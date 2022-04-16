РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11358 посетителей онлайн
Новости Война
9 631 85

Россия хочет оккупировать как можно больше территорий, чтобы давить на переговорах, - Зеленский

буча,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы встреча с РФ состоялась как можно скорее

Об этом глава государства сообщил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, пойдут ли они на это, на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", – пояснил он.

"Они хотят забрать какую-то нашу территорию оккупировать побольше, чтобы оказать такое давление. Ну тогда это не о дипломатии. А зачем мы встречаемся? Для меня непонятно, чего встречаться, если у них желание захватить все государство", - сказал президент, но добавил, что Украина готова вести диалог по многим спорным вопросам и искать их решение.

Также смотрите: Участникам пророссийских автопробегов в Германии сожгли автомобили. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20348) россия (95515) переговоры с Россией (963)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+63
У Зеленского, прямо мания, какая-то на эту зустрич.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:38
+55
Для чого зустрічатись з пуйлом ?
Що в біса це вирішить ?
Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:37
+39
Именно для этого и разминировали всё на юге- от Херсона до Марика...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для чого зустрічатись з пуйлом ?
Що в біса це вирішить ?
Вовочка хоче на колінці стати ? Хоче щось здати ?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:37 Ответить
Не нужно никаких встреч !!! Всех свинособак убить территории освободить !!! Донбасс и Крым очистить полностью !!! Капитуляция ***** без вариантов
показать весь комментарий
16.04.2022 19:51 Ответить
Это и дураку ясно,она хочет не только захватить,а уже уничтожает украинскую нацию !Пусть не преуменьшает преступления ТЕРРОРИСТА № 1‼️С террористами переговоры не ведут ! С Усамой бен Ладеном не договаривались‼️Есть снайпер "Валли" и он с удовольствием поможет раздавить мерзость ботоксную "МОЛЬ"
показать весь комментарий
16.04.2022 19:52 Ответить
мені поки що теж,ні одна подоляківська тварюка не відповіла,що такого він може сказати *****,щоб хоча б його здивувати)))
показать весь комментарий
17.04.2022 00:55 Ответить
У Зеленского, прямо мания, какая-то на эту зустрич.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:38 Ответить
Такі речі вже не можна залагодити.
Всі знають, що кацапи прийшли нас знищити. Також всі розуміють, що ми будемо їх вбивати.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:40 Ответить
розуміють не всі. бубочка скоріш за все нє
показать весь комментарий
16.04.2022 20:21 Ответить
Заткнися вже!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:39 Ответить
зелік так і не порозумнішав за роки презеденства..... є можливість добити орду, а воно все хоче подивитися в очі путлєра
показать весь комментарий
16.04.2022 19:39 Ответить
Судячи з "міротворчєского брєда" ЗЕ, його для цього прокацаплені ****** "тягли" в президенти. Ось і відпрацьовує як може, піаніст хєров. За визначенням, Президент є гарантом Конституції в якій чітко вказано щодо цілістності держави в межах її кордонів і орієнтації на вступ до ЄС та НАТО. То чи на своєму місці Зе намагаючись нав'язати Україні мир на умовах ***** та ще й видати капітуляцію за вимогу самої України. І це при тому що ***** "ігнорує" клована і він "змушений" принижувати себе і країну виклянчуючи як жебрак убогий у ***** "аудієнцію". Тьфу, гівно...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:02 Ответить
законно избранное ...
показать весь комментарий
16.04.2022 21:15 Ответить
Именно для этого и разминировали всё на юге- от Херсона до Марика...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:40 Ответить
А де ти раніше був??? Коли цькував зусилля Пороха і ніс дічь за базар не відповідаючи! І ось ця мить - відповісти за базар! Саме так тебе Пуйло і сприймав! Саме тому й вирішив напасти. БО ТИ ДАВ ПРИВІД!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:40 Ответить
Перед виборами говорили, що війна вигідна лише Порошенку і його людям. Тому варто прибрати їх і одразу ж домовитись з фуйлом про мир.
Така була програма. І її підтримали 73 %.
Звісно їх надурили, і профінансували це якраз люди з кремля.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:43 Ответить
сватов и папиков никто не отменял
показать весь комментарий
16.04.2022 19:55 Ответить
Что то пошло не так видимо... Просто пуТин недоговороспособен?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:55 Ответить
а тепер вони ховають близьких, рідних, друзів і... проклинають Пороха! (((
показать весь комментарий
17.04.2022 02:04 Ответить
Путин напал из-за внутренних проблем. Прицепиться он мог к чему угодно. Это бред.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:19 Ответить
х-йло напло бо побачило можливість, якої не було раніше. І ймовірно зійшлись в ціні з папою карло. Бо 100 млрд, які були попередньо озвучені, це було занадто.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:50 Ответить
Переговори наше ЗЕлене всьо!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:40 Ответить
додумався таки
показать весь комментарий
16.04.2022 19:40 Ответить
якщо вони не погоджуються вийти нах з нашої території - то які можуть бути переговори? Про що?
Нє, можливі переговри в такому випадку, але короткі. Бо про капітуляцію довго не говорять - підписують те, що підсовує на підпис "та сторона".
показать весь комментарий
16.04.2022 19:42 Ответить
Они будут атаковать нас нашими же людьми. После типа референдума и провозглашения ХНР они мобилизуют десятки тысяч мужчин и погонят их на Николаев. Если захватят Николаевскую область все тоже самое и так далее. Поэтому важно в самое ближайшее время отбить Херсон как минимум.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:42 Ответить
100%! Врага надо окружать, а не атаковать в лоб. Надо окружить херсонскую группировку врага и отрезать коммуникации и пути сообщения для каховской группировки. Тогда можно принудить их к сдачи.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 19:43 Ответить
чувак всю каденцию собирался лысого в прыжке цьомкать...а тут непонятки с напрягами..
показать весь комментарий
16.04.2022 19:43 Ответить
Якщо проаналізувати всіх президентів України, то зе - президент бідоносець. Тільки за половину його каденції відбулося стільки бід для країни, що більше вже не треба. Країна втомилась від: пандемій, економічних криз, повномасштабної війни... Ця полоса невезіння має зупинитися раз і назавжди. Тому зе повинен піти аби країна почала рухатися угору.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:43 Ответить
... так завжди трапляється коли якийсь "богоізбранний" починає правити "нєізбраннимі"...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:06 Ответить
бл* ..соромлюся спитати : а хто обирав цього "богоізбранного" ? ізбрані чи неізбранні ?
показать весь комментарий
16.04.2022 21:20 Ответить
идиоты.
показать весь комментарий
16.04.2022 22:08 Ответить
як варіант...після зустрічі пу з зе, пу відкине ласти
показать весь комментарий
16.04.2022 20:24 Ответить
Вони вже зусьрічалися. Після того в нас все і почалося.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:44 Ответить
А яник тоді хто? Це саме яник хотів затягнути Україну в евроазіопський союз і в військовий союз з рашкою, перекладаючи на людську мову, це означає окупацію України без єдиного вистрілу. Зеля нічого катастрофічного поки ще не зробив, звісно у нього багато провалів.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:28 Ответить
незрозумілий набір слів.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:44 Ответить
у зельцера одна біда - ЗСУ і Залужний, які не дають подивитсь в око Саурона - прогнозую в 10-14 днів, провокацію проти Валерія...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:47 Ответить
Що твій дєрьмак говорить з цього приводу?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:47 Ответить
хто про що а вшивий за баню
показать весь комментарий
16.04.2022 19:48 Ответить
А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу" - тупий чи прикидуешся?щоб показово ти з АраХамией підписав власноруч капітуляцію щоб це було принизливо і показово щоб зняли санкції щоб узаконити окуповані теріторіїї і забути про репарації взагалі щоб орки тикали тим договором світу якщо зміниться у нас президент і захоче повернути землі і будуть казать що ми не виконуємо якщо захочем піти в наступ і ніхто потім зброї нам не дасть взагалі бо ми самі все підписали ми фізично просто не сможем деокупувати а мир буде але тимчасовий а потім через кілька років Мордор нападе і окупує всю Україну так що якщо не деокупуемо донбас і пвдень включая Крим зараз розбудовувати можна не починати орки все рівно *********** через кілька років
показать весь комментарий
16.04.2022 19:48 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб зустріч із РФ відбулася якомога швидше"

"А навіщо ми зустрічаємося? Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу "

На шизу схоже?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:49 Ответить
да
показать весь комментарий
16.04.2022 19:53 Ответить
он своей шизой прикрывает желания сдать Украину - может деньги уже заплатили а договорняк никак не сложится
показать весь комментарий
16.04.2022 20:25 Ответить
Ні, не схоже.

"Бридко підозрювати когось, коли існує абсолютна певність." (Станіслав Єжи Лец)
показать весь комментарий
16.04.2022 20:52 Ответить
Хтось закриє цього дебіла?????
показать весь комментарий
16.04.2022 19:50 Ответить
Какие на ....уй переговори ,о чем ? . Сначала пусть заберет своих орков , с Лугандона и Крыма включительно . Короче границы 2013 года . И только потом , переговоры Все прекрасно понимают , что пока орки на территории Украины , никто ничего соблюдать не будет . Будут постоянные провокации от мышебратьев . И вопрос ,а кто будет платить за восстановление Украины отвечать за преступления Как судить ***** в Гааге Какие переговоры с террористами . Тем более с ними уже был договор о дружбе и сотрудничестве , ну и где он И даже меморандум есть , о чем говорить дальше
показать весь комментарий
16.04.2022 19:53 Ответить
Сколько бы Пидоросия не окупировала она должна понимать что никто не сядет с ней за стол переговоров и никто не даст ей покоя на окупированных территориях, включая крым и ОРДЛО
показать весь комментарий
16.04.2022 19:56 Ответить
Все такие умные в комментариях, готовы только вести с россией переговоры о её безоговорочной капитуляции. А чем вы ее принуждать к капитуляции собрались? Было бы у нас штук сто баллистических ракет с ядеркой, то другое дело. Надо реальней смотреть на вещи.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:56 Ответить
Кацапы всех нас хотят убить, а территорию забрать. Твои предложения о чем с ними говорить?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:59 Ответить
окей зустрілись,***** каже : мнє весь югавасток і никакой армии у украины,а зеля что ему ответит,нет? ну тогда ***** керосин тратили на перелет?
показать весь комментарий
17.04.2022 01:02 Ответить
***, ***** незрозумів, то встрєчаюсь, то ***** надо...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:58 Ответить
****** из ОП больше переживают за своих сутенёров из кремля, чем за Украину и Украинцев.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:58 Ответить
Важко воювати Україні,коли усі зусилля Зеленського зводяться не до Перемоги і назавжди Безпеки, а до сумнівного договору і нова можливість війни. Не можна, щоб країною керував артист. Він не за роялем,
показать весь комментарий
16.04.2022 20:00 Ответить
вже зустрівся в 2019, що війна почалась.
Дипломатії НУЛЬ, Порох би ***** досі дурив як хотів.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:02 Ответить
але "мудрий нарід устал от вайни" *****...
показать весь комментарий
17.04.2022 01:03 Ответить
Які "спірні питання"? Реально людина несповна розуму... Про що він зібрався "домовлятись"? Зазирне в очі Уйла і той відразу війська виведе (і з Криму також) і репарації виплатить, чи що? Весь світ на нашому боці, є реальна можливість позбавитись небезпеки від тих мутантів назавжди, а воно "переговори"??? Щось таке несе, що мабуть і сам половини не розуміє зі сказаного...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:02 Ответить
дайте кто-нибудь этому зеленому сморчку по башке что бы он в себя пришел и не нес околесицу
показать весь комментарий
16.04.2022 20:27 Ответить
Вова,здати щось оркам піти у них на поводу тобі вже ніхто не дозволить,навіть не мрій.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:02 Ответить
Чувак ти сам відповідаєш на свої питання і далі лізеш в то болото з тими мавпами!Питання накуя!тут все,кінець або вони або ми,крапка!По середіне нічого не вийде,хочеш війти в історію нічого не підписуй а виходь з армією на наші кордони,тоді будеш в історії а по іншому ніхто тебе не згадає!
показать весь комментарий
16.04.2022 20:04 Ответить
Після Нептунів в нього якась гіперактивність...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:08 Ответить
він не виліковний ідіот
показать весь комментарий
16.04.2022 20:13 Ответить
шото боти позатикалися. не каже нічого, відать, методичка на цей рахунок...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:19 Ответить
Я смотрю не меня одного раздражают эти "мысли вслух" ни о чем и внезапный самопиар всех этих из ОП?
показать весь комментарий
16.04.2022 20:21 Ответить
"раздражают" то так дуже делікатно,це викликає справжню "бурю емоцій")))
показать весь комментарий
17.04.2022 01:05 Ответить
"Вони хочуть забрати якусь нашу територію окупувати побільше, щоб мати такий тиск"
тобто дурня і покидька зе їм не вистачає?
Зайве визнання, шо на лайно покладатися не може навіть х**ло
73 - можуть!
показать весь комментарий
16.04.2022 20:36 Ответить
Переговори = Капітуляція.

- Проснись, ти сериш!

Хтось, вийміть вже його з "теплої ванни" дермака і обдристовича!
показать весь комментарий
16.04.2022 20:38 Ответить
Идиот Орки ничего не хотят захватить, они вторглись с одной единственной целью - уничтожить украинскую нацию (окончательно решить украинский вопрос) Боже, ну какое же оно убогое и упоротое.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:41 Ответить
Він не українець, йому насрати на знищення українців. у нього бізнеса без мордору не буде.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:55 Ответить
Він не може пережити втоплення москви. Збройні Сили України звужують можливості для капітуляції, а за це йому може "сделать больно та сторона". У нього весь бізнес там. В разі програшу москалів піде побиратися по світу.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:42 Ответить
Переговоры с оккупантом должны длиться не дольше автоматной очереди.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:44 Ответить
Мне нужно встретиться с пу, но я не знаю для чего встречаться. ВСЕ, ЭТОТ ЗЕ СЛОМАЛСЯ, несите следующего! Это чистая шизофрения.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:48 Ответить
але додав, що Україна готова вести діалог щодо багатьох спірних питань та шукати їхнє вирішення. "спірні питання" на території суверенної України можуть ставитися тільки рашистським окупантом України.Обговорювати"спірні питання " котрі виставляє рашист.це заговорювати окупацію України . Це є перевірена гебнява метода куйла.котру він застосовував не одноразово ,Тільки виведення війск до границь України після цього переговори.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:48 Ответить
Пусть подписывают капитуляцию и выводят на@уй войска за поребрик
показать весь комментарий
16.04.2022 20:50 Ответить
Ну от шо йому робить? Хто-небудь, терміново телефонуйте Борисові, нехай їде знов, та мізки на місце заштовхне нашому президентові. Та чимось їх пригвинтить щоб більше не зсувались набік
показать весь комментарий
16.04.2022 20:52 Ответить
Та йому кадирка телефонував запитував, як за втоплену москву вибачатися планує ось і понесло найвеличнішого.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:58 Ответить
"що воно таке?якесь ..банько"-сказав зеленський,дивлячись у зеркало
показать весь комментарий
16.04.2022 21:10 Ответить
чтобы отдать поменьше территорий ?
показать весь комментарий
16.04.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 21:26 Ответить
М-да.... Медицина тут бессильна.
показать весь комментарий
16.04.2022 21:51 Ответить
хіба що каральна психіатрія)))
показать весь комментарий
17.04.2022 01:07 Ответить
Если мы не можем деблокировать Мариуполь или очистить Херсон, то что мы можем диктовать ! Нужно признать ,как не плачевно это выглядит ,что у врага больше ресурсов технических и людских ! Просто не известно ,какую помощь может преложить запад ,хотя я считаю .что она будет не наступательная .
показать весь комментарий
16.04.2022 21:51 Ответить
Мы не можем или мы не спешим? Людей готовых - множество, они мотивированы, но власть всё ищет способы какие уступки сделать.
На лицо - сдача херсонской области, чем дольше продлится оккупация - тем сложнее освобождать, неужели не понятно.
показать весь комментарий
16.04.2022 21:55 Ответить
Чем сложнее? Это им надо тянуть кишку продоволства и держать солдат.
показать весь комментарий
16.04.2022 22:08 Ответить
"Вони" вже забрали більше 17 млн.кв.км (територія РФ).

Очевидно, що їм території вже досить.

От туди нехай і повертаються, поки ще можуть повернутися. Інакше будуть знешкоджені (знищені).
показать весь комментарий
17.04.2022 01:26 Ответить
"Для мене незрозуміло, чого зустрічатися, якщо у них бажання всю захопити державу." - Джерело:

Просто це запитання не риторичне. І його треба розглядати і давати на нього відповіді як на не риторичне, а практичне запитання:

- "У них" є бажання всю захопити державу? - Так.

- Це бажання "у них" зникло? - Ні.

- Для чого зустрічатися? - Кому?

Путлер посилає своїх людей для того, щоб вони прийняли капітуляцію України.

Зеленський обманює себе надією, що, начебто, частково вдовольнивши апетит хижака (частково задовольнивши його бажання шляхом дарування йому деяких територій України), зміг би отримати припинення вогню.

Україні і людям тут ці переговори не потрібні, тому що потрібні всі території і не ілюзія безпеки, а справжня безпека.
показать весь комментарий
17.04.2022 01:40 Ответить
 
 