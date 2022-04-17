Общие потери РФ с начала войны – около 20,3 тыс. человек, 165 самолетов, 146 вертолетов, 773 танка и 2 002 бронированные машины
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 апреля потери личного состава противника составляют около 20,3 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 20300 человек ликвидировано,
танков ‒ 773 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2002 ед,
артиллерийских систем – 376 ед,
РСЗО - 127 ед,
средств ПВО - 66 ед,
самолетов – 165 ед,
вертолетов – 146 ед,
автомобильной техники - 1471 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 148.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.
Топ комментарии
+18 Грышка Распутный 2
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+11 Палиця Василь
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+9 Urs
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У мене все...
Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.
Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.
І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.
Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
нарізну, автоматичну та короткоствольну зброю
то втрат у орків булоб в 2 рази більше.
людьми булоб віджато бронетехніки в рази більше
не було б бучі, ірпіня, бородянки і маріуполя.
орки не їздилиб по крамницях і не грабували б їх.
орк не міг би просто зайти в будинок, вбити чоловіка, згвалтувати його дружину та доньку.
це все сталося через страх поліиків перед своїм народом.
тепер всім їм потрібно понести відповідальність, як мінімум за половину вбитих та закатованих українців
да, при цьому законі було б багато жертв, але серед ублюдків, гопоти та бандюків.
я так голосувала за Жоріна з Азову, а пройшов якийсь обісцяний слуга.
бо плебс вважав, що хуженєбудєт і хотьпаржом.
я тільки не розумію, як кацапи знаходять льотчиків, охочих сідати в свнкцпські літаки?