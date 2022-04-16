Украинские воины на Донбассе отбили 10 атак россиян, уничтожили 15 танков, 3 артсистемы, 24 единицы бронетехники и 4 беспилотника, - пресс-центр штаба ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отразили атаки россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке прессцентра штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты".
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подивився новини по тб.
доповідає речник.
весь в формі, в броніку, розгрузка, 3 рожка, бойовий ніж.
ну, ****, на ньому все, крім ствола і шолома. у мене питання?
НАКУЯ ЙОМУ ВСЕ ЦЕ, коли президент, звертається з тб в футболці???????????
а того що одіто на охорону деяких волонтерських центрів
немає навіть у охорони зеленського і навіть у розвідників на передку
і це чиста правда
Российские солдаты угнали у мирных украинцев машину, как они думали, для перевозки топлива - бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести свой символ "V", но что-то пошло не так. По всей видимости, о своей ошибке они узнали только тогда, когда у них не получилось залить в бочку бензин или наоборот слить с нее топливо. Все дело в том, что угнали они ассенизатор, который специальным насосом очищает выгребные ямы от фекалий и прочего мусора. Поняв, какую глупость они совершили, солдаты "второй армии мира" бросили машину в лесу и ушли.
О новом инциденте рассказали в https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/298288545808728 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Но цифры конечно сомнительные
https://t.me/operativnoZSU/19472
Кирило Тимошенко з телеекрану повідомив, що 51 відсоток міжнародної гуманітарної допомоги Україна отримує через Львівську область.
Що це, як не "запрошення" ворога руйнувати залізничні та автомобільні шляхи, мости, логістичні центри Львівської області?
Мало було селфі з Яворова?
" нет ни видео ни фоток и вообще ничего "
В цьому регіоні, йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Обстріл градами, артилерією, працює авіація. І не має жодної можливості підтвердити цю інформацію ,або спростувати, як мінімум до тих пір, поки інтенсивність обстрілів зменшиться, а як максимум до завершення бойових дій та перемоги.
Не розуміти цього може, лише бот, дебіл, або ворог. Суттєвої різниці не має, тому люди і відправляють вас в спам.