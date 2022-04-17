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Новое наступление РФ на Украину может начаться в ближайшие дни, - Пентагон

рф

Следующий этап российской военной кампании в Украине может начаться в ближайшие несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.

"Чиновники заявили, что, по оценке США, российские военные могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечает издание, официальные лица США считают, что Россия может перебросить войска обратно в Украину и начать наступление до того, как все российские войска снова будут готовы к бою.

В настоящее время США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

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Топ комментарии
+23
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17.04.2022 08:18
+13
Еще неделю половят наши подарки от арты и наступать будет нечем.
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17.04.2022 08:06
+13
К огромному сожалению про "всё пристреляно и заминировано" говорили, когда обсуждали возможность кацапов организовать сухопутный коридор в Крым. Мол, если попрутся на Марик, то положим миллионы орков
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17.04.2022 08:28
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Ніфуя не зрозумів, але дуже цікаво
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17.04.2022 08:00 Ответить
А чого там розуміти...?
9-го травня у москві "парад победы". Вождь мае проголосити про "пабеду"
Сьогодні 17-го. 13 + 9 = 22
Три тижні на підготовку наступа, накопичення резервів, сам наступ та закріплення на захопленній территоріі.
Значить, через 7-10 днів тотальний наступ, без різниці встигли чи не встигли до нього підготуватися
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17.04.2022 08:12 Ответить
закріплення на захопленній территоріі./

для рашки і її пропаганди це зайвий етап.

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Три тижні на підготовку наступУ, накопичення резервів,

поки що вдається слабо,дякуючи ЗСУ.)
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17.04.2022 08:52 Ответить
Дякую за ваше виправлення.
Та я й сам помітив свою помилку, але хотілося вже видаляти цілий коментар.
Врахуйте також, що останній раз я розмовляв украінською більше за 30 років тому, писав 45, а друкую(намаюся друкувати, позаяк не маю украінськоі розкладки) взагалі перший раз у житті.
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17.04.2022 09:39 Ответить
Еще неделю половят наши подарки от арты и наступать будет нечем.
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17.04.2022 08:06 Ответить
йшов другий тиждень великого наступу....Наступний етап російської військової кампанії ....
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17.04.2022 08:09 Ответить
напевно ЗСУ таки не дають..цьому великому наступу статись...рубають рашистам хвости колон..
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17.04.2022 08:11 Ответить
какое наступление чего кого.. это все игры в дурачка все ждут кончины Путина и в России генералы также так изображают процесс позиционной войны никто и никак наступать не может на Донбассе за 8 лет каждый кустик знают до миллиметра каждую высотку и террикон.. нам все перестреляно и пристреляно все мины известные ловушки дороги тропки какое нафиг наступлении откуда у Раши перевес в ЛОГИКЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ А НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ МЯСА**** мясо было перемололи и как это решило задачи России никак только новые проблемы везде нет людей нет техники нет денег нет запасов нет сырья нет ничего нет мотивации ради чего и во имя чего нафантазировали придурки альтернативной истории и ее толкований и воюют за ложь и самообман.. уже на центральных канал Рашки начинается вой на болотах все пора откатывать назад армия решила свою задачу нацистов много население умеет обращаться с оружием и не хватало чтобы эта операция перебросилась на территории России вот такие идут все громче и громче выбросы по ТВ а ТВ в Раше это Путин его голос
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17.04.2022 08:10 Ответить
К огромному сожалению про "всё пристреляно и заминировано" говорили, когда обсуждали возможность кацапов организовать сухопутный коридор в Крым. Мол, если попрутся на Марик, то положим миллионы орков
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17.04.2022 08:28 Ответить
Марно ми очікуваєм перемогу під керівництовом зрадників та злодіїв.
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17.04.2022 13:14 Ответить
гаубиця DANA-M2 вже в Україні
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17.04.2022 08:44 Ответить
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17.04.2022 08:18 Ответить
Ця срана орда, позиціонує себе, як великодуховна нація. У святі дні вбивати.... Ці с..у...к...и і до аду не попадуть.Їм ад раєм буде здаватися. Ублюдки
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17.04.2022 08:21 Ответить
Жданов сказал что неделю назад они начали "наступ" бо сильно подтягивать нечего им.
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17.04.2022 08:28 Ответить
надо как-то быстрее убеждать, мы не можем ждать до лета, это не видосик, который можно остановить, пока сбегаешь за пивом...
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17.04.2022 08:35 Ответить
навесні 2021 р. Міністерство оборони України проводило випробування 152-мм самохідної колісної гаубиці DANA-M2 на Рівненщині. «Дана» була створена ще наприкінці 1970-х років у Чехословаччині під радянський снаряд калібру 152-мм. DANA-M2 - покращена версія, яку з 2017 р. випускає компанія Excalibur Army. Україна навіть замовила 26 гаубиць DANA-M2 ще у грудні 2020 р., але після цього спалахнув скандал щодо завищеної у півтора раза ціни* й контракт призупинили.

* скандали у "Укроборонпромі" у часи Бариги(Свинарчук) були звичним явищем...
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17.04.2022 08:48 Ответить
" За Броди і за Львів..****...москалів
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 08:58 Ответить
Вони підуть не на донбасі
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17.04.2022 09:35 Ответить
Ну поки що зосередили багацько біля Ізюму (десь проскакувала оцінка, що 22 бтгр з близько 70 усього в Україні), так що не так вже й далеко від Донбасу. Може ще на якийсь відволікаючий, але другорядний напрямок нашкребуть.
Хоч кацапська армія, схоже, справді вже не хоче наступати... а пуйло змушує.
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17.04.2022 10:10 Ответить
Трудно представить сколько будет свинособачьего мяса и металлолома. Если наши военные начальники не будут бояться , то можно истребить и авиацию и ВСЕ на территории Раши - дальность ударных американских дронов 1900 км. Можно и по Кремлю пострелять - главное не бздеть и тогда война закончиться быстро- крымский мост не выдержит всех желающих смыться.
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17.04.2022 10:10 Ответить
ГЛУПО ЖДАТЬ! Нужно самим идти в наступление и освободить Донбасс!
После первых ударов РУСНЯ ОБОСРЕТСЯ и очень БЫСТРО начнет ДРАПАТЬ (аж до самой Москвы, яблоки от яблонь далеко не падают, деды и прадеды драпали и эти все побросают и побегут)!
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17.04.2022 11:37 Ответить
Це ми маємо брати ініціативу в наші руки та починати наступ на теріторії Московії.
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17.04.2022 13:10 Ответить
Путин завязывай, людям за границей уже стыдно говорить, что они русские. Не жалко своих военных, так простых людей хотя бы пожалей.
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17.04.2022 14:06 Ответить
 
 