В зоне ООС и Мариуполе новое оружие нужно как можно скорее, - Зеленский
Украина нуждается в ускорении поставок различных видов вооружения от стран-партнеров, ведь от этого зависит жизнь украинцев и дальнейший успех нашего государства в борьбе с агрессором.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
По словам президента, народы отдельных стран, которые колебались в вопросе поставки оружия Украине, начали давить на власть, что позволило ускорить этот процесс.
"С момента, когда они говорят, что мы (правительства или парламенты) решили вопрос о подтверждении поставок оружия Украине, до момента, когда это оружие уже у нас на вооружении, в нашей армии, может пройти две-три недели. Это очень долгий процесс", – объяснил глава государства.
Зеленский отметил, что на некоторых участках фронта, в частности - в зоне проведения ООС или в Мариуполе, новое оружие нужно как можно скорее, и времени на длительное ожидание нет.
В то же время президент сообщил, что в последнее время риторика отдельных государств по поставке оружия Украине изменилась в нашу пользу.
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Пожалуйста, подождите...
Мабуть колишній рижесер Кеосаян її не задовільняє в достатньої мірі !
І що слід вже нині перебудовувати армію під стратегію високоточного дальнього враження сил, техніки і інфраструктури противника...
Тобто ,слід розвивати саме далекобійне і точне озброєння (з враженням противника на відстані більшій за 5 км. і більшеі), як і підготовку особового складу, переформатовування структури армії під це...Потрібне високоточне озброєння і носії та пускові установки під нього, що мають відповідати вимогам дальності точного враження противника від 0,5 до 3 тисяч км.
І саме під це переорієнтовувати і "Оборонпром", і іноземні замовлення, а не виклянчувати різні БТРи, автобуси, танки, в яких смертність екіпажів в бою -надто висока... (наприклад "життя" танка і екіпажу в ********* бою - 20 хвилин...) А якщо й замовляти танки , то тільки з далекобійними і високоточними зарядами під них (осколочні, бронебійні, фугасні, запалювальні, вакуумні, протиповітряні... в крайньому випадку - з керованими снарядами цих типів... А також- по всіх типах розміщення і носіях: на наземних, а набагато ефективніше- на високомобільних, над-,та на під-водних і повітряних... і з автономним захистом від їх ураження ! !
Це доречі саме ******** в тому числі й натівська схема .
Й як виявилося по факту -- це велика вдача , що саме зараз такий президент , який не має амбіций військового стратега (на відміну від попереднього) . Й саме тому вирішує в військових питаннях найбільш компетентна в них людина - Валерій Залужний ...
А диванні стратеги дають космічні рецепти перемог
Україна під іменем "УРСР" була одним із засновників ООН у 1945 році, ставши членом цієї організації з моменту її створення. Нарівні з БРСР і СРСР в цілому.
З початком розпаду СРСР, коли окуповані ним республіки почали відновлювати незалежність, вони вступали до ООН на загальних підставах. Так, у 1991 до ООН було прийнято країни Балтії. Ще 9 колишніх совєцьких республік було прийнято до організації у 1992 році.
Україна та Білорусь стали правонаступниками УРСР та БРСР, тому не проходили через процедуру повторного вступу до ООН. Тобто, з 15 колишніх "республік" СРСР 2 стали членами ООН у 1945, 3 - у 1991, і 9 - у 1992. В сумі 14.
Залишилася росія, яка не була співзасновником ООН, не була прийнята до ООН після розпаду СРСР. Росія самовільно присвоїла собі права СРСР у ООН, оголосивши себе правонаступником союзу з мовчазної згоди членів РБ ООН.
Однак, говорити про таке правонаступництво було б логічно, якби всі решта 14 республік, які за конституцією СРСР були рівноправними, визнали його. Але цього ніколи не сталося. Більш того, деякі республіки оголосили правонаступниками себе, як, наприклад, Україна).
Таким чином, нормальну роботу ООН зараз блокує самозванець, якого ніколи не приймали ні до Ради Безпеки, ні до самої організації взагалі. Тому росію не потрібно виключати з РБ ООН з тієї простої причини, що її там немає! Потрібно просто світовій спільноті нарешті в̶і̶д̶р̶о̶с̶т̶и̶т̶и̶ ̶я̶й̶ц̶я̶ проявити волю і констатувати факт відсутності у росії повноважень у ООН і запропонувати їй подати заявку на вступ. І нагадаю, що в статуті ООН немає жодної згадки про росію. Геть самозванців!
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/8/7133682/
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Про Мариуполь надо было думать когда отходили с Волновахи, теперь это невозможная задача. Вообще без вариантов.
Таке враження, що існує кілька клонів Зе. Ці клони не домовились, що вони роблять.
https://youtu.be/1fX4adK8xYs
https://www.youtube.com/watch?v=oWVTtKMsfO8
" Щодо пропозиції і бажання Арахаміі, Єрмака, Чалого, Подоляка та ін. домовитися з путіним про компроміси"
(Відповідь офіцера в коментах на сторінці Арахаміі )
Семен Салатенко
«Пане Арахамія, як військовий Вам кажу:
1. Всі Ваші компроміси і пропозиції - зрада і капітуляція.
Ні я, ні мої побратими не підемо на жодні компроміси з тими хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей і нищить ракетами мирні міста.
Ніхто не вів перемовини з ІДІЛ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню.
2. ЄДИНОЮ гарантією безпеки України була є і будуть Збройні Сили України. Навчені, натреновані, багаточисельні, озброєні всіма видами як оборонного так і наступального озброєння.
Спроби розміняти це на ще один будапештський папірець - це зрада і запорука неминучої наступної війні, в якій наш ворог вже помилок може і не допустити.
А всі ті "гарантії" не мають головного - яка буде відповідальність тих, хто взяв ці гарантії і не виконав?
Бо такої відповідальності нема і не буде.
3. Наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, вступати чи виходити, це СУВЕРЕННЕ право Українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо. Особливо з тими хто хоче нас знищити.
4. Ваші поїздки по військовим частинам мають дестабілізуючий и демотивуючий ефект. Знижують бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне завдяки чому ми перемагаємо ворога.
5. Ми не будемо ні з ким 15 років торгуватись за НАШ Крим і Донбасс. Це наша земля і ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього. І готові загинути за це, якщо треба.
6. Ваші подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна определиться, каким она хочет видеть оккупированные территории.
«По Донбассу у меня много вопросов. Вопрос, что мы хотим от этого, что хочет народ. Там есть люди, которые нас ненавидят, а есть люди, граждане Украины, которые хотят, чтобы мы там были», - сказал он в субботу в интервью украинским журналистам.
«8 лет Россия не считает это нашим, не считает Крым нашим. У нас есть разные позиции по оккупированным территориям. И найти модель, которая не даст ответа, что делать сегодня, но даст, когда закончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии», - сказал он.
https://ru.interfax.com.ua/news/general/824741.html