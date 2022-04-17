РФ провела проверку боеспособности трех мотострелковых бригад в Приднестровье: не готовы к ведению боевых действий, - Генштаб ВСУ

В Приднестровье, с участием представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

"По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, при участии представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий", - говорится в сообщении.

"На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием", - заявили в ВСУ.

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