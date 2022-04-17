Ситуация в регионах: на Харьковщине идут ожесточенные бои, ночью российские оккупанты предприняли безуспешные попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки, - отчеты ОВА
Активные бои продолжаются в Харьковской области, российские войска безуспешно пытаются наступать в Донецкой области, враг обстреливает Луганщину и Херсонщину.
Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
итуация в регионах по состоянию на 8:00.
Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасской, Черниговской областях.
В Харьковской области ситуация стабильно тяжелая — активные бои идут на Изюмском направлении; жителей Лозовой и Барвинково призывают активизироваться с эвакуацией.
Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из РСЗО, артиллерии и один ракетный удар.
Луганщина: в субботу кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов — очередные попадания в Лисичанскую больницу и НПЗ. Ночью — мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром — артобстрел Кременной, по меньшей мере, один человек ранен. Позиционные бои в Попасной и Рубежном.
Донетчина: ночью российские оккупанты предприняли безуспешные попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки. В Марьинке в результате обстрела один гражданский человек погиб.
Обстрелам подверглись Авдеевка, Торецкая и Очеретинская общины. Имеются разрушения инфраструктурных объектов.
Мариуполь - без изменений.
Херсонщина: взрывы и обстрелы на территории всей области, также обстрелы были слышны в Херсоне. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация обостряется.
Николаевщина. Ночью раздавалась воздушная тревога. Утром в Николаеве слышался взрыв. Детали выясняются. В течение дня оккупантами обстреливались районы области.
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Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.
Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.
І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.
Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак