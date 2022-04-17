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Новости Война
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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229) потери (4268)

Общие потери РФ с начала войны – около 20,3 тыс. человек, 165 самолетов, 146 вертолетов, 773 танка и 2 002 бронированные машины

рф,армія,чернігівщина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 апреля потери личного состава противника составляют около 20,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20300 человек ликвидировано,

танков ‒ 773 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2002 ед,

артиллерийских систем – 376 ед,

Также смотрите: Противотанковый расчет 28-й бригады из украинского "Корсара" уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. ВИДЕО

РСЗО - 127 ед,

средств ПВО - 66 ед,

самолетов – 165 ед,

вертолетов – 146 ед,

автомобильной техники - 1471 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Также смотрите: Уничтоженная в боях близ Чернигова российская самоходная гаубица 2С3 "Акация". ВИДЕО беспилотника

Автор: 
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Топ комментарии
+18
Чорнобаївка/коцапи - 16:0.
У мене все...
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17.04.2022 09:55
+11
смерть кацапським фашистам!
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17.04.2022 09:45
+9
офігенні в нас дівчата
https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
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17.04.2022 09:54
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смерть кацапським фашистам!
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17.04.2022 09:45 Ответить
офігенні в нас дівчата
https://twitter.com/i/status/1515386378275667985
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17.04.2022 09:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_QRQ11ZBX5A
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17.04.2022 09:55 Ответить
Чорнобаївка/коцапи - 16:0.
У мене все...
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17.04.2022 09:55 Ответить
За добу 200 дохлих кацапів. Респект ЗСУ!
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17.04.2022 09:56 Ответить
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17.04.2022 11:04 Ответить
Справжній ворог нагадує те, в чому нема нічого людського - землетрус, цунамі, сарану, чуму, вірусну інфекцію.

Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.

Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.

І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.

Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак
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17.04.2022 09:56 Ответить
Краби зїли
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17.04.2022 09:59 Ответить
Уже пора бы было засчитать +500 в общую копилку
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17.04.2022 18:45 Ответить
Тримаймося браття українці. Ми переможемо.
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 09:57 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/90882150.html https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/90882150.html


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17.04.2022 14:54 Ответить
Похоронка в каждый дом, такой итог рабсеяне вашей бессмысленной озверелой войны. Вы фашисты, нацисты, насильники, мародеры, военные преступники и будете осуждены за преступления против человечества.
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17.04.2022 09:59 Ответить
я так розумію що орки з "москви" ще не враховані
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17.04.2022 09:59 Ответить
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17.04.2022 10:01 Ответить
количество погибших в авганестане за десять лет 19 тыс военнослужащих. при том что там были основная масса срочников необстрелянных пацанов.
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17.04.2022 10:08 Ответить
А звідки тоді можна було взяти обстріляних?
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17.04.2022 10:19 Ответить
Прося, в Афганистане, Афган крда.
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17.04.2022 18:41 Ответить
як би наші засрані політики та депутати на протязі 30 років не блокували законопроєкти про
нарізну, автоматичну та короткоствольну зброю
то втрат у орків булоб в 2 рази більше.
людьми булоб віджато бронетехніки в рази більше
не було б бучі, ірпіня, бородянки і маріуполя.
орки не їздилиб по крамницях і не грабували б їх.
орк не міг би просто зайти в будинок, вбити чоловіка, згвалтувати його дружину та доньку.
це все сталося через страх поліиків перед своїм народом.
тепер всім їм потрібно понести відповідальність, як мінімум за половину вбитих та закатованих українців
да, при цьому законі було б багато жертв, але серед ублюдків, гопоти та бандюків.
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17.04.2022 10:05 Ответить
цих депутатів вибирали ви. ви голосували за них.
я так голосувала за Жоріна з Азову, а пройшов якийсь обісцяний слуга.
бо плебс вважав, що хуженєбудєт і хотьпаржом.
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17.04.2022 10:10 Ответить
які прекрасні, чудові цифри)
я тільки не розумію, як кацапи знаходять льотчиків, охочих сідати в свнкцпські літаки?
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17.04.2022 10:06 Ответить
Якщо приблизно втрати 20300 осіб вбитими, то при співвідношенні 1 к 3, поранених повинно бути не менш 60000. Усього втрати - приблизно 80 тис. Цікаво, у тих поранених, що мають цілі руки, ноги та яйця, ще є бажання повернутися до України?
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17.04.2022 10:07 Ответить
Горіти кацапам і на землі і в Пеклі!
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17.04.2022 10:08 Ответить
Авиацию Россия теряет стремительно да и остальную технику. А военные заводы из-за санкций остановились. Там только ремонт могут делать а выпускать им нужны комплектующие которые есть в странах ЕС. И денег меньше теперь в России не сможет быстро купить где-то или наладить свое производство по выпуску военной продукции.
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17.04.2022 10:11 Ответить
Денег у них не меньше,а больше,чем в прошлом году,просто купить ничего ПОКА не могут из-за технологических санкций.
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17.04.2022 10:42 Ответить
Уже скоро и фантазия станет реальностью
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17.04.2022 10:22 Ответить
А морячков з "Мацкви"не счетают!?
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17.04.2022 10:33 Ответить
по оккупированному Севастополю водят матросов, якобы спасенных с крейсера. Традиционный мхтамнет наоборот
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17.04.2022 10:46 Ответить
Я понимаю Ваш праведный гнев. Но Вы не учитываете сколько орков решилось рук и ног, сколько передохло в госпиталях, и сколько сгинули без вести. Так что тысяч сто вот реальные потери московитов
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17.04.2022 10:49 Ответить
Еще одна пригожинская курица раскудахталась, советі раздает
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17.04.2022 10:56 Ответить
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17.04.2022 10:52 Ответить
Надо писать не сколько уничтожили, а сколько осталось уничтожить и если они пополняются то писать цифры новые сколько осталось уничтожить.
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17.04.2022 11:31 Ответить
До статистики не надійшли 500 кацарилих моряків з корита "москва".
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17.04.2022 11:51 Ответить
Интересно, в эти 20300 входят те, от кого осталась горсточка пепла после детонации боекомплекта танка, бмп и т.д.?
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17.04.2022 11:52 Ответить
Доповню, чи враховується трофейна техніка, яка працює на нашу армію? Полонені? Поховані на рашостані? Чи тільки обліковуються фізично в наших моргах?
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17.04.2022 16:34 Ответить
 
 