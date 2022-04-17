Новое наступление РФ на Украину может начаться в ближайшие дни, - Пентагон
Следующий этап российской военной кампании в Украине может начаться в ближайшие несколько дней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.
"Чиновники заявили, что, по оценке США, российские военные могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели", - говорится в сообщении.
В настоящее время, как отмечает издание, официальные лица США считают, что Россия может перебросить войска обратно в Украину и начать наступление до того, как все российские войска снова будут готовы к бою.
В настоящее время США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.
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Три тижні на підготовку наступа, накопичення резервів, сам наступ та закріплення на захопленній территоріі.
Значить, через 7-10 днів тотальний наступ, без різниці встигли чи не встигли до нього підготуватися
для рашки і її пропаганди це зайвий етап.
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Три тижні на підготовку наступУ, накопичення резервів,
поки що вдається слабо,дякуючи ЗСУ.)
Та я й сам помітив свою помилку, але хотілося вже видаляти цілий коментар.
Врахуйте також, що останній раз я розмовляв украінською більше за 30 років тому, писав 45, а друкую(намаюся друкувати, позаяк не маю украінськоі розкладки) взагалі перший раз у житті.
* скандали у "Укроборонпромі" у часи Бариги(Свинарчук) були звичним явищем...
Слава нації
Смерть москалям
Хоч кацапська армія, схоже, справді вже не хоче наступати... а пуйло змушує.
После первых ударов РУСНЯ ОБОСРЕТСЯ и очень БЫСТРО начнет ДРАПАТЬ (аж до самой Москвы, яблоки от яблонь далеко не падают, деды и прадеды драпали и эти все побросают и побегут)!