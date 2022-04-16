Оккупанты за сутки в Луганской области повредили 10 объектов инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающий завод и больницу, - ОВА

За сутки российские оккупанты повредили десять объектов инфраструктуры в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки россияне повредили десять объектов инфраструктуры - нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске. Частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, вчера вечером был открыт огонь по рынку в Северодонецке, загорелись несколько магазинов и кафе. Сегодня днем – по местам торговли в Лисичанске. Там, где в субботу, даже во время войны, многолюдно.

"После обстрела пламя распространилось на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе, загорелись три хлебных фургона, еще пять удалось спасти. Также повреждено здание лечебного учреждения в Привилле", - добавил он.

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