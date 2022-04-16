Россия хочет оккупировать как можно больше территорий, чтобы давить на переговорах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы встреча с РФ состоялась как можно скорее

Об этом глава государства сообщил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, пойдут ли они на это, на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", – пояснил он.

"Они хотят забрать какую-то нашу территорию оккупировать побольше, чтобы оказать такое давление. Ну тогда это не о дипломатии. А зачем мы встречаемся? Для меня непонятно, чего встречаться, если у них желание захватить все государство", - сказал президент, но добавил, что Украина готова вести диалог по многим спорным вопросам и искать их решение.

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