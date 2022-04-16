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Новости Война
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С Изюма на территорию РФ принудительно вывезли более 50 жителей города, - горсовет

ізюм

Российские оккупанты в Изюме принудительно вывезли из города на территории РФ более 50 человек.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные предатели вместе с оккупантами дезинформировали местных и заявляли, что Киев и Харьков "пали", а Изюм якобы "сдали".

"В связи с этим, местным жителям предлагалось самостоятельно "эвакуироваться" из Изюма в Россию. Но значительного эффекта эта дезинформация не имела и абсолютное большинство жителей отказывалось добровольно уезжать из города, несмотря на постоянную угрозу обстрелов".

Поэтому российские оккупанты в сотрудничестве с местными предателями организовали принудительную депортацию из города более 50 изюмчан. Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска Чугуновка и дальше направились в неизвестном направлении", - рассказал Стрельник.

Он призвал жителей, ставших жертвами случаев насильственной высылки своих близких из Изюма в Россию, немедленно сообщать об этом в ближайшие отделения полиции.

"Также рекомендуем сообщить тем нашим землякам, которые выходят на связь, чтобы они по возможности избегали контактов с вооруженными лицами, не сообщали какую-либо персональную информацию о себе или членах своей семьи, не подписывали никаких документов и не предоставляли никому своих паспортов", - добавил он.

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Харьковщина (5577) Изюм (270)


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русская свинья, ты любишь своего фюрера?
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16.04.2022 20:32 Ответить
Містер кацап, ласкаво просимо піти *****
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16.04.2022 20:33 Ответить
Забанити цього пітушару.
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16.04.2022 20:33 Ответить
Крадіжка укаїнців. Работоргвля
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16.04.2022 20:36 Ответить
пока путен не сдохнет діла не буде
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16.04.2022 20:40 Ответить
А как происходит "примусова депортація"? Если отказываешься - угрожают расстрелом? НКВД насильно депортировало тысячи украинцев, латышей, татар в Сибирь.
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05.06.2022 11:16 Ответить
 
 