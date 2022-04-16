На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южнобужском направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержания занятых позиций. В городе Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается запугивание и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой".

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