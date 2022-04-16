С Изюма на территорию РФ принудительно вывезли более 50 жителей города, - горсовет

Российские оккупанты в Изюме принудительно вывезли из города на территории РФ более 50 человек.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные предатели вместе с оккупантами дезинформировали местных и заявляли, что Киев и Харьков "пали", а Изюм якобы "сдали".

"В связи с этим, местным жителям предлагалось самостоятельно "эвакуироваться" из Изюма в Россию. Но значительного эффекта эта дезинформация не имела и абсолютное большинство жителей отказывалось добровольно уезжать из города, несмотря на постоянную угрозу обстрелов".

Поэтому российские оккупанты в сотрудничестве с местными предателями организовали принудительную депортацию из города более 50 изюмчан. Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска Чугуновка и дальше направились в неизвестном направлении", - рассказал Стрельник.

Он призвал жителей, ставших жертвами случаев насильственной высылки своих близких из Изюма в Россию, немедленно сообщать об этом в ближайшие отделения полиции.

"Также рекомендуем сообщить тем нашим землякам, которые выходят на связь, чтобы они по возможности избегали контактов с вооруженными лицами, не сообщали какую-либо персональную информацию о себе или членах своей семьи, не подписывали никаких документов и не предоставляли никому своих паспортов", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы. ФОТО