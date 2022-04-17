РФ провела проверку боеспособности трех мотострелковых бригад в Приднестровье: не готовы к ведению боевых действий, - Генштаб ВСУ
В Приднестровье, с участием представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ в Facebook.
"По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, при участии представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий", - говорится в сообщении.
"На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием", - заявили в ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
понапихали..буряти.удмурти.дагестанці..малочисеньні народи рашки..де пьянство та ніщеброди..Унітаз то для них, як памятник. як святиня для молебну.А всі "елітні" війська масковії ,це ближче до Маскви та Пітєра не дуже то і хотять за царя батюшку ваєвать..бо трошки грамотніші.від диких поселень всієї рашки
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВСУ МОГУТ ЗА НЕДЕЛЮ ЗАЧИСТИТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЕ И ЗАКРЫТЬ ВОПРОС С ОПАСНОСТЬЮ НАПАДЕНИЯ С ЮЖНОГО ФЛАНГА.
Молдова, если не идиоты, должны сейчас в кратчайшие сроки вместе с Румынией, Украиной и союзниками по НАТО зачистить Приднестровье и ввести СВОИХ миротворцев. объявив выборы по всей Молдове через максимум МЕСЯЦ.
Так же нужно поступить в будущем и с Беларусью.
Только зачистив фланги с юга и севера Украина сможет спокойнее смотреть на соседа на северо-востоке.
КАЦАПИ (МОСКАЛІ) у всьому винні - виплодки пекла. Кремль то абсолютне зло. Не треба їх виправдовувати. Та й уже не вийде.
свое життя! Лише за одним жалкую, що тiльки в 50 рокiв я пiзнала Господа, покаялась
та вiдкрила свое серце Спасителю Iiсусу Христу! Хоча до того я була як i бiльшись мiрян-
ходила до церкви, ставила свiчки та, коли була скрута, молилась. Але цього замало-треба
постiйно жити з Господом! Зi Святом входу Господа в Ерусалим! 🙏🙏🙏
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В Херсоне от силы тысяча может наберётся , но скорее всего нет. И это на 300 000 город. Разница в том что у тех автоматы, а Херсон просто сдали, оружия - ноль.
Поэтому ведя хаотичный обстрел по гражданским, прячась в населенных пунктах, можно долго воевать оркам.
И вопрос номер 2. Как представители рф попадают в Приднестровье?
Так что у Молдовы отличные перспективы стать членом ЕС и НАТО и пораньше, чем у Украины. Благодаря Румынии.
это чтобы Украина на весь мир выглядела как сейчас Раша - орками и зверьем?
спасибо, ты или ольгинец или полезный Кремлю идиот.
Есть другие методы войны, современные и эффективные. Крыть градами по мирняку - так делают только звери или россияне, что одно и то же.
Отвечу сразу - нет, от что орки так поступали с украинцами не означает что и мы так можем. НЕ МОЖЕМ. если мы люди.
все ж закрите: не літають літаки, не їздять поїзди, Європа закрила небо дла руSSкіх...
Хіба по-телефону могли "перевіряти"...або...арахамії з єрмаками супроводжували руZZкіх хенералів....
За одно, буде менше розмов про те, що нам "щось заважає звільняти Південь".
Ввести войска, зачистить те несчастных 2 тыс россиян, потом ввести миротворцев Румыния-Молдова-Украина, провести референдум, нарисовать правильные циферки - и все, прощай, немытая Россия.
Щодо референдуму - маєш рацію, так і буде. Референдум про повернення Лівобережжя Дністра до складу України. Доречі, свого часу Придністрянщина і І.Смирнов зверталися до Банкової з такими пропозиціями. Поцікався історією.
От яким чином туди потрапили "перевіряючі" з ФСБ - через Молдову?.
А в Молдову вони звідки проникають - з Румунії?