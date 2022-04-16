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Новости Обмен пленными Война
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Мы готовы обменять Медведчука, если РФ это интересно, они точно отреагируют, - Зеленский

медведчук

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять кума Путина Виктора Медведчука на украинских военных, удерживаемых в плену российскими оккупантами.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно, конечно на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", - сказал Зеленский. .

Также смотрите: Медведчук согласен на обмен и выдачу в РФ, - Марченко обратилась к Путину. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20348) Медведчук Виктор (1789) обмен (1374)


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Топ комментарии
+43
На Маріуполь. А если нет, выбить из него все показания и повесить в СИЗО
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16.04.2022 21:12
+39
Ми - це хто. Зеля, Єрмак і Демченко?
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16.04.2022 21:15
+34
Добкіна, Вілкула, і Труханова також обміняйте
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16.04.2022 21:11
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ЗЕ такою заявою однозначно діє проти інтересів України. Дозволяє ворогу зберегти свої мережі м"ягкого (і не тільки) впливу.
Користі для України з такого обміну - жодної.
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16.04.2022 22:55 Ответить
шо він в кожному виступі ...чесно...якщо чесно... Шо, невже ПРЕЗИДЕНТ може казати неправду?
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16.04.2022 23:09 Ответить
Не можна міняти Мертвечука до вироку суду і хоча б мінімальної відсидки на період апеляцій. Бо кожен, хто причетний до нападу на Україну, має понести покарання. Інакше, через безкарнісь, це може повторитися в майбутньому. Звичайно, наших військових треба витягати з полону, але треба шукать інші шляхи.
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16.04.2022 23:44 Ответить
Дуже багато бажаючих негайно обміняти кума путіна Віктора Медведчука, бо якщо його притиснуть і він заговорить і виложить ФСБшні досьє на українську "ґеліту", то багатьом прийдеться втікати, ділитися "непосильною працею нажитим добром" та відбиватися в судах. Хоча хто "притисне"? - Всі в долі, а "обездолені" до цієї справи доступу не мають.
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16.04.2022 23:56 Ответить
Показания свидетелей являются для суда косвенными доказательствами.
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17.04.2022 00:22 Ответить
Вначале должно быть следствие,суд ,приговор. Только потом Зе может попробовать обменять.Только Медвечук гражданин Украины..
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17.04.2022 00:10 Ответить
Яка цікава ситуація: громадянство Медведчука не є перешкодою для його видачі к@ц@пам, але громадянство Коломойського для видачі США - є перешкодою. Мрію почути роз'яснення пані генпрокурорині з приводу цієї колізії

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17.04.2022 01:04 Ответить
Оксана Марченко звернулась до Зеленского

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17.04.2022 01:07 Ответить
правильно.
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17.04.2022 03:17 Ответить
пленных надо обменивать на пленных,а этого разместить в самом обстреливаемой части самого обстреливаемого города
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17.04.2022 06:05 Ответить
ну то міняй.Нафіга оцей словесний понос?
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17.04.2022 08:37 Ответить
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