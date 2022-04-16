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Новости Война
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В Киеве существует опасность ракетных ударов, просим жителей, которым есть где жить за пределами города, пока не возвращаться, - председатель КГВА Жирнов

тероборона,київ

Пока идет война в Киеве существует опасность авиационных и ракетных ударов.

Об этом говорится в еженедельной сводке главы военной администрации Киева Николая Жирнова, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что неделя была относительно спокойной, в течение последних двух дней были нанесены ракетные удары по инфраструктуре столицы - в Дарницком районе и d пригороде – в районе Вишневого. В результате ударов погиб 1 человек. Пожары ликвидированы", - говорится в сводке.

Отмечается, что принимаются все необходимые меры по наращиванию подготовки к обороне города. И, в то же время, идет разблокировка улиц и улучшение сообщения внутри столицы.

Жирнов призвал киевлян не мешать выполнять свои задачи ответственным службам, особенно военным, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выехавшим из Киева рано возвращаться домой, ситуация еще остается угрожающей, - Кличко

В связи со значительным прибытием жителей столицы в администрации напомнили, что "город остается опасным".

"Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, которым есть где проживать за пределами города - не возвращаться", - подчеркнули в КМВА.

Киев (25518) переселенцы (530) Жирнов Николай (7)


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Зарано всі розслабились. Війна все ще близько.
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16.04.2022 20:56 Ответить
«Несмотря на войну, необходимо привыкнуть к мнению, что не нужно ждать момента, когда ни одного выстрела не будет. Мы все этого хотим, но может быть по-разному. Поэтому нужно работать. Я имею в виду, что экономика должна быть запущена. Без нее денег на нашу армию не будет, и это главное… Нам месяц помогут, два месяца помогут те или иные партнеры, но вечно этого не будет. Поэтому нужно работать - это ответ относительно возвращения», - резюмировал Президент.
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16.04.2022 21:03 Ответить
Хай скажут в каком городе не опасно лучше сейчас, получить ракетой. Ответ очевиден - не в одном. Одно и тоже воротят. Только вот не только киевляне возвращаются массово в Киев, а и послы многих стран и не последних, типа Турции, Франции, Италии, Чехии и так далее, а ведь послы очень много знают, они как бы первыми драпали с Киева, а теперь массово возвращаются. Делайте выводы, кароче
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16.04.2022 21:15 Ответить
В посольствах есть бомбоубежища надежные. Киевлянам у кого дома есть такое же надежное бомбоубежище и есть настроение при сигналах воздушной тревоги -спускаться туда- можно смело возвращаться.
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16.04.2022 21:56 Ответить
А что там где сейчас находятся выехавшие киевляне есть более надежные бомбоубежища, чем в самом Киеве? Одно дело, когда городу, например, как Харьков угрожают артобстрелами, тут думать нужно, уезжать или нет. Но, Киеву уже давно артобстрелы не грозят, по этому и посольства возвращаются. Ну а срашисткая ракета может достать в любом городе, будь то Киев или Львов, например, так что в бомбоубежище при любой воздушной тревоге в любом городе нужно будет спускаться, или все выехавшие за пределы Киева при воздушной тревоге не спускаются в бомбоубежища?
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16.04.2022 22:28 Ответить
Під моїм будинком взагалі нема бомбосховища. Найближче - під будинком за 400 метрів, але туди пускали тільки жителів того будинку...
Ну або метро, найближча станція за 2 км
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16.04.2022 22:52 Ответить
 
 