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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, - Генштаб

учения,херсонщина,бригада,мотопехотная

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южнобужском направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержания занятых позиций. В городе Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается запугивание и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой".

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Генштаб ВС (6271) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+18
Опять капитан очевидность. Чем дольше орки окапываются тем сложнее их будет выкурить. Когда ВСУ начнут наступление на южном направлении? Херсон в первую очередь. Местных жителей поддерживающих Украину активно зачищают. Через месяц уже будет поздно.
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16.04.2022 21:09
+14
Як що змогли здати путину херсон,то хай идут и освобождают. Рашисты опять смогли откусить у нас часть Украины.Ау,зеля,мы остаемся без моря.Бери ермака,арахамию,арестовича и в бой.Хватит за путиным бегать.
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16.04.2022 21:18
+11
Ви правильно написали, але в бункері в них все нормально. Абдристович запевнить, що орки самі вже ось-ось залишать Херсон, нам залишиться тільки після них підмести. Чомусь від справ відсторонили Марченко і зразу все почалося сипатися. Потроібно орків витісняти артилерією і партизанським рухом в місті, поки ворог не знищив проукраїнських громадян. Буданов мабуть над уим працює і навіть немає коли бідному приїхати в Київ.
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16.04.2022 21:28
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16.04.2022 21:04 Ответить
Анало - говнетная
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16.04.2022 21:13 Ответить
Опять капитан очевидность. Чем дольше орки окапываются тем сложнее их будет выкурить. Когда ВСУ начнут наступление на южном направлении? Херсон в первую очередь. Местных жителей поддерживающих Украину активно зачищают. Через месяц уже будет поздно.
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16.04.2022 21:09 Ответить
Похоже, что не будет наступления. Или сил у нас недостаточно или оружия хер его знает. Много людей смвоенкоматов по домам отправляют иине перезванивают
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16.04.2022 21:11 Ответить
І зброї, і людей ((
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16.04.2022 21:18 Ответить
Ну так тогда не понятно почему людям не перезванивают с военкоматов. Желающим воевать несколько сотен тысяч. Скорее всего проблема в оружии.
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16.04.2022 21:21 Ответить
Не думаю, що їх сотні тисяч, але навіть якщо і так, скільки з них добре підготовлені, а воювати гарматним м'ясом, то прерогатива кацапні.
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16.04.2022 21:26 Ответить
Ну і проблема зброї само собою
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16.04.2022 21:33 Ответить
І у воєнкомах велика проблема - призивати божевільних, наркозалежних і інсулінозалежних не надто розумно. Можливо відомий мені випадок одиничний.
Проблема у формі, проблема у зброї.
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17.04.2022 09:43 Ответить
У нас в Мелитополе орки творят чёрное. Люди уже перестают верить что их вообще освободит ВСУ и потихоньку привыкают жить в оккупации В Крым уже пол города ездит как так и надо,за продуктами за бытовой химией и за всякой разной херней
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16.04.2022 21:14 Ответить
Скоро у вас там референдум за хнр будет. Тоже люди пойдут?
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16.04.2022 21:17 Ответить
Ну значить Пол-городу пофіг під ким бути.
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16.04.2022 21:28 Ответить
Це напевне ті, хто до Криму відпочивати постійно їздив.
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17.04.2022 09:47 Ответить
Сложно сказать. Их выбить было бы хорошим подспорьем отвести войска к АТО.

Скорее всего, кацапы на юге ничего делать не будут, только напугают как с Одессой. А сами попытаются окружить Харьков снизу (даже не тратя сил на штурм) в 2 кольца, затем из Изюма пойти на Днепр, заставить отвести войска оттуда и перерезать канал в Краматорск и Славянск, взяв и их в окружение. То есть в Харькове держать целую армии нет смысла, ее потом не получится вывести на помощь. Это наиболее рациональный план для них. Им не нужно штурмовать Харьков, не нужно налетать на Краматорск и Славянск, а запереть армию в Харькове и перерезать все дороги в Славянск. Уже наверняка не менее 50 диверсантов под видов беженцев все исследуют, помогут открыть хороший подход в спину (как в Изюме). Это факт, нужно было всех беженцев сразу отправлять в Львов или в Польшу, не оставляя никого из них тут, но этого сделано не было, нету ротации беженцев, кто гарантированно украинец, и кто даже украинского не знает, а таких там много из ЛНР и ДНР приехало. Далее ракеты, бомбардировки и вертолетный десант куда-то под Днепр и за Харьков, бульбаши конечно имитируют атаку из Брест-Литовска. И вот тут нужны воины из-под Херсона, то есть раз не штурмовали, то пускай и не штурмуют, а просто уйдут на защиту от вертолетного десанта. Уже поздно штурмовать.
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16.04.2022 21:20 Ответить
Ти ще той стратег))
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16.04.2022 21:24 Ответить
Дороги на славянск с харькова давно перерезаны-вы о чем?
Вертолетный десант?Сейчас? При такой насыщенности ПЗРК?Тем более МИ-8?это просто фантастика и закончится примерно тем же ,что и наша помощь вертолетами для Мариуполя

Ё
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16.04.2022 21:36 Ответить
Ви правильно написали, але в бункері в них все нормально. Абдристович запевнить, що орки самі вже ось-ось залишать Херсон, нам залишиться тільки після них підмести. Чомусь від справ відсторонили Марченко і зразу все почалося сипатися. Потроібно орків витісняти артилерією і партизанським рухом в місті, поки ворог не знищив проукраїнських громадян. Буданов мабуть над уим працює і навіть немає коли бідному приїхати в Київ.
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16.04.2022 21:28 Ответить
Николаев отбил генерал Марченко. А когда уже к Херсону подступили- его поменяли на другого у которого, как говорят, репутация схематозника. Наверно пожтому и забуксовало наступление уже неделю как.
Почему сняли Марченко- негоже чтобы генерал на которого Зе власть шила дело и держала в сизо, стал освободителем Херсона
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16.04.2022 21:29 Ответить
Jesli pod Chersonom byli takyje casti kak Cernygove ili Charkove kacapi neprosli bi.Uvi tam vydymo sovsem byli negotovi ,da i teper vydymo ecio negotovi
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16.04.2022 21:30 Ответить
Недостатньо зброї. Піхотю з автоматами багато не понаступаєш
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16.04.2022 22:04 Ответить
Як що змогли здати путину херсон,то хай идут и освобождают. Рашисты опять смогли откусить у нас часть Украины.Ау,зеля,мы остаемся без моря.Бери ермака,арахамию,арестовича и в бой.Хватит за путиным бегать.
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16.04.2022 21:18 Ответить
А ти вже на передовій?
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16.04.2022 21:20 Ответить
Вірте в зсу! Визволять!
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16.04.2022 21:29 Ответить
 
 