что направлены имперские планы кремля.

"Смотря на российские зверства в Буче, Краматорске, Мариуполе, Гостомеле, Ирпене, надо прямо сказать: Европа не делает всего, что должна делать. Наложенные на сегодня санкции (против рф – ред.) слабые. Мы громко говорим: нет – российской нефти, нет – российскому газу, нет – российскому углю", - подчеркнул председатель Совета министров РП.

Он добавил, что правительство РП сделает все возможное, чтобы санкционные решения против россии в меньшей степени касались кошельков поляков.

В обращении Моравецкий также подчеркнул, что сейчас о Польше говорят "много и хорошо". По его словам, каждая польская семья, принявшая в свой дом беженцев, внесла в это свой вклад. Он подчеркнул, что рядовые поляки, неправительственные организации, представители местных администраций сейчас показывают всему миру, что означает солидарность.

Как сообщалось, накануне в Польше вступил в силу закон о запрете импорта в страну угля и кокса из россии.