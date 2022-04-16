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Новости Война
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Оккупанты за сутки в Луганской области повредили 10 объектов инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающий завод и больницу, - ОВА

війна

За сутки российские оккупанты повредили десять объектов инфраструктуры в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки россияне повредили десять объектов инфраструктуры - нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске. Частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, вчера вечером был открыт огонь по рынку в Северодонецке, загорелись несколько магазинов и кафе. Сегодня днем – по местам торговли в Лисичанске. Там, где в субботу, даже во время войны, многолюдно.

"После обстрела пламя распространилось на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе, загорелись три хлебных фургона, еще пять удалось спасти. Также повреждено здание лечебного учреждения в Привилле", - добавил он.

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Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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орки прощение должны выстрадать...всем составом...
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16.04.2022 18:56 Ответить
ну что тут сделаешь? асвабаждают от нациков и бендеровцев Луганщину...
а за одно и от заводов, домов и людей...
спрашивается - надо ли эти развалины *****??? нет...
ему нужна вся Украина в развалинах....
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16.04.2022 18:56 Ответить
о лунных пейзажах мычтают..лунатики,блеать.
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16.04.2022 19:01 Ответить
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16.04.2022 18:58 Ответить
Інфографіка видання Forbes про те, скільки сировини і якої вартості можна видобути із знищеної техніки орків

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16.04.2022 18:59 Ответить
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16.04.2022 19:02 Ответить
Алчевськ UA🇺🇦
@AlchevskUA
· 1 год
Хлопець на фото - волонтер, який допомагає ексгумувати тіла із братських могил у на Київщині.

Щоб зрозуміти жахіття Бучанської різанини можна подивитися на його обличчя. Він щойно дістав із землі десятки жорстоко вбитих українців.
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16.04.2022 19:03 Ответить
Ган-трак - нова реальність для армії РФ
24 лютого українське військо регулярно захоплювало та знищувало російські бронеавтомобілі всіх видів, загальний рахунок яких вже давно йде на сотні одиниць.
Звісно, рано чи пізно, це мало спричинити дефіцит нових машин, зокрема таких як "Тайфун-К" - спеціалізованого броньованого "КамАЗа". І в цій ситуації рашистам не залишилось нічого окрім відкрити власне кустарне виробництво аналогічних машин прямо на передовій. Фото одного з таких зразків вже потрапили у мережу.


Варто зазначити, що це саме "класичний" ган-трак - звичайна вантажівка на яку наварили броню та встановили зенітну установку ЗУ-23-2. Єдина причина поява таких саморобних машин - різкий та катастрофічний брак штатної бронетехніки.

І це бронювання потрібно відрізняти від намагання рашистів, за допомогою березок та металопрофілю, зробити тюнинг своїм транспортним вантажівкам для того щоб отримати ілюзорні шанси зберегти своє життя.

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16.04.2022 19:09 Ответить
 
 