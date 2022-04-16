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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 16 апреля

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник наносил авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов.

Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 20,1 тыс. человек, 163 самолета, 145 вертолетов, 762 танка и 1 982 бронированных машины

По имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил российской федерации агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В ходе перегруппировки войск зафиксировано перемещение железнодорожным транспортом с территории республики Беларусь (железнодорожная станция "Гомель-Новобелицкая"), подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усиливают позиции вблизи Изюма, частично блокируют Харьков, - Генштаб ВСУ

На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе города Харькова.

На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 16 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое. Успехов не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории Российской федерации перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении на Барвенково и Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое воздействие и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа.

Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточит усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, города Мариуполь, а также на выходе в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты безрезультатно пытались штурмовать Марьинку, - Генштаб ВСУ

Вместе с тем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1-го армейского корпуса, действующего на Донецком направлении. Это связано с большими потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержании занятых позиций. В Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается запугивание и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 15.04.2022

армия РФ (19210) Генштаб ВС (6271) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+18
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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16.04.2022 19:42
+18
спасибо мо рф за технику )))
наши ремонтируют и дарят ее ВСУ (с напутствиями)))) пардон за плохой французский)))


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16.04.2022 19:47
+12
Вісім руснявих генералів знищено.
Вже вісім! Слава Україні!
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16.04.2022 19:52
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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16.04.2022 19:42 Ответить
спасибо мо рф за технику )))
наши ремонтируют и дарят ее ВСУ (с напутствиями)))) пардон за плохой французский)))


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16.04.2022 19:47 Ответить
Хорошего мало. Ползучее наступление продолжается.
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16.04.2022 19:48 Ответить
Из хорошего то, что оно очень медленно ползучее. А замах был на Цитадель.
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16.04.2022 20:00 Ответить
Почему не контратакуют если противник несёт большие потери,как говорит наш генштаб и у них наблюдается пониженное морально-психологическое состояние но населённые пункты всё же они занимает (некоторое время назад тот же генштаб говорил,что врага остановили по напралению из Изюма возле нп Сулиговка .Сегодня же говорит,что оккупанты захватили Сулиговку ).Что то не наблюдается у орков понижения боевого духа если они продвигаются (хоть и медленно) вперёд
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16.04.2022 20:19 Ответить
Снарядів основних калібрів не так багато залишилось, а поки що наступали в основному орки з Лугандону.
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16.04.2022 20:39 Ответить
Є таке😔, але головне не дати оточити наші війська, навіть ціною відходу, якби гірко це не звучало, головне людський ресурс, адже на Донбасі найбільш боєздатні ЗСУ.
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16.04.2022 21:04 Ответить
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16.04.2022 19:50 Ответить
А вагоны с боеприпасами ?
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16.04.2022 19:56 Ответить
Вісім руснявих генералів знищено.
Вже вісім! Слава Україні!
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16.04.2022 19:52 Ответить
"Она утонула"
Семён Скрепецкий, живопись, холст, акрил, 40/30см.
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16.04.2022 20:01 Ответить
Нехай вам, рідні, Бог допомагає! Нині всі, хто довбає ворога ординського на різних напрямках десятками тисяч - герої! Бережіть себе, хлопці та дівчата, які мужньо стоять на захисті своєї Вітчизни! Слава Героям, Слава Україні!!!
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16.04.2022 20:02 Ответить
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16.04.2022 20:08 Ответить
Дістала уже всіх ця скотиняка.
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16.04.2022 20:40 Ответить
 
 