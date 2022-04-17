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Зеленский (19024) обращение (698)

52-й день - мы крепкие, работаем, любим, благодарим, гордимся и всех победим, - Зеленский. ВИДЕО

В ночь с 16 на 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал неофициальное видео, в котором отметил, что "всех победим".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео выложено в официальном инстаграмме президента.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
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Топ комментарии
+19
щаз, погодь, "полетять самольоти, будєм всіх бомбіть!" (с)
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17.04.2022 02:38
+15
Зеля! Я за тебе не голосував!!!
Але в цей тяжкий, критичний час , скажу:
Вова, ї**баш їх бл**ядь!!!
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17.04.2022 02:28
+15
Зал..па, а ти де? У яких ти військах?Діваних військ аналітик? Оце такі боти як ти тіки і базікають, нічого корисного не зробивши.
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17.04.2022 02:33
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Зал..па, а ти де? У яких ти військах?Діваних військ аналітик? Оце такі боти як ти тіки і базікають, нічого корисного не зробивши.
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17.04.2022 02:33 Ответить
Забий, у нього "" деверсійна задача, накакати) щоб українців розсварити)

Тупі вони ці росіяни і далекі від реалій України, бо не розуміють цінностей вільних людей
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17.04.2022 02:47 Ответить
Зеленский не может быть ни в чем сильно виноват, потому что он Зеля-дурачок. Делает ровно столько, сколько может соображать.

Он был вынужден пресмыкаться перед Беней, чтобы получить рейтинг. Беня уже давно перешел на сторону кацапов, как США прижали активы, так что быстро переобуться не получилось.

Но почему-то по опросам за вступление в НАТО за последние 5 лет без этого года было не 95%, не 90%, а едва заметное преимущество. И зомбиТВ работало без перебоя и дело даже не в том, что там пропаганда хорошего качества, а в том, что своей пропаганды для аудитории местных ватников с их системой ценностей по сути не было. Так было комфортнее, ведь та аудитория неплатежеспособная априори из своей ватности. На них забили, а теперь они сдают Изюм, наводку крепят, позиции и много другой мерзкой гадости, благо они сплошь и рядом трусливые рабы, так бы еще и убивать пошли, но боятся. Пора осознать, что в стране была, есть и будет и вата, и воры, и разнообразные подонки, но их тоже нужно обучать и следить за ними в положительной мотивации для них, тратя на это деньги, иначе это сделает враг.

Гарант вечной Свободы для Украины - это статья в Конституции для свободного владения оружием и большого спектра его применения для самообороны. Гарант нормальной жизни с хорошими зарплатами - это полное, окончательное и безоговорочное поражение российской армии без возможности когда-либо повторения нападения в будущем, иначе удачи удержать здесь специалиста или инвестора, кто не будет рисковать собой и своим будущим при новой войне.
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17.04.2022 02:39 Ответить
Кацапи, ховайтеся! Ми за вами прийдемо) Ти навіть сам не розумієшь яку ахінею пишешь за методичкою.
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17.04.2022 02:58 Ответить
"розумієшь, пишешь" кацапський бот спалився.
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17.04.2022 03:05 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZV-Op9h4iHqaq8xaWgNJIXtQPglIS3Ri7Y5mqgPJr2f_uajcbWoosyTQM7s94pvzksSxmMzkDOGPrkbaC-DbxhP87ofIaCY0YAMMEf6nY6wx8p77YDEctUIvyj-*******************************-c3JH0qxbxLv_Mlx6wEmvulL9UQ7EVSWgamlz280&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/2969085076511482?__cft__[0]=AZV-Op9h4iHqaq8xaWgNJIXtQPglIS3Ri7Y5mqgPJr2f_uajcbWoosyTQM7s94pvzksSxmMzkDOGPrkbaC-DbxhP87ofIaCY0YAMMEf6nY6wx8p77YDEctUIvyj-*******************************-c3JH0qxbxLv_Mlx6wEmvulL9UQ7EVSWgamlz280&__tn__=%2CO%2CP-R 17 апреля 2020 г. ·



"Чувак" менше ніж за рік знищив створений до нього запас міцності - а тепер пропонує нам "вижити", щоби колись "потім розрулити".

Та ще і хвалиться, як бігає по всьому світу з протягнутою рукою, коли в нього під носом на скорості крадуть мільярдами.

Жалюгідне видовище.

И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ВРЕМЕН?
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17.04.2022 11:58 Ответить
Зеля! Я за тебе не голосував!!!
Але в цей тяжкий, критичний час , скажу:
Вова, ї**баш їх бл**ядь!!!
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17.04.2022 02:28 Ответить
щаз, погодь, "полетять самольоти, будєм всіх бомбіть!" (с)
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17.04.2022 02:38 Ответить
Этот гл.ком. не знает, как штык-нож к автомату присоединить. ***.шить может только членом по роялю.
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17.04.2022 07:51 Ответить
...если бы..ЭТОТ хотя бы не рушил то..что сдеал ТОТ... то сейчас бы было явно легче было бы. Так что не стоит сравнивать ..й с пальцем... Сегодняшний куда уж хуже....(((
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17.04.2022 10:56 Ответить
Україна понад усе
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 02:37 Ответить
Зараз головне єднання всіх і одна ціль,перемога.Це відлік на майбутнє для наступного покоління і народу.Така наша доля.Треба це прийняти і рухатися далі.ЗСУ слава нашим захисникам.
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17.04.2022 02:44 Ответить
Чоловіка повалили на підлогу і почали бити ногами.



"В Іспанії троє росіян жорстоко побили бармена, який сказав "Слава Україні". Інцидент стався в барі в Аліканте. Троє нетверезих чоловіків прийшли до закладу перед закриттям. Бармен Руслан Повалій повідомив їм, що заклад закривається і попросив покинути приміщення. Вони, почувши його акцент, запитали, звідки він родом.

Я відповів, що з України. І додав:" Слава Україні", - розповів чоловік журналістам.
Після цього росіяни почали жорстоко бити чоловіка на очах у власника бару і чотирьох відвідувачів. На початку бійки господиня і ще дві жінки намагалися розняти нападників, але без успіху." ©

"Герої", *****... Втрьох на одного. Підори діряві. Недарма люди закликають бити цю падаль всюди, де вона лише водиться. Ці ******** мають бути ******** по всій планеті.
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17.04.2022 03:19 Ответить
Это произошло 10.04 не в Аликанте , а в Торревьехе (округ Аликанте).
A 13.04 вместе с адвокатом УЖЕ написали на этих тварей заявление в полицию . 🇺🇦🙏❤️
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17.04.2022 10:02 Ответить
Только что узнала, что это были не три кацапа , а два кацапа и один со Львова украинец . Двух кацапов поймали , львовянин убежал , сейчас в розыске .
И самое ужасное, что женщина , хозяйка бара , что их разнимала - потеряла ребёнка. Она была беременна 😢
Теперь им точно *****, за пострадавшую женщину испанцы пасть порвут в пределах закона
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17.04.2022 13:29 Ответить
Слухаю все ок. Добре. Але, мене бентежить ще одна проблема. Олексій Дурнієв. Раніше про нього вже можна було забути, але на сьогодні, хтось реально почав його розкручувати. На всіх каналах, тільки він.
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17.04.2022 03:45 Ответить
Ты уверен, что он должен их побеждать - открою секрет - это одна команда.
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17.04.2022 07:53 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 06:07 Ответить
Чому вночі? Чому вдень не вийти до громадян і не сказати те саме?
дороги спати не дають?
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17.04.2022 07:15 Ответить
Ну такие, не большие, дрожки.
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17.04.2022 07:55 Ответить
Ми що,діти малі?Нам вчинки потрібні а не гарні слова та заспокоєння.Працюй а не відосики штампуй!
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17.04.2022 08:21 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
10 год
Спочатку Береза, тепер Рябошапка - за допомогою повісток зелений клоун зводить рахунки з політичними опонентами, компрометуючи саму ідею служби у війську.

Чого ще чекати від чотирижди уклоніста, який за гроші коломойського купив посаду верховного головнокомандувача..
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17.04.2022 09:12 Ответить
... якби Порох не був депутатом...то вже б бігали та тикали і йому повістку.
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17.04.2022 11:02 Ответить
 
 