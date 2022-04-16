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атака (349) ВСУ (6259)

На Восточном направлении отбита 1 атака, уничтожены 16 оккупантов, 2 БМП, 4 артсистемы, 3 беспилотника, - ОТГ "Схід"

схід,армія,втрати

В субботу, 16 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские защитники уничтожили 16 оккупантов и 11 единиц техники оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схід" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 16 апреля, наши защитники отбили 1 атаку врага. Потери противника составляют: личного состава - 12; БМП"; артиллерийских систем – 4; АО – 2; БПЛА – 3".

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маловато. мочить хлопци оркив.
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16.04.2022 21:20 Ответить
Після 30 годин... в одній точці... 19 фрагів. Це трохи починається тремор.. для тих, хто зрозумів..
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16.04.2022 21:34 Ответить
Очень много артсистем разбитых указывают, я так понимаю их начали целенаправленно бить switchbladами.
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16.04.2022 21:37 Ответить
Нужно больше беспилотников камикадзе, чтобы бить технику не рискуя жизнями. Джевелины, нлавы не позволяют атаковать, оставаясь в недосягаемости вражеских снайперов и артилерии. А людей надо беречь, мы не к@ац@пы, чтобы мясом закидывать врага. Нужны тысячи или даже десятки тысяч таких беспилотников.
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16.04.2022 22:00 Ответить
*********, скотиняка, швидше капітуляцію готуй! Скоро москалі всі передохнуть....

Зе вже нервує.
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16.04.2022 22:02 Ответить
 
 