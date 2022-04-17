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"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине", - МИД Великобритании

рф

Российское руководство готовит новую ложь, чтобы скрыть зверства российских военных в Украине, которым есть неопровержимые доказательства. Великобритания готова предоставить финансирование, персонал и обеспечить военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине. Эти попытки скрыть ужасные акты насилия не умерят следователей", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что есть неопровержимые доказательства многочисленных зверств российских войск против гражданского населения в Украине и гражданской инфраструктуры, а "война Путина - построена на лжи".

"Великобритания предлагает финансирование, персонал и военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 17 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
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17.04.2022 08:56 Ответить
God save the Queen!
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17.04.2022 08:57 Ответить
Як таке можна пояснити?
І кому? Своїм оркам?
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17.04.2022 09:04 Ответить
Геноцид проти українців планувався фашистами заздалегідь, іще пять років тому прилєпін казав, що любить Україну, та українську мову, виключно, як свою землю, а: "Для победи над Украиной ми должни уничтожить всех украинских детей, только полная зачистка нации" і ще: "Мы должны заставить всех любить "русской мир"! Чем меньше будет свидомых украинцев и их потомства, тем больше у нас шансов вернуть свои территории. Выжигать и убивать всех!". Таку ідеологію русскго фашизма роками вбивали в голови холопів царя. І звірства, які вчиняли російські кати на окупованих ними територіях, то не випадковість, а закономірність та наслідки такого промивання того, що в нормальних людей називається мозком..
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17.04.2022 09:34 Ответить
Треба негайно приймати допомогу Британії! І велика їм подяка за підтримку!
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17.04.2022 10:19 Ответить
Та ***** вже що там вони готують. Їм повірять хіба що їх раби
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17.04.2022 10:42 Ответить
да в кремле уже забыли про Бучу и есть большие сомнения что там собираются в чем то оправдыватся
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17.04.2022 12:42 Ответить
 
 