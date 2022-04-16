Россия хочет оккупировать как можно больше территорий, чтобы давить на переговорах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы встреча с РФ состоялась как можно скорее
Об этом глава государства сообщил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, пойдут ли они на это, на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", – пояснил он.
"Они хотят забрать какую-то нашу территорию оккупировать побольше, чтобы оказать такое давление. Ну тогда это не о дипломатии. А зачем мы встречаемся? Для меня непонятно, чего встречаться, если у них желание захватить все государство", - сказал президент, но добавил, что Украина готова вести диалог по многим спорным вопросам и искать их решение.
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Що в біса це вирішить ?
Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
Всі знають, що кацапи прийшли нас знищити. Також всі розуміють, що ми будемо їх вбивати.
Така була програма. І її підтримали 73 %.
Звісно їх надурили, і профінансували це якраз люди з кремля.
Нє, можливі переговри в такому випадку, але короткі. Бо про капітуляцію довго не говорять - підписують те, що підсовує на підпис "та сторона".
"А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу "
На шизу схоже?
"Бридко підозрювати когось, коли існує абсолютна певність." (Станіслав Єжи Лец)
Дипломатії НУЛЬ, Порох би ***** досі дурив як хотів.
тобто дурня і покидька зе їм не вистачає?
Зайве визнання, шо на лайно покладатися не може навіть х**ло
73 - можуть!
- Проснись, ти сериш!
Хтось, вийміть вже його з "теплої ванни" дермака і обдристовича!
На лицо - сдача херсонской области, чем дольше продлится оккупация - тем сложнее освобождать, неужели не понятно.
Очевидно, що їм території вже досить.
От туди нехай і повертаються, поки ще можуть повернутися. Інакше будуть знешкоджені (знищені).
Просто це запитання не риторичне. І його треба розглядати і давати на нього відповіді як на не риторичне, а практичне запитання:
- "У них" є бажання всю захопити державу? - Так.
- Це бажання "у них" зникло? - Ні.
- Для чого зустрічатися? - Кому?
Путлер посилає своїх людей для того, щоб вони прийняли капітуляцію України.
Зеленський обманює себе надією, що, начебто, частково вдовольнивши апетит хижака (частково задовольнивши його бажання шляхом дарування йому деяких територій України), зміг би отримати припинення вогню.
Україні і людям тут ці переговори не потрібні, тому що потрібні всі території і не ілюзія безпеки, а справжня безпека.