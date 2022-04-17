52-й день - мы крепкие, работаем, любим, благодарим, гордимся и всех победим, - Зеленский. ВИДЕО
В ночь с 16 на 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал неофициальное видео, в котором отметил, что "всех победим".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео выложено в официальном инстаграмме президента.
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Топ комментарии
+19 Artyom Eryomin
показать весь комментарий17.04.2022 02:38
+15 John Mitchel 3396c105
показать весь комментарий17.04.2022 02:28
+15 Макс Пит
показать весь комментарий17.04.2022 02:33
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Тупі вони ці росіяни і далекі від реалій України, бо не розуміють цінностей вільних людей
Он был вынужден пресмыкаться перед Беней, чтобы получить рейтинг. Беня уже давно перешел на сторону кацапов, как США прижали активы, так что быстро переобуться не получилось.
Но почему-то по опросам за вступление в НАТО за последние 5 лет без этого года было не 95%, не 90%, а едва заметное преимущество. И зомбиТВ работало без перебоя и дело даже не в том, что там пропаганда хорошего качества, а в том, что своей пропаганды для аудитории местных ватников с их системой ценностей по сути не было. Так было комфортнее, ведь та аудитория неплатежеспособная априори из своей ватности. На них забили, а теперь они сдают Изюм, наводку крепят, позиции и много другой мерзкой гадости, благо они сплошь и рядом трусливые рабы, так бы еще и убивать пошли, но боятся. Пора осознать, что в стране была, есть и будет и вата, и воры, и разнообразные подонки, но их тоже нужно обучать и следить за ними в положительной мотивации для них, тратя на это деньги, иначе это сделает враг.
Гарант вечной Свободы для Украины - это статья в Конституции для свободного владения оружием и большого спектра его применения для самообороны. Гарант нормальной жизни с хорошими зарплатами - это полное, окончательное и безоговорочное поражение российской армии без возможности когда-либо повторения нападения в будущем, иначе удачи удержать здесь специалиста или инвестора, кто не будет рисковать собой и своим будущим при новой войне.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/2969085076511482?__cft__[0]=AZV-Op9h4iHqaq8xaWgNJIXtQPglIS3Ri7Y5mqgPJr2f_uajcbWoosyTQM7s94pvzksSxmMzkDOGPrkbaC-DbxhP87ofIaCY0YAMMEf6nY6wx8p77YDEctUIvyj-*******************************-c3JH0qxbxLv_Mlx6wEmvulL9UQ7EVSWgamlz280&__tn__=%2CO%2CP-R 17 апреля 2020 г. ·
"Чувак" менше ніж за рік знищив створений до нього запас міцності - а тепер пропонує нам "вижити", щоби колись "потім розрулити".
Та ще і хвалиться, як бігає по всьому світу з протягнутою рукою, коли в нього під носом на скорості крадуть мільярдами.
Жалюгідне видовище.
И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ВРЕМЕН?
Але в цей тяжкий, критичний час , скажу:
Вова, ї**баш їх бл**ядь!!!
Слава нації
Смерть москалям
"В Іспанії троє росіян жорстоко побили бармена, який сказав "Слава Україні". Інцидент стався в барі в Аліканте. Троє нетверезих чоловіків прийшли до закладу перед закриттям. Бармен Руслан Повалій повідомив їм, що заклад закривається і попросив покинути приміщення. Вони, почувши його акцент, запитали, звідки він родом.
Я відповів, що з України. І додав:" Слава Україні", - розповів чоловік журналістам.
Після цього росіяни почали жорстоко бити чоловіка на очах у власника бару і чотирьох відвідувачів. На початку бійки господиня і ще дві жінки намагалися розняти нападників, але без успіху." ©
"Герої", *****... Втрьох на одного. Підори діряві. Недарма люди закликають бити цю падаль всюди, де вона лише водиться. Ці ******** мають бути ******** по всій планеті.
A 13.04 вместе с адвокатом УЖЕ написали на этих тварей заявление в полицию . 🇺🇦🙏❤️
И самое ужасное, что женщина , хозяйка бара , что их разнимала - потеряла ребёнка. Она была беременна 😢
Теперь им точно *****, за пострадавшую женщину испанцы пасть порвут в пределах закона
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
дороги спати не дають?
@saniolli
·
10 год
Спочатку Береза, тепер Рябошапка - за допомогою повісток зелений клоун зводить рахунки з політичними опонентами, компрометуючи саму ідею служби у війську.
Чого ще чекати від чотирижди уклоніста, який за гроші коломойського купив посаду верховного головнокомандувача..